Вот уже две тысячи лет, как миру задано эмпирически непосильное задание — осознать себя Богочеловечеством. И двухтысячелетняя история человечества является историей этой эмпирической невозможности, историей забвений, отпадений, подмен и бессилия приблизить себя к заданию. Все эти неудачи могут быть поняты только из анализа мистического определения церкви — Богочеловечества. Долженствующее обнять собой всю полноту мироздания, оно являет нам два начала. Божественное — начало христианского Откровения, известную, данную, неподвижную истину. Второе начало Богочеловечества — человеческое.

Это элемент вечного движения, вечного постиже- ния и раскрытия, вечного совершенствования (или, наоборот, отпадения, затемнения, провала). В каждую эпоху оно имеет максимальную точку достигнутого. Только это высшее напряжение человеческого творчества данной эпохи может почитаться полнотой человеческого элемента. И только в сочетании с такой завершенностью эпохи Божественное начало может дать истинную полноту Богочеловечества. Поскольку к Божественному началу с точки зрения полноты истины не может быть двух различных отношений — надо или признавать его, или впадать в ложь непризнания, — постольку человеческое нача- ло никогда и ни в чем твердой и точной печати своей принадлежности к истине не имеет. Оно всегда уязвимо, всегда открыто критике.

Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего

Ред., сост. Натальи Ликвинцевой

М.: Никея, 2022. 416 с.

Серия "Неопалимая купина. Богословское наследие XX века". Выпуск 6

Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего - Содержание

Наталья Ликвинцева - Мать Мария (Скобцова) и ее «мистика человекообщения»

I. ПРИЗВАНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ

В поисках синтеза

Рождение и творение

К делу

Истоки творчества

II. ПОНЯТЬ И ОПРАВДАТЬ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ

О монашестве

Типы религиозной жизни

Вторая евангельская заповедь

О подражании Богоматери

III. РАДОСТНАЯ АСКЕТИКА

Нищие духом

Страсть к самоанализу

Аскетизм

Еще о монашестве

IV. ЦЕРКОВЬ И СВОБОДА

Настоящее и будущее церкви

Испытание свободой

Оправдание фарисейства

На страже свободы

V. СТРАДАНИИ И СМЕРТИ

Страдание и крест

Под знаком гибели

Рождение в смерти

Прозрение в войне

ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК