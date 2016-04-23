Алексей Синичкин - Всё ради миссии

История миссионерского движения в царской России в конце 19 века.

Лорд Редсток молодым офицером он был послан воевать против России в Крымской войне 1853 — 1856 годов. К его приезду военная кампания окончилась. Но он заболел тяжелой формой лихорадки и был при смерти. И находившийся рядом с ним посланник Божий, был ли это санитар или миссионер, спросил его: «Спасены ли вы?» Лорд покаялся и был исцелен. Его сразу охватило сильное желание говорить другим о спасении по благодати, которое он сам получил веруя в Иисуса Христа и Его спасительное Слово. Он понемногу стал освобождаться от всяких земных и светских связей, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также делам благотворительности.

А еще он начал молиться, чтобы Бог послал его на служение в Россию! Господь зародил в его сердце жажду понести в Россию весть о спасении во Христе. Десять лет он об этом молился. Он не хотел сам ехать в страну, где Господь нашел его, он хотел быть призванным, посланным. Пожалуй, исключительно этой готовностью - ждать Божьего часа — можно объяснить великие благословения, которыми сопровождались все последующие служения лорда Редстока в России. Впоследствии русские аристократы очень удивятся вопросу «Молитесь ли вы за своё отечество?»

Встречая за границей представителей русской знати, Редсток задавал им этот вопрос и, получив обещание молиться за Россию, предлагал расписаться в этом обещании в его (Редстока) Библии. Современники Редстока вспоминали, что первые две странички его потрёпанной Библии были заполнены подписями русских аристократов, которых он убедил молиться за свою страну. Таким образом, молитва о России стала рке не персональной молитвой лорда, эта молитва была поддержана русской знатью.

Как же Редсток услышал ответ на свою усиленную десятилетнюю молитву? Ведь до момента появления в Петербурге он очень много потрудился для Господа. После возвращения с войны в Англию Редсток отказался от светской карьеры, вышел в отставку в чине полковника и посвятил себя служению Господу. Лорд Редсток проповедовал на курорте Уестон-Супер-Меир, где он привёл к Господу около 400 душ, в их числе доктора Бедекера, который впоследствии сделал очень много для распространения Благой вести в России. Неустанно он проповедовал среди верующих различных деноминаций в Англии, Франции, Швейцарии, Нидерландах, Швеции и далёкой Индии, которую посетил семь раз.

Редсток обладал огромными возможностями и практически не имел ограничений. Он был талантлив, с крепким здоровьем, и личное состояние позволяло ему не работать. Вся деятельность лорда Редстока очень многогранна. Он был полностью посвящен делу Царствия Божьего. Наталья Ливен вспоминает, что он носил пальто с огромными карманами, из которых раздавал прохожим Евангелия.

Ботинки у него были на толстой подошве, потому что везде ходил пешком Бог использовал его в такой мере, как немногих в истории.