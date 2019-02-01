Тема настоящего исследования — сотериология святого Афанасия Великого. Нет, думается, необходимости оправдывать выбор этой темы как предмета самостоятельного историко-богословского исследования. Учение о спасении является выражением самого существа христианской веры и органически связано с основами духовной жизни как каждого отдельного христианина, так и всей Церкви в целом. «Главным предметом евангельского благовествования,—говорит один из лучших наших знатоков новозаветного богословия, — служит спасение людей как преимущественное дело Божественной любви».

Христианство возвестило миру тайну спасения как тайну любви и премудрости Божией, юже предустави Бог прежде век в славу нашу (1 Кор. 2, 7). На уразумение этой тайны и ее значения для человека всегда было обращено преимущественное внимание в православном богословии. «Вопрос о спасении человека, — говорит Святейший Патриарх Алексий I, — есть основной вопрос... христианского мировоззрения, к посильному уяснению которого христианская мысль стремилась с самых древних времен».

Константин Скурат - Учение о спасении Святителя Афанасия Великого

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. - 436 с.

Константин Скурат - Учение о спасении Святителя Афанасия Великого - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Предпосылки сотериологии святителя Афанасия Великого

Глава 1. Исторические предпосылки сотериологии святого Афанасия А. Учение о спасении в доникейском богословии 1. Мужи апостольские 2. Послание к Диогнету 3.Апологеты 4. Святой Ириней, епископ Лионский 5. Александрийцы Б. Сотериология египетской пустыни

Глава 2. Философские предпосылки сотериологии святителя Афанасия Великого

Глава 3. Теологические и антропологические предпосылки А. Богословские предпосылки. Учение о Логосе и Его отношении к Богу Отцу и тварному миру Б. Антропологические предпосылки 1. Природа человека 2. Образ Божий в человеке 3. Первобытное состояние 4. Грехопадение и его последствия для человека и космоса



Часть II. Учение о спасении в богословии святителя Афанасия Великого

Глава 1. Спасение и Промысл Божий

Глава 2. Участие в спасении Трех Лиц триединого Бога

Глава 3. Боговоплощение как основа спасения

Глава 4. Учение и дела Спасителя

Глава 5. Крестная смерть Спасителя — Искупительная жертва

Глава 6. Спасительное значение воскресения и вознесения Господа нашего Иисуса Христа

Глава 7. Домостроительство спасения Духом Святым

Глава 8. Завершение спасения — обожение человека

Глава 9. Спасение и Церковь

Глава 10. Усвоение спасения отдельными человеческими лицами: спасение и подвиг

Глава 11. Космологический и эсхатологический аспект сотериологии святителя Афанасия Великого

Заключение. Влияние учения святителя Афанасия Великого на развитие сотериологии в святоотеческом богословии эпохи Вселенских Соборов

Библиография

Константин Скурат - Учение о спасении Святителя Афанасия Великого - Введение

Святой Афанасий Великий вошел в историю христианского богословия прежде всего как ревностный поборник Никейского символа и неутомимый борец с арианством. Вся его святительская деятельность на престоле святого апостола Марка, так же как и его литературные труды, были посвящены утверждению и обоснованию веры в «единосущие» Сына Божия Богу Отцу. В последний период своей деятельности в письмах Серапиону, епископу Тмуйсскому, он ясно и открыто говорит также и о Божестве Святого Духа. Таким образом, как свидетельствует святитель Григорий Богослов святой Афанасий «первый и один или с весьма немногими дерзнул стать за истину... исповедав единое Божество и единосущность Трех Лиц». Поэтому он по справедливости может быть признан основоположником посленикейского тринитарного богословия. Своим утверждением единосущия Отца, Сына и Святого Духа он проложил путь к дальнейшему раскрытию догмата Святой Троицы в творениях великих отцов- каппадокийцев.

Однако, борясь за чистоту веры в Троическое единосущие, святой Афанасий Великий в своих творениях раскрывает и другие богословские вопросы, среди которых особое место занимает вопрос о воплощении Бога Слова. Можно даже сказать, что проблемам сотериологии он уделяет не меньшее место, чем учению о Святой Троице. И это вполне естественно, потому что все догматы Церкви суть догматы, неразрывно связанные с нашим спасением. Поэтому все православное богословие существенно сотериологично. Центральное место в нем отводится учению о спасении. Такой именно характер имеет все святоотеческое богословие, и в частности богословие святого Афанасия Великого. Сама вера в Троическое единосущие утверждается святителем не как отвлеченная истина, вытекающая из диалектических тонкостей богословского умозрения, но, главным образом, как обоснование нашего упования на спасение. В догмате единосущия александрийский святитель защищал действительность спасения человека Богочеловеком Иисусом Христом.

Для святого Афанасия «тринитарный вопрос о рождении и единосущии Сына Божия есть, — как справедливо утверждает современный православный богослов, — прежде всего христологический и сотериологический вопрос». Но если вера в единосущие обосновывает возможность спасения, то, с другой стороны, можно сказать, что сама она опирается на истину спасения, данную в религиозном опыте Церкви. «Действительность совершившегося спасения свидетельствует для святого Афанасия о божественности и единосущии воплотившегося Слова, ибо только воплощение Единородного может быть спасительным...

Только в единосущном Сыне обретает человек общение с Богом и только единосущный Дух соединил нас с Отцом». Можно поэтому согласиться с протестантским богословом А. Гарнаком, который в своей «Истории догматов» утверждает, что святой Афанасий «все свел на идею спасения человека Сыном Божиим, то есть Богочеловеком, единосущным Богу. Ему важна была не формула, а решающая идея веры — спасение для божественной жизни Богочеловеком... Учение Афанасия в сущности содержит всего одно положение: Сам Бог сошел к человечеству. Оно целиком коренится в идее спасения. Иудейство и язычество не возвратили человеку общение с Богом: лишь Сам Бог может нас обожествить, то есть сделать Своими сынами и даровать бессмертие. Тот, кто отрицает, что Христос есть совершенный Бог, остается иудеем или язычником». Таким образом, видим, что учение о спасении занимает в богословии святого Афанасия Великого не менее важное место, чем его учение о Святой Троице.