Отец Романо Скальфи (1923-2016), католический священник, основатель фонда «Христианская Россия», популяризатор восточной христианской традиции.

«Краткая история католической Церкви» - труд отца Романо Скальфи, призванный в лаконичной и доступной форме познакомить широкий круг читателей с основными вехами в истории католической Церкви. Описание исторических событий и важнейших персоналий дополняется выдержками из различных письменных источников: писем, трактатов, посланий, которые помогают глубже осмыслить влияние отдельного опыта веры на нынешний облик католической Церкви. Четвертое издание книги, исправленное и дополненное, выходит уже после кончины отца Романо, но по-прежнему сохраняет его живой слог и исключительную внимательность в изложении масштабного исторического пути католической Церкви, что, бесспорно, располагает к себе как искушенного исследователя, так и случайного читателя, находящегося в начале своего знакомства с церковной историей. Романо Скальфи родился недалеко от города Тренто на севере Италии. Учился в местной духовной семинарии, где три года преподавал после своего рукоположения в 1947 году. Проходил обучение в «Руссикуме» (коллегия в Риме, готовящая священников византийского обряда), защитил там докторскую диссертацию по специальности «Социальные науки».

Отец Скальфи Романо - Краткая история Католической Церкви

М.: Издательство «Новое Небо», 2018, 230 с.

ISBN 978-5-00138-014-6

Отец Скальфи Романо - Краткая история Католической Церкви - Содержание

От издателей

Предисловие к новому изданию

Предисловие к первому изданию

Введение