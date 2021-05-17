Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы
Безусловно, самый «популярный» из всех учеников Иисуса Христа — это Иуда Искариот. Если в опросе общественного мнения надо будет перечислить имена апостолов, то Иуда будет фигурировать чаще других. Историю о предателе, о тридцати сребрениках и поцелуе в Гефсиманском саду знает каждый, читавший и не читавший Евангелие.
Несмотря на это и на кажущуюся хрестоматийную простоту случившегося, история Иуды — это сплошная загадка. Почему Христос выбирает Себе в спутники вора и изменника, да еще и доверяет ему казну апостольской общины? Отчего Иуда три года верен Ему, а потом предает? Как может человек всего за несколько часов сперва пасть до самого ужасного греха — предательства на смерть Сына Божьего, — а затем стремительно раскаяться даже до самоубийства?
Дарья Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы
М., ООО ТД «Никея», 2020. – 252 с.
ISBN 978-5-907202-69-6
Дарья Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы
- Предисловие. Протоиерей Петр Коломейцев
ВСТУПЛЕНИЕ
- Обзорная экскурсия
ТРИ ГОДА СО ХРИСТОМ
- Иуда, один из Двенадцати
- «Он был вор»
- Галилеянин любит славу,а иудей — деньги
- Монеты за пазухой
- Деньги и Деяния
- Казна раздора
ВОПЛОЩЕННЫЙ ГРЕХ
- Не двенадцать ли вас избрал Я?
- Новый Иов
- Пародия сатаны
- Пополнить список адских духов
- Предать и заработать
- Что вы дадите мне, и я вам предам Его?
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
- У самого сердца
- Разговор за ужином
- Пейте из нея вси
- Тьма во тьму
- Да сбудется Писание
НОЧЬ НАД МИРОМ
- Дорога в бездну
- Поцелуй мертвеца
- Четвертое искушение Христа
- Вопрос и ответ
- Смерть в саду
ВОСКРЕСЕНИЕ В СМЕРТЬ
- Рухнувший мир
- Почему Иуда не Петр
- Куда ему идти?
- Молитва его да будете грех
- На острие ножа
- Согрешил я, предав кровь неповинную
- К высшей мере
ПУТЬ В ДОЛИНУ ЕННОМА
- Земля крови
- Самоубийство по Закону
- Труп трупа
- Тридцать три версии
ПОМИЛОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСУДИТЬ
- Да не будет сострадающего ему
- Аксиос, аксиос, аксиос
- Слава Божия
- Раскаяние на рассвете
- По пути своего сердца
- Разрушенный шеол
- Страшный Суд
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дарья Сивашенкова - Вот Иуда, предающий меня - Мотивы и смыслы евангельской драмы - Предисловие
За две тысячи лет написаны десятки объяснений: от традиционных церковных толкований до гностических манускриптов, от скрупулезного следования евангельскому тексту — до вольного полета художественной фантазии.
Но век за веком, поколение за поколением возвращается к вопросу предательства Иуды, пытаясь найти ответ, который удовлетворил бы и логике, и здравому смыслу, и христианской истине. Мы вновь и вновь заглядываем в темную бездну человеческой души.
Попытки решить этот вопрос «с наскока» или, наоборот, ища в нем какие-то эзотерические глубины приводят порой к прискорбным выводам, в которых Господь предстает не благим, а, напротив, проявляет изощренное коварство, чтобы понадежнее погубить душу Иуды. Или же закрываются глаза на ясное евангельское свидетельство ради того, чтобы оправдать предателя, окружив его романтическим или мученическим ореолом.
Но и те из авторов, которые не порочат имя Господа и не ставят под сомнение тексты Библии, не дают полного объяснения случившемуся, оставляя в этой истории «слепые пятна» или излагая версии, не согласующиеся с Писанием и здравым смыслом. И оттого полученные ответы удовлетворяют ненадолго. Я думаю, эта книга станет некой опорной точкой для всех, кто в будущем захочет обратиться к этой теме и разобраться в ней.
Книга Дарьи Сивашенковой сочетает в себе глубокий горячий интерес к евангельской драме и взвешенный, логически выверенный подход. При всем откровенно личном отношении автора к произошедшему, она не проявляет слабину, не пропускает ни одной неясности и ни одной подробности, не пытается сгладить острые углы. В результате картина предательства и раскаяния становится ясной, логически понятной, психологически достоверной и согласованной с текстами Ветхого и Нового Заветов. Книга опирается на широкий круг источников и научной литературы: от раннехристианских апокрифов до современных научных работ по библеистике, психологии и т. д. И все увязывается в единую картину, от ветхозаветных пророчеств до статей по судебной медицине.
спасибо
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