Книга Джун Сингер «Андрогины» (в оригинале Androgyny: Toward a New Theory of Sexuality) представляет собой масштабное юнгианское исследование человеческой психики. Автор, известный психоаналитик, бросает вызов жесткому разделению на «мужское» и «женское», предлагая взглянуть на андрогинность как на фундаментальный идеал целостности личности.
Сингер прослеживает концепцию андрогинии через всю историю человечества: от древних космогонических мифов, где первопредки часто обладали признаками обоих полов, до алхимии, каббалы и гностических учений. Она утверждает, что психологическая андрогинность — это не отказ от биологического пола, а способность человека интегрировать в себе противоположные качества (Аниму и Анимус), что ведет к освобождению от культурных стереотипов и достижению подлинной творческой свободы.
В работе подробно рассматривается, как патриархальная культура подавляла одну из сторон человеческой природы и почему современному человеку жизненно важно восстановить внутренний баланс. Сингер переосмысливает сексуальность не просто как физический акт, а как глубокий символический процесс стремления к единству. Книга стала классикой глубинной психологии, предложив новый взгляд на то, что значит быть по-настоящему целостным существом в раздробленном мире.
Джун Сингер - Андрогины
М.: Клуб Касталия, 2017. — 294 с.
ISBN 978-5-519-60636-3
Джун Сингер - Андрогины - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВЧЕРА
Глава 1. Андрогинность как ведущий принцип новой Эры
Глава 2. Гермафродиты, бисексуалы, андрогины и Первозданное Совершенство
Глава 3. Два в Одном: Патология или Мифология?
Глава 4. Сбрасывая оковы пола и гендера: Риски и Вызовы
Глава 5. В центре Хаоса танцует Женщина
Глава 6. Золотой век Матери и восстание ее сыновей
Глава 7. Монотеизм в патриархальной системе и его распад до политеизма
Глава 8. Возвращение в Эдем. Божественное Мы, создавшее всех нас
Глава 9. Зодиакальный Человек как Макрокосм. Астрологическая модель психэ
Глава 10. Платоновский Андрогин: истоки гомо- и гетеросексуальности
Глава 11. Гностический взгляд на Падение
Глава 12. Философский камень алхимиков. Андрогин, заточенный в материи
Глава 13. Каббалистический Адам Кадмон. Древо Жизнь как андрогин
Глава 14. Пуруша-Пракрити, Шива-Шакти, Яб-Юм и другие проявления андрогинности на Востоке
Глава 15. Динамическое единство Дао
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Глава 16. Андрогин в Движении: Тайцзы
Глава 17. Динамика Андрогинности
Глава 18. Энергия и эволюция сознания
Глава 19. Новая теория сексуальности
Глава 20. Гетеросексуальность, гомосексуальность, бисексуальность и андрогинность
Глава 21. Брак, целибат, мастурбация и андрогинность
Глава 22. Вдовство, старчество, творчество и андрогинность
Глава 23. Путь текущего ручья
ЭПИЛОГ
ПОСЛЕСЛОВИЕ. LIBERATA RYAN
