Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Синай или Голгофа

Синай или Голгофа
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism
Читая Слово Божие, мы видим, что «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Иоан. 1:17).
С приходом Иисуса Христа открылся новый период откровения Божия о спасении не законом, данным через Моисея для Израиля, а через веру во Христа Иисуса для всех народов. Фарисеи и книжники сопротивлялись учению Господа и создавали оппозицию против Него, постоянно упрекали в нарушении субботы, а потом и распяли Его. Но, когда Христос вознесся на небо и послал Духа Святого, началось созидание Церкви Его на земле. С самого начала постоянное противление было со стороны иудействующих христиан, которые пытались объединить закон и благодать. Они шли по следам апостолов и смущали новообращенных. Откровение о полноте благодати и ясность учения о домостроительстве Церкви получил от Бога Апостол Павел. Он также постоянно испытывал вражду в своем служении через иудействующих христиан и потому с особым пылом написал Послание к Галатам, где дал ясность о роли закона и спасающей благодати. Ап. Павел ни на миг не уступал вкравшимся лжебратиям. Он боролся со зверями, разрывающими Тело Христово. У него не было в этом вопросе компромиссов, и Церковь созидалась. Но в 19-м веке возникло движение адвентистов седьмого дня, пытающееся связать закон и благодать. За время своего существования оно неоднократно меняло предсказания о приходе Христа и меняло свои позиции, приспосабливаясь к духу времени.

Синай или Голгофа

Под общей редакцией пастора А. Г. Бринзы
Редактор текста Н. М. Демянов
Техн. редактор Л. А. Голодецкий
В сборнике использованы ссылки на Синодальное издание Библии
2001 Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ при содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО)

Синай или Голгофа - Содержание

А. Г. Бринза ПРЕДИСЛОВИЕ
И. С. Шакотько АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ
Автор неизвестен БЕСЕДА О СЕДЬМОМ ДНЕ
Иоанн де Геер СИНАЙ ИЛИ ГОЛГОФА
И. В. Каргель О ЛЖЕУЧЕНИЯХ АДВЕНТИСТОВ
В.С. Мещеряков ФАРИСЕЙСКАЯ ЕРЕСЬ
Я. Я. Винс ПРОИСХОЖДЕНИЕ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ (СУББОТНИКОВ)

Синай или Голгофа - Введение

В начале 1896 г. меня с женою постиг тяжелый удар: Господь взял у нас горячо любимого ребенка, нашу пятилетнюю дочь. Неисповедимы пути Господа, Который послал нам это испытание, чтобы удержать нас от пути погибели, на который мы было вступили. В поисках утешения и примирения мы пришли в соприкосновение с адвентистами, о которых раньше ничего не слыхали, да и на первых порах знакомства с ними мы еще не знали названия секты. Позднее мы поняли, что такое замалчивание адвентистами своего имени составляет хорошо обдуманный тактический прием.
По неопытности и молодости лет мы душою расположились к нашим новым знакомым, отличавшимся строгостью жизненных правил, начитанностью в Св. Писании и, в особенности, восторженным ожиданием пришествия Господня, обязывающего всякого верующего исполнять волю Божию. Раньше мы жили, следуя голосу плоти и исполняя свою волю; поэтому, когда жажда праведности проснулась в наших душах, и мы встретились с адвентистами, то радостно и сердечно сблизились с ними и стали их последователями. Через некоторое время по нашем вступлении нам было объявлено, что для точного исполнения воли Божией мы должны свято чтить субботний покой, начиная с вечера пятницы и до заката солнца в субботу. Требование это меня вначале испугало и немало охладило только что воспринятую радость о прощенных грехах; я советовался по этому вопросу со знакомыми из верующих, но обстоятельного опровержения адвентистского учения о субботе я от них не услышал. Помнится, в июне 1896 года, после долгих колебаний мы решились с женой приступить к исполнению этой заповеди Божией и строго блюсти субботний покой. Однако радости и удовлетворения это решение нам не принесло, и мы принялись с тупым равнодушием исполнять всякого рода предписания и обряды: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» (Кол. 2:21). Назвавшись грибом, пришлось лезть в кузов и изучить всю азбуку адвентистских правил в предположении, что находишься на истинном пути.
Прежняя чистая радость общения с Христом сменилась чувством довольства собою, как после хорошо исполненных уроков, перешедшим постепенно высокомерие и сознание своего превосходства над прочими христианами, не принадлежавшими к секте. Читая Св. Писание через адвентистские очки, я всюду находил в нем предписание о субботе. Где говорилось о законе, заповеди, воле Божией, послушании — я разумел одно и то же: суббота, суббота! Ревность моя в соблюдении субботы доходила до того, что я уклонялся даже от получения в этот день почты, доставляя этим излишние хлопоты окружавшим меня; я усердно всюду и кому мог проповедовал учение адвентистов, убеждая воздерживаться от всякого рода труда в субботний день; служащим моего книжного дела я воспретил всякую работу по субботам, и старательно вел свою деловую переписку так, чтобы не писать, не получать писем в последний день недели; но часто к огорчению своему убеждался, что расчеты мои не всегда оправдывались.
Views 367
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2020
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books