Один мой хороший знакомый, лютеранин, рассказал мне одну короткую беседу с представителем православной церкви. Беседа эта дала мне большой материал для размышлений и заставила серьезно над нею поработать. Беседа была, приблизительно, такова: «Приходит ко мне,— говорить мой знакомый,— один мой давний приятель, большой ревнитель православия и предлагает мне, чтобы я оставил лютеранство и перешел в православие.

— Но, к чему это? — спрашиваю я его.

— А потому,— говорит он,— что кроме единой истинной церкви, каковою является православие, нет нигде спасения.

— Но, позвольте,— говорю я,— объясните, в чем дело. Я христианин, верую в Бога, в Иисуса Христа, в Духа Святого и в Евангелие; молюсь Богу и стараюсь жить по правде, по любви. Так почему же я должен переходить в православие? Если есть у меня какой порок, то прошу указать, и я постараюсь исправиться.

— Нет, говорит мой приятель,— дело не в этом, а в том, что вы крещены не истинным крещением, не по православному, а по-лютерански, и следовательно, по-еретически, и спастись не можете.

— Но, чем же вы докажете,— спрашиваю я его,— что крещение православное истинное, а лютеранское не истинное?

— О, это доказать легко: православная церковь совершает крещение в три погружения, а ваше лютеранское крещение поливательное. Правда,— говорю я,— что мы, лютеране, допускаем поливательное крещение, на том основании, что Апостол Петр в доме Корнилия сказал: «Кто может запретить креститься водою» (Деян. 10:47), не в воде, а водою, следовательно, можно крестить в воде (погружением) и водою (обливанием), и знаю, что нам, лютеранам очень не легко защищать наше поливательное крещение; но как бы ни было трудно нам защищать наше поливательное крещение, все же легче, чем вам ваше в три погружения, ибо нам, хотя и трудно, но все же возможно, а вам не только трудно, а и прямо невозможно,— положительно, невозможно. Это во-первых, а во-вторых, если бы даже допустить, что ваше крещение более правильно, чем наше, то и тогда бы я не боялся чрез это погибнуть, и вот почему: Если бы вы, принимая ваше крещение, принимали его сознательно, причем, предварительно бы отвергли всякое другое крещение, как неистинное и остановились бы на православном, как на единственно истинном, тогда в этом была бы видна ваша заслуга, и я мог бы признать справедливость воздаяния, и если бы я, также, сознательно отверг истинное крещение и своею доброю волей избрал крещение не истинное, а еретическое, то, также, и наказание мое считал бы правильными. Но, ведь вы знаете, как мы крестились,— да мы в сущности и не крестились, а нас крестили,— вас крестили, когда вы не могли отличить вашего отца от вашей матери, и меня крестили, когда я быль не в состоянии отличить правой руки от левой, и однако ваше крещение ставят вам в заслугу и вас ведут в рай, а мне мое крещение ставит в вину, в грех и сажают в ад. Но помилуйте, за что же?»

Когда мой знакомый, рассказавший мне это, ушел, то я, оставшись один, погрузился в размышление о всем том, что я здесь услыхал. Предо мною восставали один за другим вопросы о необходимости крещения; об отрицании оного; о крещении истинном и правильном; и о крещении неправильном; и о признаках крещения истинного и неистинного; и об ответственности за неправильное крещение, дабы выяснить, угрожает ли моему знакомому хоть какая-нибудь опасность и пр. Все эти вопросы я, конечно, старался прежде всего разрешить на основании единственного христианского авторитета — Слова Господня.

А. В. Синичкин, сост. - Мазаев Дей Иванович - Избранные статьи и проповеди

Самара: Издательство «Благая Весть», 2021.— 528 с.

ISBN: 978-5-6045779-4-3

А. В. Синичкин, сост. - Мазаев Дей Иванович - Избранные статьи и проповеди – Содержание

Зачем нам читать труды Д. И. Мазаева? (И. В. Шайфулин)

Биография Д. И. Мазаева (А. В. Синичкин)

О ЦЕРКВИ И ЦЕРКОВНЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ

Ответственность в крещении

О пресвитерах

О Святой Вечере и о праве участия в ней

Преломление хлеба у баптистов

Ещё по поводу статьи «Я выступаю»

Церковь Божья

В чем ложь баптизма?

Крещение - новозаветное или ветхозаветное

ПОЛЕМИКА ВНУТРЕННЯЯ

Переодетые

О съезде евангельских христиан

О духовных семинариях

Единство и разделение

Воспитание своих детей в чужой вере

Не та дорога

Начало и конец

Интересное покаяние

Двадцатипятилетниий возраст

По поводу статьи брата Г. Д. Жулина

Благодетели

Амнистия

ПОЛЕМИКА С ИНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ

О власти «вязать и разрешать»

Субботство

Субботство

Беседа для Евреев

Беседа для Евреев вторая: «Семя»

Слово о Мощах

О крещении детей

Евангелист Лука - художник

Съезд христиан евангелического исповедания

Почитание Ангелов

Право священников прощать грехи

Священник и поп

Субботство

Ревнители православия

Тень будущего

О предании

Еще об апокрифических книгах

Где находятся умершие

Чужая обида и свой позор

Смиренные молитвенники

Всякая правда

Ответ г-ну Желтову

ДУХОВНЫЕ ВОПРОСЫ

О молитве

Что ещё не достает мне?

О радостях

О трех храмах

Об истинном священстве!

Рождение от воды и Духа

«Дух» и «плоды»

Живые и их труд, мертвые и их работа

Нечто о единстве

Дерево и их царь

Об омовении ног

Воля Божия

РАЗНОЕ