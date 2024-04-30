Мне было четырнадцать, когда я узнал, каково это -быть распятым. Нас было двенадцать учеников Сенеки Младшего. Мы взвалили поперечины крестов себе на плечи и вынуждены были тащить их не меньше восьми километров по булыжникам Аппиевой дороги. День выдался жарким и сухим. Рот и нос забивала пыль. Я сжал зубы и почувствовал, как на них хрустит песок. Я облизал высохшие губы в тщетной попытке побороть сухость во рту. По лицу струился пот. Впереди шел Сенека, который нес лишь мех для воды. Пропотевшая туника прилипала к ero широкой спине. Моя собственная одежда также была мокрой и грязной. Сандалии скрипели при каждом шаге. Поначалу я взвалил поперечину на свои тощие плечи, но вскоре бросил это дело и просто тащил ее, как и большинство учеников. Весила она почти с меня. Неотесанное дерево натирало спину, поэтому я тащил ее, перекладывая с плеча на плечо. Не волок ее за собой лишь Луциан. Он был на два года старше остальных и сложен как гладиатор. Поперечина лежала у него на плечах, но даже он начал понемногу сгибаться под ее тяжестью. Чтобы все выглядело еще натуральнее, Сенека нанял римского легионера, который подгонял отстающих. Легионер был хмурым, коренастым и небритым, с отвратительным запахом изо рта и презрительным отношением ко всем. Ему наконец-то довелось покомандовать детьми аристократов, словно мы были обычными рабами. Если мы останавливались, он ругался и грубо толкал нас.

Синrер Рзнди - Адвокат

Виссон Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2015. - 496 с.

ISBN 978-5-905913-86-О

Синrер Рзнди - Адвокат Оглавнение