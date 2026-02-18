Когда я впервые открыла для себя труды К. Г. Юнга, я обнаружила, что под его сложной теорией строения психики лежит основной принцип: уважение к дару Воображения, который делает человека и человечным, и богоподобным. Юнг утверждает, что в то время как человечество живет в обыкновенном, эмпирическом мире, это не весь мир, но связанный тонкой нитью символа с миром за его пределами, который он называет «коллективным бессознательным».

В отличие от Юнга, Блейк не теоретизировал — он работал с мифами и символами, чтобы выразить свое мировоззрение. Юнг рассматривал утверждения своих пациентов и богатую символами мировую литературу, стремясь выяснить, каким образом личность может максимально развить в себе созидательное начало. Блейк имел храбрость смотреть прямо в бездну и извлекать её содержимое, которое он затем украшал яркими образами и предлагал для всеобщего обозрения.

Первоначальным импульсом для моего исследования связи Блейка и психологии Юнга была необходимость написать диссертацию моего диплома психоаналитика в Институте К. Г. Юнга в Цюрихе. Блейк был моим любимым поэтом с тех пор, как мама прочла мне его стихотворение «Дитя-радость», когда мне было не больше трех лет. Позже, в ходе моего личного анализа, когда я пыталась порвать с коллективным давлением, которое ограничивало меня в прошлом, эти слова Блейка приобрели меня большое значение:

Я должен сотворить систему, чтоб не стать рабом чужих систем —

Не стану мудрствовать иль сравнивать, но только создавать!

(поэма «Иерусалим», глава 1, лист 10, строчки 20-21: пер. Д. Смирнов-Садовский)

М. : Клуб Касталия. 2017. — 284 с.

Джун Сингер - Несвятая библия. Блейк, Юнг и коллективное бессознательное - Содержание

