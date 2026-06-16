Сивашенкова - Доброта Господа моего

Книга «Доброта Господа моего. От богословия страха к Божьей любви» исследует, как искажения евангельской проповеди превращают Бога из Спасителя и Утешителя в источник страха, вины и внутреннего паралича. Дарья Сивашенкова показывает, что современный верующий часто нуждается прежде всего не в новых угрозах и нравоучениях, а в возвращении к самой сердцевине Благой Вести: Христос пришел не погубить, а спасти, не добить раненого человека, а исцелить его.

Автор противопоставляет «богословию вражды» и «богословию позитива» богословие любви, в котором страх Божий не равен ужасу перед Богом, покаяние не является самоуничтожением, а Суд Божий мыслится не как безличная карательная процедура, но как встреча с Христом, отделяющим в человеке живое от мертвого. Книга обращена к тем, кто был ранен религиозным страхом, устал от образа Бога-карателя и ищет веру, основанную на доверии, надежде и любви.

Сивашенкова Дарья – Доброта Господа моего – От богословия страха к Божьей любви

Сивашенкова, Дарья. Доброта Господа моего. От богословия страха к Божьей любви / Дарья Сивашенкова. – Москва : Эксмо, 2026. – 288 с. – (Блогосфера веры).

ISBN 978-5-04-202527-3

Сивашенкова Дарья – Доброта Господа моего – Содержание