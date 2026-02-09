Синичкин - Потапова - По России с Евангелием - Яков Деляков

Имя Якова Деляковича Делякова известно всему евангельскому братству России. История его жизни и деятельности является важной частью становления и развития евангельского движения в России. Несмотря на это, собственно научные исследования его биографии ни в отечественной, ни в зарубежной историографии ещё не предпринимались. Поэтому жизнь Я.Д. Делякова оказалась овеянной легендами и мифами, фигура его в определенном смысле стала сказочной.

Целью нашего исследования является реконструкция жизненного пути Я.Д. Делякова, одного из основоположников евангельского движения России, опирающаяся на максимально широкий круг доступных авторам опубликованных и неопубликованных источников. Достижение поставленной цели представляется невозможным без описания исторического контекста, основных событий в развитии отечественного евангельско-баптистского движения и судеб людей, современников и соратников Я. Д. Делякова, оказавших влияние на этот процесс, связанных так или иначе с рассматриваемой темой.

К историографии темы исследования можно отнести, причем, весьма условно , ряд публикаций, не претендующих на научность и представленных , прежде всего, конфессиональными авторами. В дореволюционный период в ряду православных антисектантских исследований появляются работы, в которых упоминаются отдельные аспекты деятельности Я.Д. Делякова. Примечательно, что эти работы, являясь первыми исследованиями ранней евангельской истории Российской истории, одновременно являются и источниками по данной теме, так как исследования сопровождаются публикацией исторических документов. Большое внимание его влиянию на развитие баптизма в России, в частности, на Кавказе, уделяет в своей книг В.А. Валькевич, коллежский асессор, помощник делопроизводителя Канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, издавший в 1900 году в Тифлисе ограниченным тиражом, для служебного пользования, ((Записку о пропаганде протестантских сект в России и, в особенности , на Кавказе». «Записка» Валькевича содержит серьезный анализ положения дел в евангельском движении в России в 1890-е годы и на предыдущем этапе. Этот труд является не только исследованием, сборником уникальных документов по истории евангельского движения конца XIX века. Особый интерес представляют публикуемые автором письма лидеров евангельского движения Российской империи, протоколы, другие документы, вероятно, попавшие в руки полиции в результате обысков, производившихся в домах верующих. Книга содержит пять Приложений с документами, которыезанимают около 60% объема книги. В правом верхнем углу титульной страницы ((Приложений » стоит гриф «Секретно». Ещё один православный автор, Епископ Алексий публикует в своём исследовании развития евангельского движения на юге России протоколы собраний, где упоминается Деляков.

Синичкин А.В., Потапова Н.В. - По России с Евангелием – Содержание

Введение

Глава 1. Становление Якова Делякова - учителя, миссионера, книгоноши 1.1. Детство и юность. Начало проповеднической деятельности Я. Делякова в Российской империи 1.2. Появление и распространение евангельского движения в Российской империи 1.3. Проповедь Я. Делякова в Таврической губернии 1.4. Формирование взглядов Я. Делякова

Глава 2. Развитие взглядов Якова Делякова на крещение 2.1. Миссия Я. Делякова в Закавказье и на Украине. Начало баптизма в Российской империи 2.2. Миссионерская деятельность Я. Делякова в конце 1860-х - начале 1880-х годов 2.3. Дружба и сотрудничество Я. Делякова с В. А. Пашковым. Общество поощрения духовно-нравственного чтения 2.4. Участие Я. Делякова в съездах евангельских верующих Российской империи 2.5. Переписка Я. Делякова и В. А. Пашкова после 1884 года 2.6. Миссия Я. Делякова во второй половине 1880-х годов

Глава 3. Яков Деляков и развитие баптизма на Дальнем Востоке России 3.1. Подготовка отъезда Я. Делякова на Дальний Восток. Начало миссии на Амуре 98 3.2. Поездка Я. Делякова в Харьков и США. Возвращение на Дальний Восток



Заключение

Примечания