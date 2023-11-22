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Сказания Новгорода Великого - IX-XIV вв

Сказания Новгорода Великого - IX-XIV вв
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art

Более полугора тысяч лет тому назад наши далекие предки словене, или анты, пришли из-за Карпатских гор на ВосточноЕвропейскую равнину. Они стали селиться свободными общинами вдоль рек и по берегам озер Волыни и Г аличины и назвались дулебами, или волынянами, или бужанами. В IV веке мирные анты были покорены воинственным германским племенем готов, основавших на среднем Днепре свое государство. А когда в V веке словене освободились от иноземного владычества, то они расселились по Днепру и его притокам, основывая города. Один из них восточнославянское племя полян назвало в честь своего князя Кия Киевом. А было это в 430 году. В VI веке земледельцев-дулебов покорили кочевники-авары, народ уйгурского происхождения. Были авары огромного роста: телом велики, а умом горды и чинили насилие дулебским женщинам, запрягая их вместо волов в свои телеги. За это они были наказаны: истребил их Бог, и летописец про них сказал: «Погибоша аки обры!»

Продвигаясь вверх по Днепру, словене шли дальше на север водным путем «ИЗ Варяг в Греки». Наши трудолюбивые предки проникали в дремучие лесные чащи, рубили лес, корчевали пни, осушали болота, мостили дороги, строили города и села. Земледельцы делали все сообща, миром. В те далекие времена они и не помышляли о войне и брались за оружие только для того, чтобы защитить свои семьи, дома и имущество от жестокого врага: степняков-кочевников, от хазар и варягов.

Сказания Новгорода Великого (IX—XIV вв)

Сост., пер., коммент., вступ. ст. Ю. К. Бегунова. — СПб.: Политехника, 2004. - 879 с.: ил.

ISBN 5-7325-0606-3

Сказания Новгорода Великого (IX—XIV вв) - Содержание

Ю. К. Бегунов. Золотые словеса вольного Новгорода

НОВГОРОД В СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (IX B.-1136 г.)

  • Расселение славян и основание Новгорода

    • Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

    • Из Новгородской Уваровской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Путешествие апостола Андрея «в Словени, где ныне Новгород»

    • Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

    • Из «Степенной книги». Перевод Ю. К. Бегунова

  • Слово похвальное святому апостолу Андрею Первозванному. Месяца ноября в 30-й день. Слово похвальное святому апостолу Андрею Первозванному. Благослави, Отец. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Тимофей Каменевич-Рвовский. История о начале Русской земли и о создании Новгорода. Перевод Ю. К. Бегунова

    • История о начале Русской земли и о создании Новгорода и откуда происходит род словенских князей. А в других Хронографах эта повесть отсутствует

  • Начальная история словен и Новгорода

    • Из Иоакимовской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из летописи Николо-Дворищенского собора. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о походе новгородского князя Бравлина в Крым и о чуде святого Стефана Сурожского

    • Из Хронографа. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из «Жития святого Стефана Сурожского». Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о призвании варяжских князей. Из «Повести временных лет»

  • Из Лаврентьевской летописи. Перевод Д. С. Лихачева

    • Из Ипатьевской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о восстании новгородцев под руководством Вадима Храброго против князя Рюрика

    • Из Никоновской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Князь Владимир и новгородцы. Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

  • Тимофей Каменевич-Рвовский. Сказание о холопьей войне. Из «Исторического и древнего описания и сказание, всем вам данное во указание, о начале родов московских и славенороссийского превеликого народа, и о наименованиях их, и о начале превеликих городов их, царствующего и превеликого, и первопредбытного города Москвы и государственного второпредбытного Великого Новгорода». Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о крещении Руси и Новгорода

    • Из Иоакимовской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из Новгородской 3-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Роспись, или Краткий летописец новгородских владык. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Вот епископы Новгорода:

    • А вот архиепископы новгородские:

  • Ярослав Мудрый и новгородцы

    • Из Новгородской 1-й летописи младшего извода. Перевод Ю, К. Бегунова

    • Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

    • Начало княжения Ярослава в Киеве

  • Сказание о святых князьях Борисе и Глебе. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Месяца июля в 24 день. Об убиении святых великомучеников Бориса и Глеба, Христа ради. Благослови, Отец

  • Сказание о походе новгородского князя Владимира Ярославина на греков в 1043 г

    • Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Житие святого князя Владимира Ярославина. Перевод Ю. К. Бегунова

    • О святом Владимире Ярославиче

  • Сказание об основании каменного храма Святой Софии и о Новгороде в Спасовой руке

    • Из Новгородской 3-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о чудесном видении Спасова образа Мануила, царя греческого. Из Новгородской 3-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказания о Софии Премудрости Божии

    • «Словеса избранные из многих книг вопросов и ответов различных строк. Слово о Премудрости первое». Перевод Ю. К. Бегунова

