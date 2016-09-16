Святители Христовы Иоанн Златоуст (+ 407), Василий Великий (+ 379) и Григорий Богослов (+ 389), преподобные Отцы Ефрем Сирин (+ 373), блаженный Диадох Фотикийский (V в.), авва Дорофей (+ 620), Григорий Синаит (XIV в.) и все Святые, на земле Востока просиявшие, молите Бога о нас, дабы Он явил нам Свою бесконечную милость и не лишил нас Своих вечных Небесных Обителей!

Яхрома: Троицкий собор, 2008 - 704 с., илл.

ISBN 978-5-903487-04-02

Святой Афанасий Великий вошёл в историю христианского богословия прежде всего как ревностный поборник Никейского символа и неутомимый борец с арианством. Вся его святительская деятельность на престоле святого апостола Марка, так же как и его литературные труды, были посвящены утверждению и обоснованию веры в «единосущие» Сына Божия Богу Отцу. В последний период своей деятельности в письмах Серапиону, епископу Тмуйсскому, он ясно и открыто говорит также и о Божестве Святого Духа. Таким образом, как свидетельствует святой Григорий Богослов, святой Афанасий «первый и один, или с весьма немногими, дерзнул стать за истину... исповедовав единое Божество и единосущность Трех Лиц».

Однако, борясь за чистоту веры в Троическое единосущие, святой Афанасий Великий в своих творениях раскрывает и другие богословские вопросы, среди которых первое место занимает вопрос о спасении человека. Можно даже сказать, что проблемам сотериологии он уделяет не меньшее место, чем учению о святой Троице. И это вполне естественно, потому что все догматы Церкви суть догматы неразрывно связанные с нашим спасением. Поэтому всё православное богословие существенно сотериологично. Центральное место в нём отводится учению о спасении. Такой именно характер имеет всё святоотеческое богословие и, в частности, богословие святого Афанасия Великого. Сама вера в Троическое единосущие утверждается Святителем не как отвлечённая истина, вытекающая из диалектических тонкостей богословского умозрения, но, главным образом, как обоснование нашего упования на спасение. В догмате единосущия Александрийский Святитель защищал действительность спасения человека Богочеловеком Иисусом Христом.

Для святого Афанасия «тринитарный вопрос о рождении и единосущии Сына Божия есть, - как справедливо утверждает современный православный богослов, - прежде всего христологический и сотериологический вопрос». Но если вера в единосущие обосновывает возможность спасения, то, с другой стороны, можно сказать, что сама она опирается на истину спасения, данную в религиозном опыте Церкви. «Действительность совершившегося спасения свидетельствует для святого Афанасия о Божественности и единосущии воплотившегося Слова - ибо только воплощение Единородного может быть спасительным... Только в единосущном Сыне обретает человек общение с Богом, и только единосущный Дух соединил нас с Отцом».

Можно поэтому согласиться с протестантским богословом А. Гарнаком, который в своей «Истории догматов» утверждает, что святой Афанасий «всё свёл на идею спасения человека Сыном Божиим, то есть Богочеловеком, единосущным Богу. Ему важна была не формула, а решающая идея веры, - спасение для Божественной жизни Богочеловеком... Учение Афанасия в сущности содержит всего одно положение: Сам Бог сошёл к человечеству. Оно целиком коренится в идее спасения. Иудейство и язычество не возвратили человеку общение с Богом: лишь Сам Бог может нас обожествить, то есть сделать Своими сынами и даровать бессмертие. Тот, кто отрицает, что Христос есть совершенный Бог, остаётся иудеем или язычником».

Таким образом видим, что учение о спасении занимает в богословии святого Афанасия Великого не менее важное место, чем его учение о Святой Троице.