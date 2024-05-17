Скорняков – По следам Господа Иисуса

Книги... С раннего возраста человек встречается с этими хранилищами слов и духа. Они, как неизменные спутники, сопровождают душу по стезям этой жизни. Молчаливо выстроившись на полках, они как бы наблюдают за жизнью людей, стараясь не упустить ни одной, даже маловажной детали. Но стоит протянуть руку — и книги, тихонько шелестя страничками, заговорят с тобой.

О чем? Добрые и злые, мудрые и глупые, правдивые и лживые, они имеют способность входить в наш разум, в наше сердце и оставлять там на долгие годы то, чем наполнил их автор. Среди множества имен, перу которых обязаны появлением на свет книги, ты вряд ли встретишь свое имя. Однако, зная то или нет, ты участвуешь в написании одной серьезной книги. Ее нет на стендах магазинов, она не выставлена в библиотеках, но о существовании ее догадывался Давид. Есть Божественное собрание книг, которые хранятся за гранью физического мира, и среди них, возможно, занимает свое место книга скитаний. Ее содержание пополняется с каждым днем. Как многие хотели, по крайней мере, хотя бы заглянуть в четко хронологические записи, но протянуть руку к полкам духовного мира людям не дано...

Дорогой читатель, тебе предоставляется возможность открыть земной труд и хотя бы отчасти познакомиться со скитаниями раба Божьего, Скорнякова Якова Григорьевича. Бог услышал желание боящегося Его, которое он выразил в одном из писем к детям: «Хотел бы, чтобы мысли мои стали достоянием не только вашим, но и всех сверстников ваших, детей народа Божьего и товарищей ваших по школе, работе, службе. Да соделает Бог мой и это, как Ему угодно!»

Итак, Богу было угодно, чтобы ты сейчас держал в руках книгу, которая передает фрагменты скитальческого пути верного труженика Господнего. Это письма — пожелтевшие от времени листки — свидетели былого, которые восприняли на себя избыток наполнившегося сердца служителя, мужа, отца.

Дорогой друг! У тебя появилась возможность войти в духовное наследие других, не будучи членом семьи Скорняковых и тем, кому адресованы эти письма; возможность обогатиться тем святым наставлением, которым Бог щедро одарил Якова Григорьевича. В коротких словах отцовских посланий, наполненных светом любви и попечения, встают реалии борьбы, искушений и Господних побед. Радость и раскаяние, ликование о величии Бога и осознание собственного ничтожества — как нечто единое, крепко сплетенное, звучит со страниц, и без прикрас, без человеческих сглаживаний предстает скитальческий путь небесного пилигрима, который начался для дорогого брата 23 февраля 1948 года. В этот день была открыта первая страничка книги скитаний человека, подобного нам.

В этот день Яков Григорьевич, родившийся 13 августа 1926 года*, отдал свое сердце и всю жизнь в руки Того, Кто более двух тысяч лет тому назад отдал Свою душу ради него и всего человечества. Крещение по вере молодой Скорняков принял 31 октября того же года. Спустя три года сестра в Господе Нина Степановна согласилась идти с ним одним путем и стала его женой. В семье родилось 11 детей, из которых двое умерли в раннем детстве.

Я. Г. Скорняков – По следам Господа Иисуса – Письма и статьи из уз. 1977-1979 – Книга 1

Издательство «Утренняя звезда» Союза церквей ЕХБ, 2018. – 384 с.

Я. Г. Скорняков – По следам Господа Иисуса – Книга 1 – Содержание

Письма семье

Письма церкви, братьям, тематические

17.09.1978 С праздником Жатвы!

09-11.1978 Заметки. Удивительное создание — человек

10.12.1978 О юбилеях в 1978 году

10.12.1978 Ангельская весть

23.12.1978 Впетчатления после очных ставок

23.12.1978 Избитые младенцы

24.12.1978 «...Не бойтесь...»

29.12.1978 Забота о молодежи и благовестии

03.01.1979 О молитвенной новогодней неделе

14.01.1979 «И не введи нас в искушение...»

20.01.1979 Незабываемые моменты

22.01.1979 К Сретению

28.01.1979 «...Если Меня гнали, будут гнать и вас...»

02.02.1979 О встрече

04.02.1979 «Иисус молчал...»

18.02.1979 Истинная свобода

23.02.1979 Стойте в свободе

11.03.1979 «...Наблюдайте, как вы слушаете...»

25.03.1979 Я не забуду

01.04.1979 О важности жизни

08.04.1979 Об участии

22.04.1979 Дай, Господи, нам терпения

29.04.1979 Он знает, как утешить Своих

19.05.1979 Слова, слова, слова

20.05.1979 К Троице.....

22.05.1979 В память Вознесения Христа (стих)

04.06.1979 Уроки жизни

10.06.1979 О чести, достоинстве, гордости, нашем «я»

08.07.1979 Независимое служение Богу

09.08.1979 «Бог мой — скала моя»

17.08.1979 К новому учебному году

21.08.1979 Будни жизни

06.09.1979 О назначении человека

25.09.1979 О праздновании дня рождения

20.10.1979 О праздновании дня рождения (дополнение) 290

18.11.1979 Познавайте, что есть воля Божия

04.12.1979 «...Вспомни же меня...»

20.12.1979 Служить Святому в святости

31.12.1979 Прощание с 1979 годом

Заявления, ходатайства и прочее

08.12.1977 Протокол обыска 10

08.12.1977 Протокол обыска (дополнительный)

16.12.1977 Открытое письмо Н. С. Скорняковой Л. И Брежневу, Совету РУ и всем сестрам-христианкам

31.12.1978 Открытое письмо Джамбульской церкви всем общинам братства

1978-1979 Телеграммы Совета родственников узников Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу

05.01.1979 Ходатайство Джамбульской церкви Комитету защиты прав человека при ООН

08.01.1979 Заявление областному прокурору-криминалисту Гершензону И. Г.

28.01.1979 Ходатайство Я. Г. Скорнякова председателю Джамбульского облсуда

1979 Ходатайство семьи Генеральному прокурору СССР тов. Руденко

1979 Бюллетень № 60

19.03.1979 Судебный процесс над Я. Г. Скорняковым

23.03.1979 Защитное слово Я. Г. Скорнякова

23.03.1979 Последнее слово

05.04.1979 Кассационная жалоба

04.09.1979 Объяснительная записка

17.12.1979 Заявление Скорнякова Я. Г. Андропову Ю. В., Пельше А. Я., старшим научным сотрудникам Института «Государство и право»

Поздравления, полученные Я. Г. Скорняковым

Фотографии