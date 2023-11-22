Более полугора тысяч лет тому назад наши далекие предки словене, или анты, пришли из-за Карпатских гор на ВосточноЕвропейскую равнину. Они стали селиться свободными общинами вдоль рек и по берегам озер Волыни и Г аличины и назвались дулебами, или волынянами, или бужанами. В IV веке мирные анты были покорены воинственным германским племенем готов, основавших на среднем Днепре свое государство. А когда в V веке словене освободились от иноземного владычества, то они расселились по Днепру и его притокам, основывая города. Один из них восточнославянское племя полян назвало в честь своего князя Кия Киевом. А было это в 430 году. В VI веке земледельцев-дулебов покорили кочевники-авары, народ уйгурского происхождения. Были авары огромного роста: телом велики, а умом горды и чинили насилие дулебским женщинам, запрягая их вместо волов в свои телеги. За это они были наказаны: истребил их Бог, и летописец про них сказал: «Погибоша аки обры!»

Продвигаясь вверх по Днепру, словене шли дальше на север водным путем «ИЗ Варяг в Греки». Наши трудолюбивые предки проникали в дремучие лесные чащи, рубили лес, корчевали пни, осушали болота, мостили дороги, строили города и села. Земледельцы делали все сообща, миром. В те далекие времена они и не помышляли о войне и брались за оружие только для того, чтобы защитить свои семьи, дома и имущество от жестокого врага: степняков-кочевников, от хазар и варягов.

Сказания Новгорода Великого (IX—XIV вв)

Сост., пер., коммент., вступ. ст. Ю. К. Бегунова. — СПб.: Политехника, 2004. - 879 с.: ил.

ISBN 5-7325-0606-3

Сказания Новгорода Великого (IX—XIV вв) - Содержание

Ю. К. Бегунов. Золотые словеса вольного Новгорода

НОВГОРОД В СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (IX B.-1136 г.)

Расселение славян и основание Новгорода Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева Из Новгородской Уваровской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Путешествие апостола Андрея «в Словени, где ныне Новгород» Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева Из «Степенной книги». Перевод Ю. К. Бегунова

Слово похвальное святому апостолу Андрею Первозванному. Месяца ноября в 30-й день. Слово похвальное святому апостолу Андрею Первозванному. Благослави, Отец. Перевод Ю. К. Бегунова

Тимофей Каменевич-Рвовский. История о начале Русской земли и о создании Новгорода. Перевод Ю. К. Бегунова История о начале Русской земли и о создании Новгорода и откуда происходит род словенских князей. А в других Хронографах эта повесть отсутствует

Начальная история словен и Новгорода Из Иоакимовской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова Из летописи Николо-Дворищенского собора. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о походе новгородского князя Бравлина в Крым и о чуде святого Стефана Сурожского Из Хронографа. Перевод Ю. К. Бегунова Из «Жития святого Стефана Сурожского». Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о призвании варяжских князей. Из «Повести временных лет»

Из Лаврентьевской летописи. Перевод Д. С. Лихачева Из Ипатьевской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о восстании новгородцев под руководством Вадима Храброго против князя Рюрика Из Никоновской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Князь Владимир и новгородцы. Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

Тимофей Каменевич-Рвовский. Сказание о холопьей войне. Из «Исторического и древнего описания и сказание, всем вам данное во указание, о начале родов московских и славенороссийского превеликого народа, и о наименованиях их, и о начале превеликих городов их, царствующего и превеликого, и первопредбытного города Москвы и государственного второпредбытного Великого Новгорода». Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о крещении Руси и Новгорода Из Иоакимовской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова Из Новгородской 3-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Роспись, или Краткий летописец новгородских владык. Перевод Ю. К. Бегунова Вот епископы Новгорода: А вот архиепископы новгородские:

Ярослав Мудрый и новгородцы Из Новгородской 1-й летописи младшего извода. Перевод Ю, К. Бегунова Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева Начало княжения Ярослава в Киеве

Сказание о святых князьях Борисе и Глебе. Перевод Ю. К. Бегунова Месяца июля в 24 день. Об убиении святых великомучеников Бориса и Глеба, Христа ради. Благослови, Отец

Сказание о походе новгородского князя Владимира Ярославина на греков в 1043 г Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Житие святого князя Владимира Ярославина. Перевод Ю. К. Бегунова О святом Владимире Ярославиче

Сказание об основании каменного храма Святой Софии и о Новгороде в Спасовой руке Из Новгородской 3-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о чудесном видении Спасова образа Мануила, царя греческого. Из Новгородской 3-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказания о Софии Премудрости Божии «Словеса избранные из многих книг вопросов и ответов различных строк. Слово о Премудрости первое». Перевод Ю. К. Бегунова Зиновий Отенский. Сказание известное о том, что есть София Премудрость. Перевод Ю. К. Бегунова Духовный стих об Егории Храбром Толкование о Святой Софии. Перевод Ю. К. Бегунова

