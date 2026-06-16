Сивашенкова - Доброта Господа моего
Книга «Доброта Господа моего. От богословия страха к Божьей любви» исследует, как искажения евангельской проповеди превращают Бога из Спасителя и Утешителя в источник страха, вины и внутреннего паралича. Дарья Сивашенкова показывает, что современный верующий часто нуждается прежде всего не в новых угрозах и нравоучениях, а в возвращении к самой сердцевине Благой Вести: Христос пришел не погубить, а спасти, не добить раненого человека, а исцелить его.
Автор противопоставляет «богословию вражды» и «богословию позитива» богословие любви, в котором страх Божий не равен ужасу перед Богом, покаяние не является самоуничтожением, а Суд Божий мыслится не как безличная карательная процедура, но как встреча с Христом, отделяющим в человеке живое от мертвого. Книга обращена к тем, кто был ранен религиозным страхом, устал от образа Бога-карателя и ищет веру, основанную на доверии, надежде и любви.
Сивашенкова Дарья – Доброта Господа моего – От богословия страха к Божьей любви
Сивашенкова, Дарья. Доброта Господа моего. От богословия страха к Божьей любви / Дарья Сивашенкова. – Москва : Эксмо, 2026. – 288 с. – (Блогосфера веры).
ISBN 978-5-04-202527-3
Сивашенкова Дарья – Доброта Господа моего – Содержание
Предисловие
Богословие вражды: «темные двойники» Христа
Антиспасение
Враг или Союзник?
Каратель или Судия?
Жертва или Спаситель?
Вместо Христа или вместе с Христом?
Царек-самодур или Господь?
Доброта Господа моего
Не бойся, Я с тобой
Страх Божий и страх бесовский
Легко ли обидеть Бога?
Скорби по грехам, а крест всегда по силам?
Исполнение молитв
Бог есть Любовь
Справедливость и милосердие, любовь и гнев
«Позитив», прощение, покаяние
Бог и люди
Земное и небесное
Временное и вечное
Жизнь после смерти
«Любите друг друга, как Я возлюбил вас»
Молитва за других
Суд Божий и суд человеческий
Свобода человека и свобода Бога
«…иже всем человеком хощет спастися и в разум истины приити»
Заключение
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