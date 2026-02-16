1 А в то время простер Ирод царь руки сделать зло некоторым из церкви. 2 Убил же он Иакова, брата Иоаннова, мечом. 3 Увидев же, что приятно это Иудеям, решил кроме того он задержать и Петра, были же дни опресноков. 4 Его также взяв, посадил в тюрьму предав четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.

5 Итак, Петр охраняем был в тюрьме. Молитва же была усердно совершаема церковью к Богу о нём//за него. 6 Когда же собирался вывести его Ирод, - ночью той был Петр спящим между двумя воинами, связанный двумя цепями, и стражи у двери стерегли тюрьму. 7 И вот ангел Господень предстал, и свет воссиял в темнице. Ударив же в бок Петра, он разбудил его, говоря: Встань скорее. И спали цепи его с рук.

Синоптические Евангелия и Деяния Апостолов в Рукописной Традиции. Приложение: Греческий текст и перевод на Русский язык

Подготовили: Михеев С., Журавлева Н., Ярощук Л., Остапенко С., Даниленко Н.

2016 г. / 414 с.

Синоптические Евангелия и Деяния Апостолов в Рукописной Традиции. Приложение: Греческий текст и перевод на Русский язык - Содержание