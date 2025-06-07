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Скот - Исследование ведьмовства - Разоблачение самозваных магов

Реджинальд Скот - Исследование ведьмовства - Разоблачение самозваных магов и рьяных охотников на ведьм
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Occultism Paganism Witchcraft
Сочинение английского аристократа Реджинальда Скота призвано показать феномен ведьмовства, разоблачить самозваных магов и рьяных охотников на ведьм. Считается первым печатным материалом, посвященным сценической магии. Скот выступал против судебного преследования тех, кто обвинялся в ведьмовстве, считая его неразумным и несоответствующим христианским принципам, упрекая в этих гонениях Римскую церковь.
Предисловие написал английский демонолог Монтегю Саммерс.
Устоявшееся мнение, не говоря уже о грубом невежестве, всегда утверждало и с уверенностью заявляло, что наиболее видной и знаковой фигурой в истории английской охоты на ведьм является король Яков I, чье восшествие на английский престол, после того как он занял престол шотландский, стало катализатором для возрождения и драматического усиления активности демонологов. Это и впрямь была самая настоящая охота на ведьм, причем не просто одобряемая, но проповедуемая и с энтузиазмом направляемая самим новым монархом.
Утверждают, что чистые лучи «яркого западного светила, королевы Елизаветы» к тому времени давно развеяли свинцовые тучи столь опасного и суеверного заблуждения. Ведьмовство больше не признавалось ее просвещенными подданными, и костры, предназначенные для сожжения колдунов и сатанистов, давно погасли; и именно печальный приход Якова раздул угасающие угли в яростное пламя гонений, в ходе которых тысячи безумных стариков и одурманенных старух оказались сначала в пыточной камере, а затем и на костре.

Реджинальд Скот - Исследование ведьмовства - Разоблачение самозваных магов и рьяных охотников на ведьм

Μ.: Издательство «Велигор», 2025. - 292 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-505-4

Реджинальд Скот - Исследование ведьмовства - Разоблачение самозваных магов и рьяных охотников на ведьм - Содержание

  • Предисловие. ОХОТА НА ВЕДЬМ В АНГЛИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЬМОВСТВА
  • Заключение
ТРАКТАТ О ДЕМОНАХ И ДУХАХ
  • Заключение
ИЛЛЮСТРАЦИИ И ОПИСАНИЯ ФОКУСОВ
ПЕРВЫЙ ДЕМОНОЛОГ АНГЛИИ
  • О книге
  • О феномене ведьмовства
  • О демонологии
  • О магии
  • О философии и религии
  • Послесловие. ОХОТА НА ВЕДЬМ В ЕВРОПЕ
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Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2025
Author поп Упырь Лихой
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5.0/5 (2)

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