иеромонах Никон - Скарга - Ремесло гимнографа - Методологические наброски

Скарга - иеромонах Никон - Ремесло гимнографа
Гимнография — это живой и неумолкаемый голос Церкви, поэтический и богословский ее язык. Посредством гимнографии Церковь влагает в наши сердечные ушеса богооткровенные истины, непостижимые догматы, эту твердую пищу она посредством поэтики смягчает, делает сладкой и удобоваримой для нашего интеллекта. «Духовная сладость божественных песнопений, — пишет прп. Максим Исповедник, — выражает радость божественных благ, которая возносит души к чистой и блаженной любви к Богу — с одной стороны, а с другой — внушает сильнейшее отвращение к греху».
Это антиномическое определение, высказанное прп. Максимом, раскрывает основную суть и цель гимнографии — возвеселить и усладить душу Богом и, таким образом, внушить ей отвращение к горькому греху. Таково направление гимнографии в области церковно-этической или нравоучительной. Что касается области богословия, то гимнография выступает здесь в роли некоей искусной и приятнейшей посредницы, которая своих приверженцев мало-помалу обучает искусству искусств — молитве церковной. Затем раскрывает тайны боговоплощения и богообщения, причем делает это в легко воспринимаемых и усладительных для слуха и смысла речениях. Научает воздавать Божие — Богови, святым — святое, обучает земнородных говорить языком ангелоподобным. В риторическом инструментарии гимнографии находится всегда нужное и готовое слово, могущее легко и скоро умилостивить Творца, Бога Слово, прославить Его благость, ублажить лики святых и в конечном счете сочетать в словесный союз и привести в словесное общение Церковь земную с Церковью небесною, в чем и заключается главное священнодействие гимнографии.
Интерес к гимнографии в последнее время становится все более и более значительным. Это свидетельствует о внутреннем духовном росте всей полноты Христовой, т. е. верующих, которые начинают простирать свои интересы и стремления к более твердой пище, свойственной уже мужам совершенным (1 Кор. 3:2).
В самом деле, наша Церковь переживает сейчас сложную эпоху. После гонений на Церковь, когда в восстановленных храмах вновь зазвучали «дивные и чудные дела Господа», воспеваемые за богослужением, естественным становится обратить свой внешний и внутренний слух к тому, что «есть едино на потребу». Эпоха гонений родила «в жизнь вечную» многочисленный сонм святых, новомучеников и исповедников Русских. И каждому из новых святых стоит насущная и неотложная задача составить богослужебное последование, которое должно соответствовать церковным правилам и канонам.
Современное гимнографическое творчество набирает больший размах, чем стремление к освоению внутренних законов этого искусства и его методологии. Но, к сожалению, попытки и опыты гимнотворчества зачастую остаются неудачными. Правда, бывают опыты положительные: встречаются прекрасные и оригинальные службы, которые мало чем уступают примерам древней гимнографии. Но таких — крайне мало.
иеромонах Никон - Скарга - Ремесло гимнографа - Методологические наброски
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 228 с.: ил.
ISBN 978-5-7429-1398-6
иеромонах Никон - Скарга - Ремесло гимнографа - Методологические наброски - Содержание
Предисловие
Глава первая. ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЦЕРКОВНОЙ ГИМНОГРАФИИ
- § 1. Агиографический контекст в гимнографии
- § 2. Проблема поэтики в гимнографии
- § 3. Проблема типикарного характера
Глава вторая. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИМНОГРАФИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
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§ 1. Структура гимнографических жанров
- §1.1. Строение подобна
- §1.2. Схема строения подобна
- §1.3. Строение тропарных жанров: тропаря, седальна и кондака
- §1.4. Строение светильна
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§ 2. Содержание гимнографических жанров
- § 2.1. Содержание стихир
- §2.2. Содержание тропарных жанров
- §2.3. Содержание икоса
- § 2.4. Содержание светильна
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§ 3. Гимнографический макрожанр — канон
- §3.1. Структура канона
- §3.2. Схема строения песни канона
- §3.3. Содержание канона
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§4. Акафист
- § 4. 1. Структура акафиста
- §4.2. Содержание акафиста
Глава третья. О РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ И ПОЭТИЧЕСКИХ ТРОПАХ
- § 1. Особенности древнееврейской поэзии
- § 2. Риторические фигуры
- § 3. Тропы
Глава четвертая. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ГИМНОГРАФИИ. ЭКЗЕГЕЗА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- § 1. Герменевтические принципы в гимнографии
- § 2. Экзегетический метаязык гимнографии
Глава пятая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКЗЕГЕЗА
- §1.O закономерности выбора подобнов и музыкальной «одежде» слова
- §2.O мнемотехнической и анамнестической функции под обнов
- § 3. Таблица подобнов М. А. Моминой и пояснения к ней
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Толкование гласов в «Азбуке певчей»
- 2. Характеристика гласов в Толковом Типиконе, составленная М. Скабаллановичем, профессором Киевской духовной академии
- 3. Толкование на гласы Анании Нарекаци
- 4. К вопросу о второй песни песенного канона
Библиография
Отличное издание! Супер! Святое
1 - brat magistr (Биб)
2 - brat christifid
3 - susanin85