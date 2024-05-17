Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта - Глубинный смысл каждой карты

Историю Таро часто рассматривают как череду дат, связанных с появлением каких-то колод или книг о них. В таком-то году появилась такая-то колода, а в таком-то — такая… Однако если посмотреть на эволюцию Таро как феномена более внимательно, то можно заметить, что это в первую очередь история изменения представлений об этой системе, история изменения представлений о смыслах, лежащих за арканами. Меняются взгляды, меняются концепции. Потому что растем и меняемся мы.

Система Таро живет и развивается не сама по себе. Она эволюционирует благодаря практикам, которые изучают ее, размышляют и работают с ней. Таро живет и развивается через нас.

Книга, которую вы держите в руках, — это, на мой взгляд, важное событие. В ней предлагается современный взгляд на систему Таро.

Глубокий, оригинальный, логически простроенный. Тереза Славович-Досаева и Олеся Сидоренко предлагают читателю многоаспектный и многоуровневый анализ Старших арканов, в котором органично и интересно переплетаются философские, научные и эзотерические идеи и концепции о человеке, его жизни и судьбе. Авторы погружают нас в эти концепции и, как мудрые проводники, ведут по тропам арканов.

Уникальность этой книги — в оригинальном, во многом новом взгляде на систему Старших арканов. Оригинальные теории и концепции всегда заслуживают особого внимания, потому что они расширяют наши представления и о Таро, и о нас самих. Часто в среде тарологов бывают споры, которые сводятся примерно к следующему: «Вы говорите, что этот аркан значит вот это, но у Кроули (или еще у кого-нибудь — не важно) он означает другое, — поэтому вы неправы». Логика такой аргументации понятна, но она достаточно поверхностна. Потому что забывается или просто игнорируется важнейшее свойство Таро. А именно то, что это символическая система. А любая символическая система всегда открыта к интерпретации! Символ — это не знак, имеющий определенное и четкое значение. Символ — это отсылка к чему-то большему, это стимул для размышления. Авторы метко замечают, что «Таро — это способ смыслам обрести форму». И в этой книге они щедро делятся инсайтами и теми смыслами, которые увидели в арканах, работая с ними долгие годы.

Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта - Глубинный смысл каждой карты

Москва: Издательство АСТ, 2023. — 640 с. — (Законы мироздания).

ISBN 978-5-17-156472-8

Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта – Содержание

В путь — по тропам Великих арканов. Константин Лаво

Мир, в котором Арканы обернутся неожиданными смыслами. Ольна Лембергг

От редактора

Об авторах

Что вам даст эта книга

Искусство и магия Таро. Добро пожаловать!

Что такое Таро

Зачем вообще нужны карты?

Немного истории

Таро Райдера — Уэйта

Мажорные арканы

Особенности Мажорных арканов

Порядок Мажорных арканов, или Путешествие Героя

Таро как метафизическая карта мира. 22 жизненных принципа

0 аркан — Дурак

I аркан — Маг

II аркан — Верховная Жрица

III аркан — Императрица

IV аркан — Император

V аркан — Иерофант

VI аркан — Влюбленные

VII аркан — Колесница

VIII аркан — Сила

IX аркан — Отшельник

Х аркан — Колесо Фортуны

XI аркан — Справедливость

XII аркан — Повешенный

Итоги по 12 изученным арканам

12 земных уроков

Практики земных уроков

XIII аркан — Смерть

Напутствие перед духовными уроками

XIV аркан — Умеренность

XV аркан — Дьявол

XVI аркан — Башня

XVII аркан — Звезда

XVIII аркан — Луна

XIX аркан — Солнце

ХХ аркан — Суд

XXI аркан — Мир

Формирование мировоззрения через карты Таро

Последовательности и взаимосвязи

Минорные арканы

Как возникли Минорные арканы

Философия Минорных арканов

Почему мастей четыре

Зачем нужны Минорные арканы

Числовые арканы

Проекция на номинал

Тузы — появление

Двойки — сдерживание

Тройки — шаги

Четверки — утверждение

Пятерки — ошибка

Шестерки — встреча

Семерки — результат

Восьмерки — реакция

Девятки — тенденция

Десятки — история

Придворные арканы

Рыцари — право

Пажи — жертва

Теория темпераментов и королевская чета

Чета Жезлов — холероидная группа

Чета Мечей — флегматоидная группа

Чета Кубков — меланхоидная группа

Чета Пентаклей — сангвиноидная группа

Чета и жизненные ситуации

Единый двор

Расклады

Методы интерпретации карты в раскладе

Правила структурного метода интерпретации

Как получить дополнительный слой значений расклада

Операция сложения

Операция вычитания

Позиция В-В

Создание структурного расклада

Что должно быть в структурном раскладе

Сравнение структурного и обычного раскладов

Расклад на четыре позиции

Расклад на пять позиций

Расклад на шесть позиций

Расклад на семь позиций

Расклад на восемь позиций

Расклад на девять позиций

Расклад на десять позиций

Расклад на одиннадцать позиций

Расклад на двенадцать позиций

Знакомство с трансформационными играми

Игра в числа

Игра «Нити»

Игра «Разрушенная Башня»

Игра в поток

Игра «Расклад наоборот»

Игра «Вперед за Солнцем!»

Игра в знаки

Игра в Таро

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