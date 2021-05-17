Безусловно, самый «популярный» из всех учеников Иисуса Христа — это Иуда Искариот. Если в опросе общественного мнения надо будет перечислить имена апостолов, то Иуда будет фигурировать чаще других. Историю о предателе, о тридцати сребрениках и поцелуе в Гефсиманском саду знает каждый, читавший и не читавший Евангелие.

Несмотря на это и на кажущуюся хрестоматийную простоту случившегося, история Иуды — это сплошная загадка. Почему Христос выбирает Себе в спутники вора и изменника, да еще и доверяет ему казну апостольской общины? Отчего Иуда три года верен Ему, а потом предает? Как может человек всего за несколько часов сперва пасть до самого ужасного греха — предательства на смерть Сына Божьего, — а затем стремительно раскаяться даже до самоубийства?

Дарья Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы М., ООО ТД «Никея», 2020. – 252 с. ISBN 978-5-907202-69-6

Дарья Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы

Предисловие. Протоиерей Петр Коломейцев ВСТУПЛЕНИЕ Обзорная экскурсия ТРИ ГОДА СО ХРИСТОМ Иуда, один из Двенадцати

«Он был вор»

Галилеянин любит славу,а иудей — деньги

Монеты за пазухой

Деньги и Деяния

Казна раздора ВОПЛОЩЕННЫЙ ГРЕХ Не двенадцать ли вас избрал Я?

Новый Иов

Пародия сатаны

Пополнить список адских духов

Предать и заработать

Что вы дадите мне, и я вам предам Его? ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ У самого сердца

Разговор за ужином

Пейте из нея вси

Тьма во тьму

Да сбудется Писание НОЧЬ НАД МИРОМ Дорога в бездну

Поцелуй мертвеца

Четвертое искушение Христа

Вопрос и ответ

Смерть в саду ВОСКРЕСЕНИЕ В СМЕРТЬ Рухнувший мир

Почему Иуда не Петр

Куда ему идти?

Молитва его да будете грех

На острие ножа

Согрешил я, предав кровь неповинную

К высшей мере ПУТЬ В ДОЛИНУ ЕННОМА Земля крови

Самоубийство по Закону

Труп трупа

Тридцать три версии ПОМИЛОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСУДИТЬ Да не будет сострадающего ему

Аксиос, аксиос, аксиос

Слава Божия

Раскаяние на рассвете

По пути своего сердца

Разрушенный шеол

Страшный Суд ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дарья Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы - Предисловие