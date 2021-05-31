Библия - комментарии Скоуфилда

Данное издание Библии с примечаниями отразило убеждение редактора, который тридцать лет изучал Св. Писания как пастор, учитель, писатель и лектор, что многие хорошие издания Библии не совсем совершенны. Постепенно в его душе возникло желание облегчить изучение и разумное пользование Библией. В этой работе помогло сотрудничество с широким кругом опытных исследователей Библии в Англии и США, О полезности такой работы пусть судитсам читатель. Отличительные черты этого труда следующие:

1. Старая система ссылок, основанная в основном на случайности английских слов, была ненаучной и часто вводящей в заблуждение. В данном издании мы применили другую систему, связывая ссылки по темам. Великие истины Божественного откровения так прослежены нами на протяжении Библии от их первого упоминания до последнего, что читатель сам может увидеть, как постепенно на протяжении многих веков развивали их различные авторы вплоть до кульминации во Христе и Новозаветных Писаниях. Этот метод обогащает читателя той полнотой знания, которая невозможна, когда знакомишься с обрывочными мыслями и фактами. (В русском издании ссылки сохранены в соответствии с Синодальной Библией).

2. За последние пятьдесят лет интерес к изучению Библии возрос так, как никогда прежде. Никогда раньше не было столько серьёзных учёных, которые с чистым сердцем и глубокими знаниями обращались бы к изучению Св. Писания. Появилось огромное количество комментариев, недоступных рядовому читателю. Отсеянные и освидетельствованные нами результаты этой огромной предварительной работы отразились в примечаниях, резюме и определениях данного издания. Всякого рода несостоятельные новшества, недостоверные личные мнения и толкования, были нами отвергнуты.

3. В случае нужды читатель на каждой странице может сверить вспомогательный материал с текстами Св. Писания. Например, туманные и трудные места, кажущиеся несоответствия или противоречия, приведенные в Св. Писании символы получают освещение в ссылках, или разъясняются в подстрочном примечании на той же странице.

4. Все связанные между собой общей темой предметы вынесены в аналитическое резюме, в котором читатель найдет все, что по данному вопросу говорится в Св. Писании. Такого рода комментарий оберегает читателя от поверхностных обобщений на основании нескольких мест выхваченных из текстов. Мнение о том, что „Библией можно доказывать все что угодно" верно и неверно: оно верно, если пользоваться отдельными текстами, и неверно, если иметь в виду все Божественное откровение в целом.

5. Важнейшие понятия Библии, такие как например, \сыновление, защита, уверенность, очищение, церковь, обращение, смерть, избрание, вечная жизнь, вечное наказание, вера, плоть, ад (будь то „шеолп, „гадес" или „геенна"), вменение, оправдание, царство, умилостивление, примирение, искупление, покаяние, праведность, спасение, освящение, грех, мир (в его четырёх значениях) и т. д. переданы в этом издании простым, доступным, языком. Эти определения были представлены громадному числу известных исследователей и учителей всех евангельских вероисповеданий и были одобрены ими.

Библия - книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - канонические - в русском переводе с объяснительным вступлением к каждой книге Библии и примечаниями Ч. И. Скоуфилда С английского издания 1909 года. Издание 5-е 1990 г. СЛАВЯНСКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО Чикаго 1990 г. - 1507 с.

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