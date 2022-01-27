иеромонах Никон - Скарга - Ремесло гимнографа - Методологические наброски

Гимнография — это живой и неумолкаемый голос Церкви, поэтический и богословский ее язык. Посредством гимнографии Церковь влагает в наши сердечные ушеса богооткровенные истины, непостижимые догматы, эту твердую пищу она посредством поэтики смягчает, делает сладкой и удобоваримой для нашего интеллекта. «Духовная сладость божественных песнопений, — пишет прп. Максим Исповедник, — выражает радость божественных благ, которая возносит души к чистой и блаженной любви к Богу — с одной стороны, а с другой — внушает сильнейшее отвращение к греху».

Это антиномическое определение, высказанное прп. Максимом, раскрывает основную суть и цель гимнографии — возвеселить и усладить душу Богом и, таким образом, внушить ей отвращение к горькому греху. Таково направление гимнографии в области церковно-этической или нравоучительной. Что касается области богословия, то гимнография выступает здесь в роли некоей искусной и приятнейшей посредницы, которая своих приверженцев мало-помалу обучает искусству искусств — молитве церковной. Затем раскрывает тайны боговоплощения и богообщения, причем делает это в легко воспринимаемых и усладительных для слуха и смысла речениях. Научает воздавать Божие — Богови, святым — святое, обучает земнородных говорить языком ангелоподобным. В риторическом инструментарии гимнографии находится всегда нужное и готовое слово, могущее легко и скоро умилостивить Творца, Бога Слово, прославить Его благость, ублажить лики святых и в конечном счете сочетать в словесный союз и привести в словесное общение Церковь земную с Церковью небесною, в чем и заключается главное священнодействие гимнографии.