Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта - Глубинный смысл каждой карты

Славович-Досаева - Загадочное Таро Уэйта
Историю Таро часто рассматривают как череду дат, связанных с появлением каких-то колод или книг о них. В таком-то году появилась такая-то колода, а в таком-то — такая… Однако если посмотреть на эволюцию Таро как феномена более внимательно, то можно заметить, что это в первую очередь история изменения представлений об этой системе, история изменения представлений о смыслах, лежащих за арканами. Меняются взгляды, меняются концепции. Потому что растем и меняемся мы.
Система Таро живет и развивается не сама по себе. Она эволюционирует благодаря практикам, которые изучают ее, размышляют и работают с ней. Таро живет и развивается через нас.
Книга, которую вы держите в руках, — это, на мой взгляд, важное событие. В ней предлагается современный взгляд на систему Таро.
Глубокий, оригинальный, логически простроенный. Тереза Славович-Досаева и Олеся Сидоренко предлагают читателю многоаспектный и многоуровневый анализ Старших арканов, в котором органично и интересно переплетаются философские, научные и эзотерические идеи и концепции о человеке, его жизни и судьбе. Авторы погружают нас в эти концепции и, как мудрые проводники, ведут по тропам арканов.
Уникальность этой книги — в оригинальном, во многом новом взгляде на систему Старших арканов. Оригинальные теории и концепции всегда заслуживают особого внимания, потому что они расширяют наши представления и о Таро, и о нас самих. Часто в среде тарологов бывают споры, которые сводятся примерно к следующему: «Вы говорите, что этот аркан значит вот это, но у Кроули (или еще у кого-нибудь — не важно) он означает другое, — поэтому вы неправы». Логика такой аргументации понятна, но она достаточно поверхностна. Потому что забывается или просто игнорируется важнейшее свойство Таро. А именно то, что это символическая система. А любая символическая система всегда открыта к интерпретации! Символ — это не знак, имеющий определенное и четкое значение. Символ — это отсылка к чему-то большему, это стимул для размышления. Авторы метко замечают, что «Таро — это способ смыслам обрести форму». И в этой книге они щедро делятся инсайтами и теми смыслами, которые увидели в арканах, работая с ними долгие годы.
Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта - Глубинный смысл каждой карты
Москва: Издательство АСТ, 2023. — 640 с. — (Законы мироздания).
ISBN 978-5-17-156472-8
Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта – Содержание
В путь — по тропам Великих арканов. Константин Лаво
Мир, в котором Арканы обернутся неожиданными смыслами. Ольна Лембергг
От редактора
Об авторах
Что вам даст эта книга
Искусство и магия Таро. Добро пожаловать!
- Что такое Таро
- Зачем вообще нужны карты?
- Немного истории
- Таро Райдера — Уэйта
Мажорные арканы
Особенности Мажорных арканов
Порядок Мажорных арканов, или Путешествие Героя
Таро как метафизическая карта мира. 22 жизненных принципа
0 аркан — Дурак
I аркан — Маг
II аркан — Верховная Жрица
III аркан — Императрица
IV аркан — Император
V аркан — Иерофант
VI аркан — Влюбленные
VII аркан — Колесница
VIII аркан — Сила
IX аркан — Отшельник
Х аркан — Колесо Фортуны
XI аркан — Справедливость
XII аркан — Повешенный
Итоги по 12 изученным арканам
- 12 земных уроков
- Практики земных уроков
XIII аркан — Смерть
Напутствие перед духовными уроками
XIV аркан — Умеренность
XV аркан — Дьявол
XVI аркан — Башня
XVII аркан — Звезда
XVIII аркан — Луна
XIX аркан — Солнце
ХХ аркан — Суд
XXI аркан — Мир
Формирование мировоззрения через карты Таро
Последовательности и взаимосвязи
Минорные арканы
Как возникли Минорные арканы
Философия Минорных арканов
- Почему мастей четыре
- Зачем нужны Минорные арканы
Числовые арканы
- Проекция на номинал
- Тузы — появление
- Двойки — сдерживание
- Тройки — шаги
- Четверки — утверждение
- Пятерки — ошибка
- Шестерки — встреча
- Семерки — результат
- Восьмерки — реакция
- Девятки — тенденция
- Десятки — история
Придворные арканы
- Рыцари — право
- Пажи — жертва
Теория темпераментов и королевская чета
- Чета Жезлов — холероидная группа
- Чета Мечей — флегматоидная группа
- Чета Кубков — меланхоидная группа
- Чета Пентаклей — сангвиноидная группа
- Чета и жизненные ситуации
Единый двор
Расклады
Методы интерпретации карты в раскладе
Правила структурного метода интерпретации
Как получить дополнительный слой значений расклада
- Операция сложения
- Операция вычитания
- Позиция В-В
Создание структурного расклада
- Что должно быть в структурном раскладе
- Сравнение структурного и обычного раскладов
- Расклад на четыре позиции
- Расклад на пять позиций
- Расклад на шесть позиций
- Расклад на семь позиций
- Расклад на восемь позиций
- Расклад на девять позиций
- Расклад на десять позиций
- Расклад на одиннадцать позиций
- Расклад на двенадцать позиций
Знакомство с трансформационными играми
Игра в числа
Игра «Нити»
Игра «Разрушенная Башня»
Игра в поток
Игра «Расклад наоборот»
Игра «Вперед за Солнцем!»
Игра в знаки
Игра в Таро
ПРИЛОЖЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
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