Читая Слово Божие, мы видим, что «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Иоан. 1:17). С приходом Иисуса Христа открылся новый период откровения Божия о спасении не законом, данным через Моисея для Израиля, а через веру во Христа Иисуса для всех народов. Фарисеи и книжники сопротивлялись учению Господа и создавали оппозицию против Него, постоянно упрекали в нарушении субботы, а потом и распяли Его. Но, когда Христос вознесся на небо и послал Духа Святого, началось созидание Церкви Его на земле. С самого начала постоянное противление было со стороны иудействующих христиан, которые пытались объединить закон и благодать. Они шли по следам апостолов и смущали новообращенных. Откровение о полноте благодати и ясность учения о домостроительстве Церкви получил от Бога Апостол Павел. Он также постоянно испытывал вражду в своем служении через иудействующих христиан и потому с особым пылом написал Послание к Галатам, где дал ясность о роли закона и спасающей благодати. Ап. Павел ни на миг не уступал вкравшимся лжебратиям. Он боролся со зверями, разрывающими Тело Христово. У него не было в этом вопросе компромиссов, и Церковь созидалась. Но в 19-м веке возникло движение адвентистов седьмого дня, пытающееся связать закон и благодать. За время своего существования оно неоднократно меняло предсказания о приходе Христа и меняло свои позиции, приспосабливаясь к духу времени.

Синай или Голгофа

Под общей редакцией пастора А. Г. Бринзы Редактор текста Н. М. Демянов Техн. редактор Л. А. Голодецкий В сборнике использованы ссылки на Синодальное издание Библии 2001 Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ при содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО)

Синай или Голгофа - Содержание

А. Г. Бринза ПРЕДИСЛОВИЕ И. С. Шакотько АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ Автор неизвестен БЕСЕДА О СЕДЬМОМ ДНЕ Иоанн де Геер СИНАЙ ИЛИ ГОЛГОФА И. В. Каргель О ЛЖЕУЧЕНИЯХ АДВЕНТИСТОВ В.С. Мещеряков ФАРИСЕЙСКАЯ ЕРЕСЬ Я. Я. Винс ПРОИСХОЖДЕНИЕ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ (СУББОТНИКОВ) Синай или Голгофа - Введение

В начале 1896 г. меня с женою постиг тяжелый удар: Господь взял у нас горячо любимого ребенка, нашу пятилетнюю дочь. Неисповедимы пути Господа, Который послал нам это испытание, чтобы удержать нас от пути погибели, на который мы было вступили. В поисках утешения и примирения мы пришли в соприкосновение с адвентистами, о которых раньше ничего не слыхали, да и на первых порах знакомства с ними мы еще не знали названия секты. Позднее мы поняли, что такое замалчивание адвентистами своего имени составляет хорошо обдуманный тактический прием.

По неопытности и молодости лет мы душою расположились к нашим новым знакомым, отличавшимся строгостью жизненных правил, начитанностью в Св. Писании и, в особенности, восторженным ожиданием пришествия Господня, обязывающего всякого верующего исполнять волю Божию. Раньше мы жили, следуя голосу плоти и исполняя свою волю; поэтому, когда жажда праведности проснулась в наших душах, и мы встретились с адвентистами, то радостно и сердечно сблизились с ними и стали их последователями. Через некоторое время по нашем вступлении нам было объявлено, что для точного исполнения воли Божией мы должны свято чтить субботний покой, начиная с вечера пятницы и до заката солнца в субботу. Требование это меня вначале испугало и немало охладило только что воспринятую радость о прощенных грехах; я советовался по этому вопросу со знакомыми из верующих, но обстоятельного опровержения адвентистского учения о субботе я от них не услышал. Помнится, в июне 1896 года, после долгих колебаний мы решились с женой приступить к исполнению этой заповеди Божией и строго блюсти субботний покой. Однако радости и удовлетворения это решение нам не принесло, и мы принялись с тупым равнодушием исполнять всякого рода предписания и обряды: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» (Кол. 2:21). Назвавшись грибом, пришлось лезть в кузов и изучить всю азбуку адвентистских правил в предположении, что находишься на истинном пути.

Прежняя чистая радость общения с Христом сменилась чувством довольства собою, как после хорошо исполненных уроков, перешедшим постепенно высокомерие и сознание своего превосходства над прочими христианами, не принадлежавшими к секте. Читая Св. Писание через адвентистские очки, я всюду находил в нем предписание о субботе. Где говорилось о законе, заповеди, воле Божией, послушании — я разумел одно и то же: суббота, суббота! Ревность моя в соблюдении субботы доходила до того, что я уклонялся даже от получения в этот день почты, доставляя этим излишние хлопоты окружавшим меня; я усердно всюду и кому мог проповедовал учение адвентистов, убеждая воздерживаться от всякого рода труда в субботний день; служащим моего книжного дела я воспретил всякую работу по субботам, и старательно вел свою деловую переписку так, чтобы не писать, не получать писем в последний день недели; но часто к огорчению своему убеждался, что расчеты мои не всегда оправдывались.