Помимо этических проблем, связанных с ответственностью за заражение и смерть клириков и мирян, пандемия побудила к тому, чтобы сформулировать целый ряд вопросов общецерковного характера - богословских, литургических, канонических, пастырских, административных, финансово-экономических.

Реагировать на происходящее в условиях пандемии приходилось быстро и решительно, принимая личную ответственность за неординарные и порой рискованные решения. Быть может, поэтому поиск ответов приводил к неожиданным и порой немыслимым еще несколько месяцев назад практикам: широкому распространению интернет-богослужений, раздаче Святых Даров мирянам для самостоятельного причащения дома, проведению исповеди по телефону, временной отмене церковного налога, сбору пожертвований исключительно банковскими переводами и другим.

От произошедшего за эти месяцы невозможно будет отмахнуться и после окончания пандемии. Глубокую взаимосвязь названных выше и многих иных вопросов между собой нам еще предстоит осознать. Церковной Полноте, получившей столь масштабный новый опыт, снеизбежностью придется формулировать новое видение Церкви.

Эта новизна касается сложной и порой болезненной проблематики, в том числе:

соотношения традиции и современной жизни;

понимания места Евхаристии и храмового богослужения в жизни христианина;

роли и места общины внутри Русской Православной Церкви как административной системы;

профессионализации (и клерикализации) служения духовенства и епископата;

меры и характера влияния монастырей на жизнь мирян и приходских общин.

Перед Церковью, а значит, перед всеми нами стоит ответственная и творческая задача: предложить пути преодоления нынешней проблемной ситуации, обеспечить полноценность церковной жизни в условиях социально-экономического кризиса и возможного возвращения карантинных мер, защитить приходские и монашеские общины, поддержать общественную активность православных христиан.

Системные проблемы православия: анализ, осмысление, поиск решений

(Материалы первого семинара)

М.: Проект "Соборность", 2020 - 104 с.

Системные проблемы православия: анализ, осмысление, поиск решений - Содержание

Введение

Артем Григорян (Санкт-Петербург) - Проблема «темного двойника» в контексте православной экклезиологии

Священник Августин Соколовски (Фрибург) - Молитва Церкви в период пандемии: новое осмысление реальности

Закрытие храмов. Причины, значение, последствия

Протоиерей Георгий Ашков (Франция, Вселенский патриархат) - Практики причащения: «богословие ложки»

Интернет-трансляция меняет представление о литургии

«Евхаристия онлайн»: богословские аспекты

Анатолий Парпара (Москва) - Модернизация языка богослужения: возможны варианты

Понятное богослужение. Еще раз о русском языке

Протоиерей Андрей Лоргус (Москва) - Пастырские практики: духовничество, старчество и младостарчество

Сергей Чапнин (Москва) - Православный фундаментализм

Церковные финансы и налоги

Публичный образ Церкви. Доверие общества и отношения с государством

Поиск общин вне Московского Патриархата. Есть ли альтернатива?

Разговор о будущем Церкви. Содержательность, проектность, самоопределение

Об авторах

Системные проблемы православия: анализ, осмысление, поиск решений - Поиск общин вне Московского Патриархата. Есть ли альтернатива?

В 2012 году Исследовательская служба «Среда» провела масштабное социологическое исследование, на основе которого был составлен Атлас религий инациональностей Российской Федерации (проект АРЕНА). Полевые работы провел Фонд «Общественное мнение», выборка составила 56 900 респондентов в 79 регионах России (500-800 респондентов вкаждом субъекте федерации). Это соответствует охвату 98,8% населения РФ.

Анкета опроса впервые позволила увидеть сложность и многомерность православного сообщества в России. Среди 17 вариантов ответов о вероисповедании три касались православия и сформулированы они были следующим образом:

1. исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви;

2. исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви и не являюсь старообрядцем;

3. исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером).

Еще один вопрос касался внеконфессионального христианства:

4. исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, ни протестантом.

Общие цифры по России получились следующие: вариант 1 -41%, вариант 2 - 1,5%, вариант 3 - меньше 1%, вариант 4 - 4%. Но гораздо более неожиданной оказалась ситуация в регионах. Так, в Иркутской области процент тех, кто уверенно называет себя православными, но не принадлежит ни к РПЦ, ни к староверам - 6%. Это значительно выше статистической погрешности. В Москве этот показатель - 2%, а в Санкт-Петербурге - 1%. Другими словами, альтернативное православие - это самоидентификация значительного сообщества, которое по данным 2012 года может охватывать более 2 млн жителей России. Еще более 5 млн считают себя внеконфессиональными христианами, а вот к православию принадлежит менее половины россиян - около 58,5 млн человек.

Не удивительно, что эти цифры вызвали откровенное неудовольствие Московской патриархии и, к сожалению, дальнейших исследований не последовало. Однако вопрос был поставлен и на него необходимо искать не только количественный, но и качественный ответ. В том числе и в контексте тех тенденций, которые сегодня существуют в Русской Православной Церкви.

Все очевиднее, что широкий общественный консенсус сравнительно недавних лет, связанный с исключительным доверием к Русской Православной Церкви и безусловным признанием ее авторитета, уходит в прошлое. Растет достаточно широкое общественное разочарование тем, как складывается историческая судьба Русской Православной Церкви в современной России. Это касается не только и не столько государственно-церковных отношений, сколько общей атмосферы: угнетенное положение - фактически бесправие - приходов и священников перед властью епископа, отсутствие интереса не только к богословию, но и к Священному Писанию, мифологизация истории, идеологизация веры и т. п.