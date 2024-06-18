Скворцов - Школьный толковый словарь правильной русской речи

Словарь, лежащий перед вами, — необычный. Это словарь по к у л ь т у р е р у с с к о й р е ч и, который обращён непосредственно к школьникам, учащимся, и прежде всего, конечно, к ученикам старших классов.

В наши дни забота о родном языке, его чистоте, точности, стилистической высоте и выразительности становится делом всех и каждого. Можно смело сказать — делом о б щ е н а ц и о н а л ь н ы м. Ведь язык — это и связующая нить времён и поколений, и бесценная сокровищница нашей духовной культуры, и нравственный ориентир, источник художественного наслаждения, кладезь народной мудрости и верный помощник в повседневной жизни, в любом труде, каким бы мы ни занимались, какому бы делу ни посвятили себя.

Наш замечательный педагог В. А. Сухомлинский, автор таких классических книг по теории и методике воспитания, как «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина» и других, считал, что «речевая культура человека — это зеркало его духовной культуры».

Надо сказать, что к настоящему времени создано немало разных по своему характеру ш к о л ь н ы х с л о в а р е й — орфографических, грамматико-орфографических, орфоэпических, словообразовательных, синонимических и антонимических, а также толковых, фразеологических, иностранных слов, по основам информатики и многих других. Но не было в этом обширном списке школьных словарей, пособий лексикографического характера, специально посвящённых широкому кругу р е ч е в о й к у л ь т у р ы — вопросам смысловой точности, стилистической уместности, грамматической правильности, этической корректности, выбора и применения средств родного языка. Теперь этот пробел восполнен созданием «Школьного толкового словаря правильной русской речи».

В повседневной жизни каждого из нас нередко возникают разного рода вопросы и сомнения, а подчас и горячие споры: как правильно сказать, произнести слово, образовать ту или иную грамматическую форму, верно поставить в ней ударение?

Таких вопросов немало, и они многообразны: что означает малознакомое слово или старинное устойчивое выражение? Каково их происхождение и верное употребление? Чем отличаются друг от друга близкие по звучанию и смыслу слова-паронимы? Какой стилистический оттенок характеризует одни слова в отличие от других, казалось бы, близких, синонимичных по значениям? И конечно, чаще всего это вопросы о том, как правильно сказать. Например: хвоя или хвоя? Вероисповедание или вероисповедание? Мусоропровод или мусоропровод? Чем различаются по употреблению слова годовой и годичный? Издание и издательство? Район или регион? Кто такой апологет и кто такой полиглот? Кого называем мы эмигрантом, а кого — иммигрантом? Словом, вопросы, вопросы... Причём на некоторые из них не всегда ответят сразу и взрослые.

Вот «Школьный толковый словарь правильной русской речи» и призван дать ясные и обоснованные ответы на подобные вопросы, подсказать, когда и как употребляется то или иное слово или его отдельная форма.

Скворцов, Л. И. - Школьный толковый словарь правильной русской речи

2-е изд., испр. — Москва : Мир и Образование, 2023. — 384 с. — (Новые словари).

ISBN 978-5-94666-966-5

Скворцов, Л. И. - Школьный толковый словарь правильной русской речи – Содержание