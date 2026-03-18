Скобцова - Таинство ближнего

Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Series Богословское наследие XX века (7 books)
Вот уже две тысячи лет, как миру задано эмпирически непосильное задание — осознать себя Богочеловечеством. И двухтысячелетняя история человечества является историей этой эмпирической невозможности, историей забвений, отпадений, подмен и бессилия приблизить себя к заданию. Все эти неудачи могут быть поняты только из анализа мистического определения церкви — Богочеловечества. Долженствующее обнять собой всю полноту мироздания, оно являет нам два начала. Божественное — начало христианского Откровения, известную, данную, неподвижную истину. Второе начало Богочеловечества — человеческое.
Это элемент вечного движения, вечного постиже- ния и раскрытия, вечного совершенствования (или, наоборот, отпадения, затемнения, провала). В каждую эпоху оно имеет максимальную точку достигнутого. Только это высшее напряжение человеческого творчества данной эпохи может почитаться полнотой человеческого элемента. И только в сочетании с такой завершенностью эпохи Божественное начало может дать истинную полноту Богочеловечества. Поскольку к Божественному началу с точки зрения полноты истины не может быть двух различных отношений — надо или признавать его, или впадать в ложь непризнания, — постольку человеческое нача- ло никогда и ни в чем твердой и точной печати своей принадлежности к истине не имеет. Оно всегда уязвимо, всегда открыто критике.

Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего

Ред., сост. Натальи Ликвинцевой
М.: Никея, 2022. 416 с.
Серия "Неопалимая купина. Богословское наследие XX века". Выпуск 6

Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего - Содержание

Наталья Ликвинцева - Мать Мария (Скобцова) и ее «мистика человекообщения»
I. ПРИЗВАНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ
  • В поисках синтеза
  • Рождение и творение
  • К делу
  • Истоки творчества
II. ПОНЯТЬ И ОПРАВДАТЬ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ
  • О монашестве
  • Типы религиозной жизни
  • Вторая евангельская заповедь
  • О подражании Богоматери
III. РАДОСТНАЯ АСКЕТИКА
  • Нищие духом
  • Страсть к самоанализу
  • Аскетизм
  • Еще о монашестве
IV. ЦЕРКОВЬ И СВОБОДА
  • Настоящее и будущее церкви
  • Испытание свободой
  • Оправдание фарисейства
  • На страже свободы
V. СТРАДАНИИ И СМЕРТИ
  • Страдание и крест
  • Под знаком гибели
  • Рождение в смерти
  • Прозрение в войне
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
Views 369
Rating 5.0 / 5
Added 18.03.2026
Author otec Vyacheslav
Comments (2 comments)

Avel 3 weeks ago
Большое спасибо!
gios76 3 years ago

спасибо