    • Зиновий Отенский. Сказание известное о том, что есть София Премудрость. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Духовный стих об Егории Храбром

    • Толкование о Святой Софии. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Князь Глеб Святославич и волхв

    • Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

  • Предание о северных народах

    • Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

  • Василий-Варлаам, инок. Повести о житии святого Никиты, епископа новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Слово от Патерика о Никите Затворнике, который потом стал епископом Новгороду. Слово 23

    • Слово похвальное на память святого отца нашего Никиты — епископа, новгородского чудотворца

    • О преставлении святителя Никиты

  • Сказание о дивном обретении чудотворной иконы святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • О чуде, от нее сотворившемся в Великом Новгороде, и о создании церкви в честь сего чудотворца на Торговой стороне, на Ярославлем дворище, взятое из Летописца, хранящегося в той же церкви

  • Андрей и Нифонт, иноки. Житие святого Антония Римлянина. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Сказание о житии преподобного и богоносного отца нашего Антония Римлянина и о прибытии его из города Рима в Великий Новгород

    • О начале Пресвятой Богородицы Антониева монастыря в Великом Новгороде

    • Чудо преподобного и богоносного отца нашего Антония Римлянина о находке сосуда, дельвы, то есть бочки, с имуществом преподобного

    • О создании церкви каменной на второй год после пришествия преподобного. Благослови, Отец

    • О поставлении преподобного Антония в игумены

    • Молитва

  • Ладожская легенда. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из Ипатьевской летописи

  • Сказание о построении варяжской божницы. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Чудо Крестителя Господня Иоанна о новгородском посаднике

    • Чудо о Спасовом образе, изображенном на латинской ропате, поставленной на том месте, где прежде стояла церковь Иоанна Крестителя в Великом Новгороде

  • Повесть о святых братьях Алфановых. Перевод Ю. К. Бегунова

    • О явлении святых мощей преподобных и богоносных отцов наших Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Иса- кия, новгородских чудотворцев, называемых Алфановы, единокровных братьев по рождению. Благослови, Отец

НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА (1136-1350 гг.)

  • Сказание о восстании новгородцев против князя Всеволода Мстиславича в 1136 г

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Василий-Варлаам, инок. Житие святого Всеволода-Гавриила, новгородского и псковского князя. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Месяца февраля 11 день. Повествование о жизни и дивных чудесах святого благоверного князя Всеволода, псковского чудотворца, названного в святом крещении Гавриилом, и об обретении и перенесении честных его мощей

  • Василий-Варлаам, инок. Житие святого Нифонта, епископа новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Месяца апреля, в 8 день. Жизнь преподобного отца нашего Нифонта, который постился в Великой лавре Киевской пещеры, преподобных отцов Антония и Феодосия, после этого был епископом в Великом Новгороде и достойно его памяти управлял. Списано священноиноком Варлаамом, смиренным монахом. Благослови, Отец

    • О преставлении к Богу родителей блаженного отрока

    • О поставлении святого отца Нифонта в епископы Великому Новгороду и о том, как он увидел святого Феодосия Печерского в божественном откровении

    • Послание

    • О преставлении святого отца Нифонта

    • Молитва

    • Похвала святителю Христову Нифонту, епископу Новгородскому

  • Житие святого Аркадия, епископа новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • В тот же день успение блаженного отца нашего Аркадия, епископа новгородского

  • Повесть о битве новгородцев с суздальцами в 1170 г.

    • Из Тверского летописного сборника. Перевод Ю. К. Бегунова

    • О знамении Пречистой в Новгороде

    • Молитва архиепископа Иоанна

  • Житие святого Иоанна, архиепископа Новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова и Л. А. Дмитриева

  • Житие святого отца нашего Иоанна, архиепископа Великого Новгорода и Пскова. Благослови, Отче

    • В тот же день. О том же о великом святителе Иоанне, архиепископе Великого Новгорода, как он за одну ночь попал из Новгорода во Иерусалим-град и снова возвратился той же ночью в Великий Новгород

    • Слово об открытии мощей святого

  • Сказание о Благовещенской церкви монастыря Благовещенского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из Новгородской летописи Дубровского

    • Сказание о Благовещенской церкви монастыря Благовещенского, который находится напротив Аркажского монастыря; в том же монастыре чудный муж Сергий поведал о том монастыре и о той церкви, которую создали два родных брата, ставшие потом архиепископами Великого Новгорода, Иван и Григорий

  • Мстислав Храбрый и новгородцы. Перевод Ю. К, Бегунова

    • Из Ипатьевской летописи

  • Сказание о построении церкви Вознесения на Прусской улице. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о походе новгородцев на Сигтуну в 1187 г

