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Сингх – Боги и демоны древней Индии

Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии - Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Рожден ли я из многих начал?
Если так, остаются ли они всё еще во мне?
Существа разлагаются в мире, где есть время;
разложатся ли так же мое тело, разум и дух?
Или у них будет разный конец?
Я — это ограниченное тело, что мне дано,
или безграничный разум внутри его?
Если дух истинно вечен,
почему он обитает во временном теле?
Кто я в этом великом творении?
(Вопрошал Атри, один из семи великих мудрецов,
что медитировали среди звезд.)
Пульсирующий звук, посланный далекой туманностью,
загудел в анахате Атри, и он заговорил,
принимая в себя астральное послание.
Ом — звук Вселенной, звук Рождения.
Шивайя — точка распада,
где творение сливается с тишиной небытия,
конец.
Намах — все, что находится между ними.
Мост между таинственными истоками начала
и неотвратимым освобождением конца.
Место, где живет ищущий,
преодолевающий множество путей.
Ощущающий мимолетную вечность
через замочную скважину, запертый и уставший
в этой скоротечной жизни.
Место, где все начала, с которыми ты рождаешься,
сливаются в осязаемую сущность под названием «Жизнь»;
где у разума есть как иллюзорная оболочка,
так и воля проломить ее.
Оно покажет тебе расстояние
между твоим намерением и судьбой.

Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии - Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы

Москва: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024. – 130 с.
ISBN 978-5-00214-383-2

Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии – Содержание

  • Намах
  • Анасуя
  • Касаясь солнца
  • Одна капелька и тысяча радуг
  • Нисхождение Ганги — Ганга аватаран
  • Познавший одиночество — кайвалью
  • Юдж (единение)
  • Сотворение Солнца
  • Столп света
  • Халахала
  • Ишана
  • Гри (пробуждающий)
  • Цветение
  • Пашьянти — то, что засвидетельствовано
  • Ади-йог
  • Четырнадцать звуков, один изгнанник
  • Флейта
  • Унмани
  • Послесловие
  • Примечания
  • Об авторе
Views 221
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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