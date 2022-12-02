Священное Писание христиан, или Библия, состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Приступая к рассказу о Ветхом Завете, мы сразу сталкиваемся с серьезным вопросом. В нескольких десятках ветхозаветных книг содержится множество сюжетов и тысячи имен. Не случайно Апостол, вспоминая события Священной истории, восклицает: Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Как же построить рассказ, что выбрать? Вроде бы ясно – выбрать самое главное, как это делается, например, в хрестоматиях для учащихся, чтобы они могли быстро ознакомиться с сюжетом длинного романа. Но Священное Писание – не роман. Все его книги – совершенно особенные, богодухновенные, и, по мнению святых отцов, в них важно все, даже отдельные слова и буквы – все «главное»!

Что же делать? Изобретать свой способ повествования нам показалось слишком дерзким, и мы нашли надежный ориентир – изложение Священной истории в апостольской проповеди. Архидиакон Стефан и апостол Павел, проповедуя иудеям о воскресшем Христе, начинали свою речь с изложения событий ветхозаветной истории и описывали основные ее этапы через деяния главных действующих лиц: Авраама, Моисея, Иисуса Навина, Давида, Соломона… Мы последовали их примеру.

Но прежде чем перейти непосредственно к рассказу, кратко напомним важные, принципиальные особенности Священного Писания, которые необходимо помнить всякому приступающему к его чтению.

В отличие от произведений художественной литературы, где подробно описываются внешность героев, их внутренние состояния и переживания, объясняются мотивы их поступков, Писание практически полностью лишено этих подробностей. Так, описывая красоту жены патриарха Иакова Рахили, священный автор говорит: Рахиль была красива станом и красива лицом. И все! Сравните это с описанием, например, внешности Анны Карениной.

Читая Ветхий Завет, важно также помнить, что люди, жившие до прихода Мессии, не обладали той полнотой знания о Боге и человеке, которой обладаем мы – христиане, и потому многие их поступки в свете новозаветного Откровения представляются нам странными, а иногда и смущают. Для правильного их понимания необходимо обращаться к церковной экзегезе – толкованию. Экзегеза начинается с умения увидеть в содержании текста проблему и задать правильный вопрос, а затем постараться найти на него верный ответ. Поэтому некоторые комментарии святых отцов состоят из вопросов-ответов. Вот и мы попробуем следовать этому правилу – будем учиться задавать вопросы и находить на них правильные ответы. Важно помнить, что при этом мы должны не только руководствоваться своим личным пониманием, а постараться узнать ответ в церковной традиции, в имеющихся церковных ком ментариях. И если такой ответ покажется неубедительным или непонятным, не нужно спешить его отвергать, ибо для правильного понимания смысла Писания должно прийти свое время, что зависит не только от нашего теоретического знакомства с традицией, но и нашего личного опыта жизни в Церкви.

Скобелев Михаил Анатольевич - О чем говорит Ветхий Завет