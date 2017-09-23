В своих книгах знаменитый «классификатор непознанного» Захария Ситчин на основе исследований религиозных первоисточников и внимательного изучения археологических находок пытается доказать, что в основе всех древних религий лежит знание о существовании в нашей Солнечной системе двенадцатого небесного тела – планеты Нибиру. Обитатели Нибиру, время от времени посещая Землю, заложили основы древнейшей земной цивилизации и оставили многочисленные следы в космогонических мифологиях человечества.

Захария Ситчин родился в Баку (Азербайджан) и вырос в Палестине, где получил знания в области современного и древнего иврита, а также других семитских и европейских языках, Ветхому Завету, истории и археологии Ближнего Востока.

Проработав много лет журналистом и редактором в Израиле, теперь живет и пишет в Нью-Йорке. Его книги переведены на многие языки, переработаны под азбуку Брайля для слепых, и выпущены на радио и телевидении.

Ситчин приписывает создание древней Шумерской культуры Нефелимам с Нибиру. По мнению писателя, пояс астероидов был частью планеты, которую Шумеры называли Тиамат. Хотя эта теория и схожа с теорией большого удара (теорией образования Луны) в астрономии, ведущие мировые ученые не поддерживают взгляды автора.

Ситчин утверждает, что его исследования совпадают со многими библейскими текстами, и что библейские тексты являются переложением Шумерского описания их истории.

Захария Ситчин - Хроники Земли - 10 книг - Содержание

1.Двенадцатая Планета (The 12th Planet), 1976 г.

2.Лестница в небо. В поисках бессмертия (The Stairway to Heaven), 1980 г.

3.Войны богов и людей (The Wars of Gods and Men), 1985 г.

4.Потерянные царства (The Lost Realms), 1990 г.

5.Назад в будущее (Genesis Revisited: Is Modern Science Catching Up With Ancient Knowledge?..), 1990 г.

6.Армагеддон откладывается (When Time Began), 1993 г.

7.Божество 12-й планеты (Divine Encounters: A Guide to Visions, Angels and Other Emissaries), 1995 г.

8.Космический код. Генная инженерия богов (The Cosmic Code), 1998 г.

9.Боги Армагеддона. Иногда они возвращаются (The End of Days: Armageddon and Prophecies of the Return (Earth Chronicles, No 7), 2007

10.Колыбели цивилизаций (Journeys to the Mythical Past (Earth Chronicles Expedition)), 2007