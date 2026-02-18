Книга Джун Сингер «Андрогины» (в оригинале Androgyny: Toward a New Theory of Sexuality) представляет собой масштабное юнгианское исследование человеческой психики. Автор, известный психоаналитик, бросает вызов жесткому разделению на «мужское» и «женское», предлагая взглянуть на андрогинность как на фундаментальный идеал целостности личности.

Сингер прослеживает концепцию андрогинии через всю историю человечества: от древних космогонических мифов, где первопредки часто обладали признаками обоих полов, до алхимии, каббалы и гностических учений. Она утверждает, что психологическая андрогинность — это не отказ от биологического пола, а способность человека интегрировать в себе противоположные качества (Аниму и Анимус), что ведет к освобождению от культурных стереотипов и достижению подлинной творческой свободы.

В работе подробно рассматривается, как патриархальная культура подавляла одну из сторон человеческой природы и почему современному человеку жизненно важно восстановить внутренний баланс. Сингер переосмысливает сексуальность не просто как физический акт, а как глубокий символический процесс стремления к единству. Книга стала классикой глубинной психологии, предложив новый взгляд на то, что значит быть по-настоящему целостным существом в раздробленном мире.

Джун Сингер - Андрогины

М.: Клуб Касталия, 2017. — 294 с.

ISBN 978-5-519-60636-3

Джун Сингер - Андрогины - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВЧЕРА

Глава 1. Андрогинность как ведущий принцип новой Эры

Глава 2. Гермафродиты, бисексуалы, андрогины и Первозданное Совершенство

Глава 3. Два в Одном: Патология или Мифология?

Глава 4. Сбрасывая оковы пола и гендера: Риски и Вызовы

Глава 5. В центре Хаоса танцует Женщина

Глава 6. Золотой век Матери и восстание ее сыновей

Глава 7. Монотеизм в патриархальной системе и его распад до политеизма

Глава 8. Возвращение в Эдем. Божественное Мы, создавшее всех нас

Глава 9. Зодиакальный Человек как Макрокосм. Астрологическая модель психэ

Глава 10. Платоновский Андрогин: истоки гомо- и гетеросексуальности

Глава 11. Гностический взгляд на Падение

Глава 12. Философский камень алхимиков. Андрогин, заточенный в материи

Глава 13. Каббалистический Адам Кадмон. Древо Жизнь как андрогин

Глава 14. Пуруша-Пракрити, Шива-Шакти, Яб-Юм и другие проявления андрогинности на Востоке

Глава 15. Динамическое единство Дао

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Глава 16. Андрогин в Движении: Тайцзы

Глава 17. Динамика Андрогинности

Глава 18. Энергия и эволюция сознания

Глава 19. Новая теория сексуальности

Глава 20. Гетеросексуальность, гомосексуальность, бисексуальность и андрогинность

Глава 21. Брак, целибат, мастурбация и андрогинность

Глава 22. Вдовство, старчество, творчество и андрогинность

Глава 23. Путь текущего ручья

ЭПИЛОГ

ПОСЛЕСЛОВИЕ. LIBERATA RYAN