    • Из «Сигтунских анналов». Перевод А. В. Елисеева

    • Из «Хроники Эрика». Перевод А. В. Елисеева

  • Пахомий Серб. Житие святого Варлаама Хутынского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • В тот же день жизнь и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Варлаама, игумена, который на Ху- тыне создал пречистый монастырь святого и боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором сложилось общее житие. Написано Пахомием Сербским, иноком, иеромонахом Святой горы. Благослови, Отец

    • О рождении блаженного Варлаама

    • О пророчестве святого

    • Чудо святого о рыбах

    • Чудо о воскресении мертвого

    • Об игумене Антонии

    • О слепом

    • Об утопшем, которого святой воскресил

    • О князе Константине

    • О немом, которого святой исцелил

    • О беснующемся, которого святой исцелил

    • О другом беснующемся

    • Другое о беснующемся

    • Другое чудо святого чудотворца Варлаама

    • Пророчество святого Варлаама Хутынского «О снеге и морозе в Петров пост»

  • Сказание о Михалицком монастыре. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из Новгородской 3-й летописи

    • Сказание о Михалицком монастыре, который называется Молотково, женский монастырь

  • Добрыня Ядрейкович. Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод О. В. Творогова

  • Добрыня Ядрейкович .«Книга Паломник». Перевод Ю. К. Бегунова

    • Книга Паломник. С Богом начинаем. Повесть о Царьграде, сколько было дорогих вещей, и о Святой Софии Премудрости Божией, и о монастырях, которые находятся в Царьграде, Антония, архиепископа Новгородского. Благослови, Отец, Господи Иисусе, Христос, Сын Божий, помилуй нас

  • Мстислав Удалой и новгородцы

    • Из Новгородской 1-й летописи младшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Повесть о битве на Липице. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из Новгородской 4-й летописи

    • О битве новгородцев с Ярославом

    • Княжение Юрия Всеволодовича в Суздале

  • Посадник Твердислав и новгородцы

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о походе новгородского князя Всеволода Мстиславича в 1219 г. в Чудскую землю и в Ливонию

    • Из Новгородской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова и С. А. Аннинского

    • Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского

  • Сказание о походе новгородского князя Святослава Всеволодовича в 1222 г. в Ливонию

    • Из Новгородской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова и С. А. Аннинского

    • Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского

  • Сказание о походе новгородского князя Ярослава Всеволодовича в 1223 г. в Чудскую землю

    • Из Новгородской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова и С. А. Аннинского

    • Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского

  • Повесть о битве с татарами на реке Калке в 1223 г

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К, Бегунова

  • Сказание о восстании новгородцев в 1228—1229 гг

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Сказание о голоде в Новгороде в 1230 г

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Повесть о татаро-монгольском нашествии на Русскую землю в 1237-1238 гг

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Житие святого князя Александра Невского. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Месяца ноября в 14 день. Успение великого князя Александра Ярославича.

    • О великом князе нашем и умном, крепкосмысленом, о храбром, тезоименитом царю Александру Македонскому, и ревнителе царя Ахиллеса, крепкого и храброго. Это же есть повесть о князе великом Александре Ярославиче, которому Бог увеличил годы жизни за его правду, продлил он ему дни в честь и славу ему

    • Невское

    • О Пелгусии Ижерянине

    • О шести мужах храбрых

    • Ледовое

    • О смерти Ярослава

    • О кончине Александровой

  • Сказание о возмущении новгородцев против татарской переписи в 1257 и 1259 гг

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о походе новгородцев в Чудскую землю и о битве под Раковором в 1268 г

    • Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о восстании новгородцев против князя Ярослава Ярославина в 1270 г

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Житие святого Антония Дымского. Перевод Ю. К. Бегунова.

    • Вкратце о жизни и хождении в Царьград преподобного Антония, сверстника чудотворцу Варлааму, потом ставшего основателем Дымской пустыни

  • Сказание о походе шведского маршала Тюргильса Кнутсона в устье Невы в 1300 г

    • Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о Щилове монастыре, что в Великом Новгороде. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о сорока каликах

    • Из Новоторжской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Григорий Калека. Сказание о святых местах. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Григорий Калека. Сказание о святых местах, о Константинограде и о святых мощах, спасенных в Иерусалиме, а собранных Константином-царем в вышеназванный Царьград

  • Хождение Стефана Новгородца в Царьград. Перевод Ю. К. Бегунова

    • Из Странника Стефанова Новгородца

  • Послание архиепископа новгородского Василия к владыке Тверскому Феодору о рае

    • Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Сказание о походе шведского короля Магнуса Эриксона на город Ореховец в 1348 г

    • Из Новгородской 1-й летописи младшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

  • Завещание Магнуса, короля Шведского

    • Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Приложение. Новгородские сказания, чьи подлинные рукописи утрачены

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Views 392
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

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