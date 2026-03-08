Двадцать восьмой выпуск научного журнала «Скрижали» (2025), изданный под редакцией архимандрита Сергия (Акимова), продолжает серию глубоких исследований в области библеистики, экзегетики и сравнительного религиоведения. Номер объединяет работы ученых из Беларуси, России, Италии и Чехии, представляя междисциплинарный взгляд на священные тексты и их культурно-исторический контекст.

Центральной темой выпуска стало падение великих империй и концепция Божественного суда, раскрытая через детальный комментарий к Книге пророка Наума. Авторы анализируют не только масоретский текст, но и древние переводы (Септуагинту и Таргум), выявляя нюансы пророческого языка. Важное место занимают статьи о проблемах современного перевода Книги Екклесиаста и философско-религиоведческое исследование феномена «страдающего праведника», рассматривающее переход от магического мышления к идее космической справедливости.

Завершает выпуск масштабное исследование античного симпосия, прослеживающее путь этой традиции от светского греко-римского пиршества до сакральной практики в иудейской и христианской средах. Издание является ценным ресурсом для теологов, филологов и историков культуры.

Скрижали. Выпуск 28

Сост. и гл. ред. архимандрит Сергий (В. В. Акимов)

Минск: Издательство Минской духовной академии, 2025. — 172 с.

ISSN 2519-8165

Скрижали. Выпуск 28 - Содержание

Экзегетика Ветхого Завета: Игумен Арсений (Соколов). Падение Ниневии (Наум. 2:2, 4–14). Историко-филологический анализ «поэзии сопротивления», описывающей крушение Ассирийской державы.

Проблемы библейского перевода: Архимандрит Сергий (Акимов). Сравнительный анализ русских и английских переводов Еккл. 1:4–7 в свете античных научных представлений.

Библеистика и религиоведение: А. В. Данилов. Страдающий праведник как переходная фигура в религиозном сознании человечества (Часть 1).

Новый Завет в историко-культурном контексте: А. А. Тарасенко. Симпосий: сравнительный анализ греко-римской, иудейской и христианской традиций совместной трапезы.

