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Сивашенкова - Доброта Господа моего

Сивашенкова - Доброта Господа моего
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology

Книга «Доброта Господа моего. От богословия страха к Божьей любви» исследует, как искажения евангельской проповеди превращают Бога из Спасителя и Утешителя в источник страха, вины и внутреннего паралича. Дарья Сивашенкова показывает, что современный верующий часто нуждается прежде всего не в новых угрозах и нравоучениях, а в возвращении к самой сердцевине Благой Вести: Христос пришел не погубить, а спасти, не добить раненого человека, а исцелить его.

Автор противопоставляет «богословию вражды» и «богословию позитива» богословие любви, в котором страх Божий не равен ужасу перед Богом, покаяние не является самоуничтожением, а Суд Божий мыслится не как безличная карательная процедура, но как встреча с Христом, отделяющим в человеке живое от мертвого. Книга обращена к тем, кто был ранен религиозным страхом, устал от образа Бога-карателя и ищет веру, основанную на доверии, надежде и любви.

Сивашенкова Дарья – Доброта Господа моего – От богословия страха к Божьей любви

Сивашенкова, Дарья. Доброта Господа моего. От богословия страха к Божьей любви / Дарья Сивашенкова. – Москва : Эксмо, 2026. – 288 с. – (Блогосфера веры).
ISBN 978-5-04-202527-3

Сивашенкова Дарья – Доброта Господа моего – Содержание

  • Предисловие

  • Богословие вражды: «темные двойники» Христа

    • Антиспасение

    • Враг или Союзник?

    • Каратель или Судия?

    • Жертва или Спаситель?

    • Вместо Христа или вместе с Христом?

    • Царек-самодур или Господь?

    • Доброта Господа моего

  • Не бойся, Я с тобой

    • Страх Божий и страх бесовский

    • Легко ли обидеть Бога?

    • Скорби по грехам, а крест всегда по силам?

    • Исполнение молитв

    • Бог есть Любовь

    • Справедливость и милосердие, любовь и гнев

    • «Позитив», прощение, покаяние

    • Бог и люди

  • Земное и небесное

    • Временное и вечное

    • Жизнь после смерти

  • «Любите друг друга, как Я возлюбил вас»

    • Молитва за других

    • Суд Божий и суд человеческий

    • Свобода человека и свобода Бога

    • «…иже всем человеком хощет спастися и в разум истины приити»

  • Заключение

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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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