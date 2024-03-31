Синичкин - Мазаев Дей Иванович - Избранные статьи и проповеди
Один мой хороший знакомый, лютеранин, рассказал мне одну короткую беседу с представителем православной церкви. Беседа эта дала мне большой материал для размышлений и заставила серьезно над нею поработать. Беседа была, приблизительно, такова: «Приходит ко мне,— говорить мой знакомый,— один мой давний приятель, большой ревнитель православия и предлагает мне, чтобы я оставил лютеранство и перешел в православие.
— Но, к чему это? — спрашиваю я его.
— А потому,— говорит он,— что кроме единой истинной церкви, каковою является православие, нет нигде спасения.
— Но, позвольте,— говорю я,— объясните, в чем дело. Я христианин, верую в Бога, в Иисуса Христа, в Духа Святого и в Евангелие; молюсь Богу и стараюсь жить по правде, по любви. Так почему же я должен переходить в православие? Если есть у меня какой порок, то прошу указать, и я постараюсь исправиться.
— Нет, говорит мой приятель,— дело не в этом, а в том, что вы крещены не истинным крещением, не по православному, а по-лютерански, и следовательно, по-еретически, и спастись не можете.
— Но, чем же вы докажете,— спрашиваю я его,— что крещение православное истинное, а лютеранское не истинное?
— О, это доказать легко: православная церковь совершает крещение в три погружения, а ваше лютеранское крещение поливательное. Правда,— говорю я,— что мы, лютеране, допускаем поливательное крещение, на том основании, что Апостол Петр в доме Корнилия сказал: «Кто может запретить креститься водою» (Деян. 10:47), не в воде, а водою, следовательно, можно крестить в воде (погружением) и водою (обливанием), и знаю, что нам, лютеранам очень не легко защищать наше поливательное крещение; но как бы ни было трудно нам защищать наше поливательное крещение, все же легче, чем вам ваше в три погружения, ибо нам, хотя и трудно, но все же возможно, а вам не только трудно, а и прямо невозможно,— положительно, невозможно. Это во-первых, а во-вторых, если бы даже допустить, что ваше крещение более правильно, чем наше, то и тогда бы я не боялся чрез это погибнуть, и вот почему: Если бы вы, принимая ваше крещение, принимали его сознательно, причем, предварительно бы отвергли всякое другое крещение, как неистинное и остановились бы на православном, как на единственно истинном, тогда в этом была бы видна ваша заслуга, и я мог бы признать справедливость воздаяния, и если бы я, также, сознательно отверг истинное крещение и своею доброю волей избрал крещение не истинное, а еретическое, то, также, и наказание мое считал бы правильными. Но, ведь вы знаете, как мы крестились,— да мы в сущности и не крестились, а нас крестили,— вас крестили, когда вы не могли отличить вашего отца от вашей матери, и меня крестили, когда я быль не в состоянии отличить правой руки от левой, и однако ваше крещение ставят вам в заслугу и вас ведут в рай, а мне мое крещение ставит в вину, в грех и сажают в ад. Но помилуйте, за что же?»
Когда мой знакомый, рассказавший мне это, ушел, то я, оставшись один, погрузился в размышление о всем том, что я здесь услыхал. Предо мною восставали один за другим вопросы о необходимости крещения; об отрицании оного; о крещении истинном и правильном; и о крещении неправильном; и о признаках крещения истинного и неистинного; и об ответственности за неправильное крещение, дабы выяснить, угрожает ли моему знакомому хоть какая-нибудь опасность и пр. Все эти вопросы я, конечно, старался прежде всего разрешить на основании единственного христианского авторитета — Слова Господня.
А. В. Синичкин, сост. - Мазаев Дей Иванович - Избранные статьи и проповеди
Самара: Издательство «Благая Весть», 2021.— 528 с.
ISBN: 978-5-6045779-4-3
А. В. Синичкин, сост. - Мазаев Дей Иванович - Избранные статьи и проповеди – Содержание
Зачем нам читать труды Д. И. Мазаева? (И. В. Шайфулин)
Биография Д. И. Мазаева (А. В. Синичкин)
О ЦЕРКВИ И ЦЕРКОВНЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ
- Ответственность в крещении
- О пресвитерах
- О Святой Вечере и о праве участия в ней
- Преломление хлеба у баптистов
- Ещё по поводу статьи «Я выступаю»
- Церковь Божья
- В чем ложь баптизма?
- Крещение - новозаветное или ветхозаветное
ПОЛЕМИКА ВНУТРЕННЯЯ
- Переодетые
- О съезде евангельских христиан
- О духовных семинариях
- Единство и разделение
- Воспитание своих детей в чужой вере
- Не та дорога
- Начало и конец
- Интересное покаяние
- Двадцатипятилетниий возраст
- По поводу статьи брата Г. Д. Жулина
- Благодетели
- Амнистия
ПОЛЕМИКА С ИНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ
- О власти «вязать и разрешать»
- Субботство
- Субботство
- Беседа для Евреев
- Беседа для Евреев вторая: «Семя»
- Слово о Мощах
- О крещении детей
- Евангелист Лука - художник
- Съезд христиан евангелического исповедания
- Почитание Ангелов
- Право священников прощать грехи
- Священник и поп
- Субботство
- Ревнители православия
- Тень будущего
- О предании
- Еще об апокрифических книгах
- Где находятся умершие
- Чужая обида и свой позор
- Смиренные молитвенники
- Всякая правда
- Ответ г-ну Желтову
ДУХОВНЫЕ ВОПРОСЫ
- О молитве
- Что ещё не достает мне?
- О радостях
- О трех храмах
- Об истинном священстве!
- Рождение от воды и Духа
- «Дух» и «плоды»
- Живые и их труд, мертвые и их работа
- Нечто о единстве
- Дерево и их царь
- Об омовении ног
- Воля Божия
РАЗНОЕ
- Школа для проповедников
- О Молитвенном Доме
- Об организации общин
- Скорбная страница
- Что вы делаете для распространения журнала «Баптист»?..
- О Мельхиседеке
- Рождественское торжество
- Иуда, его братья и родственные племена
- Крупное событие
- Пьянство и его лечение
- Саул, Давид и Авессалом
- Нечто о съезде
- Вынужденное объяснение
- К сведенью всех общин
- К сведению всех братьев о кассе
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