Князь Глеб Святославич и волхв Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

Предание о северных народах Из «Повести временных лет». Перевод Д. С. Лихачева

Василий-Варлаам, инок. Повести о житии святого Никиты, епископа новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова Слово от Патерика о Никите Затворнике, который потом стал епископом Новгороду. Слово 23 Слово похвальное на память святого отца нашего Никиты — епископа, новгородского чудотворца О преставлении святителя Никиты

Сказание о дивном обретении чудотворной иконы святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Перевод Ю. К. Бегунова О чуде, от нее сотворившемся в Великом Новгороде, и о создании церкви в честь сего чудотворца на Торговой стороне, на Ярославлем дворище, взятое из Летописца, хранящегося в той же церкви

Андрей и Нифонт, иноки. Житие святого Антония Римлянина. Перевод Ю. К. Бегунова Сказание о житии преподобного и богоносного отца нашего Антония Римлянина и о прибытии его из города Рима в Великий Новгород О начале Пресвятой Богородицы Антониева монастыря в Великом Новгороде Чудо преподобного и богоносного отца нашего Антония Римлянина о находке сосуда, дельвы, то есть бочки, с имуществом преподобного О создании церкви каменной на второй год после пришествия преподобного. Благослови, Отец О поставлении преподобного Антония в игумены Молитва

Ладожская легенда. Перевод Ю. К. Бегунова Из Ипатьевской летописи

Сказание о построении варяжской божницы. Перевод Ю. К. Бегунова Чудо Крестителя Господня Иоанна о новгородском посаднике Чудо о Спасовом образе, изображенном на латинской ропате, поставленной на том месте, где прежде стояла церковь Иоанна Крестителя в Великом Новгороде

Повесть о святых братьях Алфановых. Перевод Ю. К. Бегунова О явлении святых мощей преподобных и богоносных отцов наших Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Иса- кия, новгородских чудотворцев, называемых Алфановы, единокровных братьев по рождению. Благослови, Отец



НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА (1136-1350 гг.)

Сказание о восстании новгородцев против князя Всеволода Мстиславича в 1136 г Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Василий-Варлаам, инок. Житие святого Всеволода-Гавриила, новгородского и псковского князя. Перевод Ю. К. Бегунова Месяца февраля 11 день. Повествование о жизни и дивных чудесах святого благоверного князя Всеволода, псковского чудотворца, названного в святом крещении Гавриилом, и об обретении и перенесении честных его мощей

Василий-Варлаам, инок. Житие святого Нифонта, епископа новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова Месяца апреля, в 8 день. Жизнь преподобного отца нашего Нифонта, который постился в Великой лавре Киевской пещеры, преподобных отцов Антония и Феодосия, после этого был епископом в Великом Новгороде и достойно его памяти управлял. Списано священноиноком Варлаамом, смиренным монахом. Благослови, Отец О преставлении к Богу родителей блаженного отрока О поставлении святого отца Нифонта в епископы Великому Новгороду и о том, как он увидел святого Феодосия Печерского в божественном откровении Послание О преставлении святого отца Нифонта Молитва Похвала святителю Христову Нифонту, епископу Новгородскому

Житие святого Аркадия, епископа новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова В тот же день успение блаженного отца нашего Аркадия, епископа новгородского

Повесть о битве новгородцев с суздальцами в 1170 г. Из Тверского летописного сборника. Перевод Ю. К. Бегунова О знамении Пречистой в Новгороде Молитва архиепископа Иоанна

Житие святого Иоанна, архиепископа Новгородского. Перевод Ю. К. Бегунова и Л. А. Дмитриева

Житие святого отца нашего Иоанна, архиепископа Великого Новгорода и Пскова. Благослови, Отче В тот же день. О том же о великом святителе Иоанне, архиепископе Великого Новгорода, как он за одну ночь попал из Новгорода во Иерусалим-град и снова возвратился той же ночью в Великий Новгород Слово об открытии мощей святого

Сказание о Благовещенской церкви монастыря Благовещенского. Перевод Ю. К. Бегунова Из Новгородской летописи Дубровского Сказание о Благовещенской церкви монастыря Благовещенского, который находится напротив Аркажского монастыря; в том же монастыре чудный муж Сергий поведал о том монастыре и о той церкви, которую создали два родных брата, ставшие потом архиепископами Великого Новгорода, Иван и Григорий

Мстислав Храбрый и новгородцы. Перевод Ю. К, Бегунова Из Ипатьевской летописи

Сказание о построении церкви Вознесения на Прусской улице. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о походе новгородцев на Сигтуну в 1187 г Из «Сигтунских анналов». Перевод А. В. Елисеева Из «Хроники Эрика». Перевод А. В. Елисеева

