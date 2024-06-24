Цель этой книги — помочь родителям научить детей любить Бога. Родители — лучшие учителя для своих детей; поэтому для духовного роста ребенка нет ничего важнее, чем беседы с матерью и отцом о великом Боге, Который создал и любит нас.

Детям нравится, когда им читают. И это можно делать в любое время дня. Однако было бы хорошо отвести для чтения специальное время. Например, вы можете заняться этим после ужина, во время семейного молитвенного часа или перед сном.

Эта книга рассчитана на участие самого ребенка, поэтому читайте медленно, чтобы дети могли усваивать изложенные истины.

* * *

Хотели бы вы видеть Бога? Конечно, да! Но Библия говорит, что Бога увидеть невозможно.

Никто никогда не видел Бога. Почему же мы не можем увидеть Его?

Дело в том, что Бог есть дух. А духа увидеть невозможно.

Кто такой дух?

Когда Бог создал тебя, Он дал тебе тело, душу и дух. Душа и дух невидимы, они находятся в твоем теле.

Душа представляет твою подлинную личность — ум, характер, чувства. Когда мы читаем, слушает твоя душа. Она размышляет и любит. Иногда она печальна и побуждает тебя плакать.

Никто не может видеть твой дух. Но ты можешь чувствовать его внутри себя.

Бог есть дух. У Него нет тела. Вот почему мы не можем Его видеть. Но Он нас видит, слышит и любит. Его зрение и слух совершенны; для Него доступно и то, что мы не способны видеть и слышать, хотя Сам Он невидим для нас.

Есть еще одна причина, почему мы не можем видеть Бога. Бог полон славы. Он святой и великолепный.

Библия рассказывает нам о человеке по имени Моисей. Он был другом Бога. Бог часто разговаривал с Моисеем, хотя Моисей никогда не видел Его.

Однажды Моисей сказал Богу: «Господи, покажи мне славу Твою!»

Бог ответил Моисею: «Никакой человек не может видеть Меня и остаться живым. Но ты спрячься в щель, а Я пройду мимо тебя, и ты увидишь Меня сзади».

Моисей поднялся на гору. Бог укрыл его между скалами, а потом прошел мимо него. Бог позволил Моисею видеть только немного Его славы. Даже такой праведный человек, как Моисей, не мог увидеть всю славу Божью.

Мариан М. Скуллэнд – Христианское вероучение для детей

Миссия «Маленький Самарянин», 1992. – Киев: «Библейская лига». – 199 с.

ISBN 5-86892-215-8

Мариан М. Скуллэнд – Христианское вероучение для детей – Содержание