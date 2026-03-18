Вот уже две тысячи лет, как миру задано эмпирически непосильное задание — осознать себя Богочеловечеством. И двухтысячелетняя история человечества является историей этой эмпирической невозможности, историей забвений, отпадений, подмен и бессилия приблизить себя к заданию. Все эти неудачи могут быть поняты только из анализа мистического определения церкви — Богочеловечества. Долженствующее обнять собой всю полноту мироздания, оно являет нам два начала. Божественное — начало христианского Откровения, известную, данную, неподвижную истину. Второе начало Богочеловечества — человеческое.
Это элемент вечного движения, вечного постиже- ния и раскрытия, вечного совершенствования (или, наоборот, отпадения, затемнения, провала). В каждую эпоху оно имеет максимальную точку достигнутого. Только это высшее напряжение человеческого творчества данной эпохи может почитаться полнотой человеческого элемента. И только в сочетании с такой завершенностью эпохи Божественное начало может дать истинную полноту Богочеловечества. Поскольку к Божественному началу с точки зрения полноты истины не может быть двух различных отношений — надо или признавать его, или впадать в ложь непризнания, — постольку человеческое нача- ло никогда и ни в чем твердой и точной печати своей принадлежности к истине не имеет. Оно всегда уязвимо, всегда открыто критике.
Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего
Ред., сост. Натальи Ликвинцевой
М.: Никея, 2022. 416 с.
Серия "Неопалимая купина. Богословское наследие XX века". Выпуск 6
Мать Мария - Скобцова - Таинство ближнего - Содержание
Наталья Ликвинцева - Мать Мария (Скобцова) и ее «мистика человекообщения»
I. ПРИЗВАНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ
- В поисках синтеза
- Рождение и творение
- К делу
- Истоки творчества
II. ПОНЯТЬ И ОПРАВДАТЬ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ
- О монашестве
- Типы религиозной жизни
- Вторая евангельская заповедь
- О подражании Богоматери
III. РАДОСТНАЯ АСКЕТИКА
- Нищие духом
- Страсть к самоанализу
- Аскетизм
- Еще о монашестве
IV. ЦЕРКОВЬ И СВОБОДА
- Настоящее и будущее церкви
- Испытание свободой
- Оправдание фарисейства
- На страже свободы
V. СТРАДАНИИ И СМЕРТИ
- Страдание и крест
- Под знаком гибели
- Рождение в смерти
- Прозрение в войне
ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
