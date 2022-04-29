Скотт Родин, Гэри Хоуг - Cеятель. Новое понимание служения сбора средств для Божьего Царства
Что мы делаем со своей жизнью? Как используем предоставленные возможности? Как распоряжаемся доверенными ресурсами, такими как влияние, власть и финансы?
Этот ряд вопросов касается каждого человека, каждого христианина, особенно лидера, служителя. К сожалению, мы слишком много думаем о себе и слишком мало о том, как быть достойными управителями, мудрыми распорядителями доверенных Богом даров и ресурсов. Мы привыкли получать, но не привыкли управлять и приумножать, не научились возвращать данное нам на время с благодарностью и прибылью.
Слава Богу, есть авторы, способные связать вместе вопросы духовности и финансов, служения и управления. Доктор Гэри Хоуг – один из таких немногих. Когда я прочитал книгу «Сеятель», все страницы этой небольшой книги были украшены пометками и комментариями. Я подумал тогда: как было бы хорошо познакомиться с автором и затем познакомить его с нашими друзьями и партнерами в Евразии!
Потом я прочитал «Выбор» и «Совет» и еще больше утвердился в желании сделать его книги доступными для читателей и служителей постсоветского мира. Доктор Хоуг уже побывал в Украине и Молдове и с нетерпением ждет новых поездок и событий.
Мы стали друзьями и партнерами по служению. Результат дружбы вы держите в руках. Я уверен, что вы обязательно пожалеете, что не прочитали эту книгу раньше. А чтобы жалеть пришлось меньше, начните читать ее прямо сейчас, делайте пометки, обсуждайте с друзьями, делитесь идеями и вопросами в кругу семьи и в церковной проповеди. Это изменит ваше мышление и поведение, вашу жизнь и служение.
Скотт Родин, Гэри Хоуг - Cеятель. Новое понимание служения сбора средств для Божьего Царства
Киев, 2022. – 136 с.
ISBN 978-617-7374-56-4
ISBN-10: 0-9799907-9-3
ISBN-13: 978-0-9799907-9-3
Скотт Родин, Гэри Хоуг - Cеятель. Новое понимание служения сбора средств для Божьего Царства - Содержание
Предисловие
Вступительное слово
Введение
Часть I. Призвание сеятеля (Р. Скотт Родин)
- Глава 1. Переход от бизнеса к преображению сердца
- Глава 2. Переход от рабства у двух господ к свободе в одном Царстве
- Глава 3. Важность воспитания мудрых распорядителей
- Глава 4. Возрастание сеятеля
Часть II. Сезоны работы сеятеля (Гэри Г. Хоуг)
- Глава 5. Сезон подготовительных работ – зима
- Глава 6. Посевной сезон – весна
- Глава 7. Сезон возделывания душ – лето
- Глава 8. Сезон жатвы урожая – осень
Эпилог
Приложение
Краткий обзор альманаха – Работа сеятеля
Библейские принципы разумного распоряжения и сбора средств
Примечания
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