Пахомий Серб. Житие святого Варлаама Хутынского. Перевод Ю. К. Бегунова В тот же день жизнь и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Варлаама, игумена, который на Ху- тыне создал пречистый монастырь святого и боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором сложилось общее житие. Написано Пахомием Сербским, иноком, иеромонахом Святой горы. Благослови, Отец О рождении блаженного Варлаама О пророчестве святого Чудо святого о рыбах Чудо о воскресении мертвого Об игумене Антонии О слепом Об утопшем, которого святой воскресил О князе Константине О немом, которого святой исцелил О беснующемся, которого святой исцелил О другом беснующемся Другое о беснующемся Другое чудо святого чудотворца Варлаама Пророчество святого Варлаама Хутынского «О снеге и морозе в Петров пост»

Сказание о Михалицком монастыре. Перевод Ю. К. Бегунова Из Новгородской 3-й летописи Сказание о Михалицком монастыре, который называется Молотково, женский монастырь

Добрыня Ядрейкович. Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод О. В. Творогова

Добрыня Ядрейкович .«Книга Паломник». Перевод Ю. К. Бегунова Книга Паломник. С Богом начинаем. Повесть о Царьграде, сколько было дорогих вещей, и о Святой Софии Премудрости Божией, и о монастырях, которые находятся в Царьграде, Антония, архиепископа Новгородского. Благослови, Отец, Господи Иисусе, Христос, Сын Божий, помилуй нас

Мстислав Удалой и новгородцы Из Новгородской 1-й летописи младшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Повесть о битве на Липице. Перевод Ю. К. Бегунова Из Новгородской 4-й летописи О битве новгородцев с Ярославом Княжение Юрия Всеволодовича в Суздале

Посадник Твердислав и новгородцы Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о походе новгородского князя Всеволода Мстиславича в 1219 г. в Чудскую землю и в Ливонию Из Новгородской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова и С. А. Аннинского Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского

Сказание о походе новгородского князя Святослава Всеволодовича в 1222 г. в Ливонию Из Новгородской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова и С. А. Аннинского Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского

Сказание о походе новгородского князя Ярослава Всеволодовича в 1223 г. в Чудскую землю Из Новгородской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова и С. А. Аннинского Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского

Повесть о битве с татарами на реке Калке в 1223 г Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К, Бегунова

Сказание о восстании новгородцев в 1228—1229 гг Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова Сказание о голоде в Новгороде в 1230 г Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Повесть о татаро-монгольском нашествии на Русскую землю в 1237-1238 гг Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Житие святого князя Александра Невского. Перевод Ю. К. Бегунова Месяца ноября в 14 день. Успение великого князя Александра Ярославича. О великом князе нашем и умном, крепкосмысленом, о храбром, тезоименитом царю Александру Македонскому, и ревнителе царя Ахиллеса, крепкого и храброго. Это же есть повесть о князе великом Александре Ярославиче, которому Бог увеличил годы жизни за его правду, продлил он ему дни в честь и славу ему Невское О Пелгусии Ижерянине О шести мужах храбрых Ледовое О смерти Ярослава О кончине Александровой

Сказание о возмущении новгородцев против татарской переписи в 1257 и 1259 гг Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о походе новгородцев в Чудскую землю и о битве под Раковором в 1268 г Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о восстании новгородцев против князя Ярослава Ярославина в 1270 г Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Житие святого Антония Дымского. Перевод Ю. К. Бегунова. Вкратце о жизни и хождении в Царьград преподобного Антония, сверстника чудотворцу Варлааму, потом ставшего основателем Дымской пустыни

Сказание о походе шведского маршала Тюргильса Кнутсона в устье Невы в 1300 г Из Новгородской 1-й летописи старшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о Щилове монастыре, что в Великом Новгороде. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о сорока каликах Из Новоторжской летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Григорий Калека. Сказание о святых местах. Перевод Ю. К. Бегунова Григорий Калека. Сказание о святых местах, о Константинограде и о святых мощах, спасенных в Иерусалиме, а собранных Константином-царем в вышеназванный Царьград

Хождение Стефана Новгородца в Царьград. Перевод Ю. К. Бегунова Из Странника Стефанова Новгородца

Послание архиепископа новгородского Василия к владыке Тверскому Феодору о рае Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова

Сказание о походе шведского короля Магнуса Эриксона на город Ореховец в 1348 г Из Новгородской 1-й летописи младшего извода. Перевод Ю. К. Бегунова

Завещание Магнуса, короля Шведского Из Софийской 1-й летописи. Перевод Ю. К. Бегунова



Приложение. Новгородские сказания, чьи подлинные рукописи утрачены

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