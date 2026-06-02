Для поклонников современных исторических романов Клодия, вдова Метелла Целера, является олицетворением римской коррупции. Богатая, злобная и властная, она доводит талантливых поэтов до пьянства, подставляет бывших любовников, обвиняя их в убийстве, и устраивает восхитительно развязные званые ужины, при этом разгуливая в полупрозрачных коанских шелках и продвигая политические интриги своего якобы слишком обожаемого младшего брата Просто развлечение? Помимо их популярности как развлекательного чтения — что вполне понятно, ведь они часто увлекательны и хорошо написаны, - подобные художественные произведения о поздней Римской республике обычно рекомендуются в качестве дополнительных текстов на курсах классической филологии в старших классах и университетах из-за ярко воссозданной античной обстановки. Их сенсационные описания Клодии производят глубокое впечатление на юные и не очень юные умы, препятствуя пониманию того, какую роль на самом деле играли ведущие знатные женщины в эпоху важных политических перемен.

В 50-х и 40-х годах до н.э. несколько римских матрон, по-видимому, благодаря личному богатству, связям и покровительству, оказывали значительное закулисное давление на общественные дела. Часто приводимый пример - участие Сервилии после убийства Юлия Цезаря в стратегических обсуждениях, касающихся её сына Брута, одного из убийц. В одном случае, согласно свидетельству очевидца Цицерона (Атт . 15.11 [SB А 389.2] и 15.12 [SB А 390.1]), она буднично пообещала добиться отмены декрета Сената; год спустя она созвала друзей своего сына, снова включая Цицерона, председательствовала на собрании, чтобы обсудить, следует ли Бруту ввести свою армию в Италию ( Брут . 26.1). Помимо Сервилии, Муция, жена Помпея; Фульвия, замужем за Публием Клодием.

Мэрилин Берглунд Скиннер - Клодия Метелла. Сестра трибуна

Санкт-Петербург, 2026 -212с.

Oxford University Press 2011

ISBN 978-0-19-537500-8; 978-0-19-537501-5

Мэрилин Берглунд Скиннер - Клодия Метелла. Сестра трибуна - Содержание

Содержание

Сокращения

Генеалогия Клодии Метеллы и ее братьев и сестер

Карты

Введение

1: Цицерон как биографический источник

2: Генс (род) Клавдия

3: Женщины и богатство

4: Клавдия Пульхра

5: Метелла

6: Палатинская Медея

7: Лесбия

Заключение: Женщина в мужском мире

Примечания

Список использованной литературы

Указатель мест

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