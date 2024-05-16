Рожден ли я из многих начал?

Если так, остаются ли они всё еще во мне?

Существа разлагаются в мире, где есть время;

разложатся ли так же мое тело, разум и дух?

Или у них будет разный конец?

Я — это ограниченное тело, что мне дано,

или безграничный разум внутри его?

Если дух истинно вечен,

почему он обитает во временном теле?

Кто я в этом великом творении?

(Вопрошал Атри, один из семи великих мудрецов,

что медитировали среди звезд.)

Пульсирующий звук, посланный далекой туманностью,

загудел в анахате Атри, и он заговорил,

принимая в себя астральное послание.

Ом — звук Вселенной, звук Рождения.

Шивайя — точка распада,

где творение сливается с тишиной небытия,

конец.

Намах — все, что находится между ними.

Мост между таинственными истоками начала

и неотвратимым освобождением конца.

Место, где живет ищущий,

преодолевающий множество путей.

Ощущающий мимолетную вечность

через замочную скважину, запертый и уставший

в этой скоротечной жизни.

Место, где все начала, с которыми ты рождаешься,

сливаются в осязаемую сущность под названием «Жизнь»;

где у разума есть как иллюзорная оболочка,

так и воля проломить ее.

Оно покажет тебе расстояние

между твоим намерением и судьбой.

Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии - Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы

Москва: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024. – 130 с.

ISBN 978-5-00214-383-2

Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии – Содержание