Сингх – Боги и демоны древней Индии
Рожден ли я из многих начал?
Если так, остаются ли они всё еще во мне?
Существа разлагаются в мире, где есть время;
разложатся ли так же мое тело, разум и дух?
Или у них будет разный конец?
Я — это ограниченное тело, что мне дано,
или безграничный разум внутри его?
Если дух истинно вечен,
почему он обитает во временном теле?
Кто я в этом великом творении?
(Вопрошал Атри, один из семи великих мудрецов,
что медитировали среди звезд.)
Пульсирующий звук, посланный далекой туманностью,
загудел в анахате Атри, и он заговорил,
принимая в себя астральное послание.
Ом — звук Вселенной, звук Рождения.
Шивайя — точка распада,
где творение сливается с тишиной небытия,
конец.
Намах — все, что находится между ними.
Мост между таинственными истоками начала
и неотвратимым освобождением конца.
Место, где живет ищущий,
преодолевающий множество путей.
Ощущающий мимолетную вечность
через замочную скважину, запертый и уставший
в этой скоротечной жизни.
Место, где все начала, с которыми ты рождаешься,
сливаются в осязаемую сущность под названием «Жизнь»;
где у разума есть как иллюзорная оболочка,
так и воля проломить ее.
Оно покажет тебе расстояние
между твоим намерением и судьбой.
Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии - Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы
Москва: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024. – 130 с.
ISBN 978-5-00214-383-2
Сингх Абхишек – Боги и демоны древней Индии – Содержание
- Намах
- Анасуя
- Касаясь солнца
- Одна капелька и тысяча радуг
- Нисхождение Ганги — Ганга аватаран
- Познавший одиночество — кайвалью
- Юдж (единение)
- Сотворение Солнца
- Столп света
- Халахала
- Ишана
- Гри (пробуждающий)
- Цветение
- Пашьянти — то, что засвидетельствовано
- Ади-йог
- Четырнадцать звуков, один изгнанник
- Флейта
- Унмани
- Послесловие
- Примечания
- Об авторе
No comments yet. Be the first!