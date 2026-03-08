Скрижали - Выпуск 28
Двадцать восьмой выпуск научного журнала «Скрижали» (2025), изданный под редакцией архимандрита Сергия (Акимова), продолжает серию глубоких исследований в области библеистики, экзегетики и сравнительного религиоведения. Номер объединяет работы ученых из Беларуси, России, Италии и Чехии, представляя междисциплинарный взгляд на священные тексты и их культурно-исторический контекст.
Центральной темой выпуска стало падение великих империй и концепция Божественного суда, раскрытая через детальный комментарий к Книге пророка Наума. Авторы анализируют не только масоретский текст, но и древние переводы (Септуагинту и Таргум), выявляя нюансы пророческого языка. Важное место занимают статьи о проблемах современного перевода Книги Екклесиаста и философско-религиоведческое исследование феномена «страдающего праведника», рассматривающее переход от магического мышления к идее космической справедливости.
Завершает выпуск масштабное исследование античного симпосия, прослеживающее путь этой традиции от светского греко-римского пиршества до сакральной практики в иудейской и христианской средах. Издание является ценным ресурсом для теологов, филологов и историков культуры.
Сост. и гл. ред. архимандрит Сергий (В. В. Акимов)
Минск: Издательство Минской духовной академии, 2025. — 172 с.
ISSN 2519-8165
Скрижали. Выпуск 28 - Содержание
Экзегетика Ветхого Завета: Игумен Арсений (Соколов). Падение Ниневии (Наум. 2:2, 4–14). Историко-филологический анализ «поэзии сопротивления», описывающей крушение Ассирийской державы.
Проблемы библейского перевода: Архимандрит Сергий (Акимов). Сравнительный анализ русских и английских переводов Еккл. 1:4–7 в свете античных научных представлений.
Библеистика и религиоведение: А. В. Данилов. Страдающий праведник как переходная фигура в религиозном сознании человечества (Часть 1).
Новый Завет в историко-культурном контексте: А. А. Тарасенко. Симпосий: сравнительный анализ греко-римской, иудейской и христианской традиций совместной трапезы.
Ключевые темы и научные дискуссии
Ниневия как символ тирании: Экзегетический разбор пророчества Наума как манифеста надежды угнетенных народов на падение деспотических режимов.
Лингвистика и догматика: Вопрос о том, как перевод конкретных терминов (например, dor в Екклесиасте) влияет на богословское восприятие единства Писания.
Феномен страдания: Религиоведческий анализ того, как в Библии трансформировалось представление о боли и несправедливости по отношению к праведному человеку.
Трансформация античных традиций: Как христианство переосмыслило форму античного пира (симпосия), наполнив её новым литургическим и общинным смыслом.
