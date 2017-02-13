Скорбь познания - вопросы преподавания Холокоста и геноцида- Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Как построить образовательные программы по истории и обществоведению так, чтобы жители благополучных демократических государств поняли и осознали весь ужас происходившего в нацистских лагерях смерти и концлагерях, во множестве созданных и другими тоталитарными режимами в ХХ веке? Что значит память о Холокосте сегодня - для еврейского народа и для человечества в целом?

Курс посвящен изучению проблемы Катастрофы европейского еврейства. Как объяснить то, что объяснить невозможно?

Скорбь познания - вопросы преподавания Холокоста и геноцида- Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Открытый университет Израиля

Курс 42302

Курс "Скорбь познания" представляет разные, часто взаимоисключающие воззрения на причины и историю Холокоста и на необходимость хранить память о нем. Те, кто отрицают Холокост, не изменят своей позиции, если прочтут еще одну книгу о нем или посмотрят фильм "Список Шиндлера": это их принцип и идеология. Курс "Скорбь познания" помогает нам попытаться понять, какие более широкие явления стоят за такими взглядами. Он рассматривает сложнейшие вопросы, например, такие:

Курс "Скорбь познания" представляет разные, часто взаимоисключающие воззрения на причины и историю Холокоста и на необходимость хранить память о нем. Те, кто отрицают Холокост, не изменят своей позиции, если прочтут еще одну книгу о нем или посмотрят фильм "Список Шиндлера": это их принцип и идеология. Курс "Скорбь познания" помогает нам попытаться понять, какие более широкие явления стоят за такими взглядами. Он рассматривает сложнейшие вопросы, например, такие:

Вторая часть основывается на хрестоматиb , которая включает в себя 23 статьи израильских и зарубежных авторов – историков, политологов, преподавателей, публицистов. Среди других материалов, в хрестоматии публикуются фрагменты книги Питера Новика «Holocaust in American Life», глава, написанная Цви Гительманом для книги «The World Reacts to Holocaust», работы израильских историков Дана Бар-Она, Йосефа Горного и Яэль Зерубавель, а также другие тексты, вызвавшие после их опубликования широкую полемику в научных кругах и среди читающей интеллигенции. Для педагогов особое значение имеют включенные в хрестоматию программы преподавания истории Холокоста, разработанные израильским Мемориальным музеем и центром «Яд ВаШем», а также вашингтонским Мемориальным музеем Холокоста.

Первая часть базируется на книге историка и политолога Яира Орона «Скорбь познания», выпущенной издательством Открытого университета в 2003 году.

Курс состоит из двух частей.

Что есть Кататстрофа - один из случаев геноцида или одна из волн издревле бытующего антисемитизма или уникальное явление мировой, либо сугубо еврейской истории?

Является ли нынешняя Германия с ее растущей новой еврейской общиной ответственной за Холокост или срок давности снимает вину с нынешних немцев?

Следует ли изучать историю Холокоста в Англии и Франции и почему?

Почему в СССР замалчивали факты об антиеврейской политике гитлеровского нацизма?

Возможна ли новая Катастрофа еврейства и можем ли мы ее предотвратить?