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Славович-Досаева - Загадочное Таро Уэйта

Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта - Глубинный смысл каждой карты
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Tarot and Psychology
Историю Таро часто рассматривают как череду дат, связанных с появлением каких-то колод или книг о них. В таком-то году появилась такая-то колода, а в таком-то — такая… Однако если посмотреть на эволюцию Таро как феномена более внимательно, то можно заметить, что это в первую очередь история изменения представлений об этой системе, история изменения представлений о смыслах, лежащих за арканами. Меняются взгляды, меняются концепции. Потому что растем и меняемся мы.
Система Таро живет и развивается не сама по себе. Она эволюционирует благодаря практикам, которые изучают ее, размышляют и работают с ней. Таро живет и развивается через нас.
Книга, которую вы держите в руках, — это, на мой взгляд, важное событие. В ней предлагается современный взгляд на систему Таро.
Глубокий, оригинальный, логически простроенный. Тереза Славович-Досаева и Олеся Сидоренко предлагают читателю многоаспектный и многоуровневый анализ Старших арканов, в котором органично и интересно переплетаются философские, научные и эзотерические идеи и концепции о человеке, его жизни и судьбе. Авторы погружают нас в эти концепции и, как мудрые проводники, ведут по тропам арканов.
Уникальность этой книги — в оригинальном, во многом новом взгляде на систему Старших арканов. Оригинальные теории и концепции всегда заслуживают особого внимания, потому что они расширяют наши представления и о Таро, и о нас самих. Часто в среде тарологов бывают споры, которые сводятся примерно к следующему: «Вы говорите, что этот аркан значит вот это, но у Кроули (или еще у кого-нибудь — не важно) он означает другое, — поэтому вы неправы». Логика такой аргументации понятна, но она достаточно поверхностна. Потому что забывается или просто игнорируется важнейшее свойство Таро. А именно то, что это символическая система. А любая символическая система всегда открыта к интерпретации! Символ — это не знак, имеющий определенное и четкое значение. Символ — это отсылка к чему-то большему, это стимул для размышления. Авторы метко замечают, что «Таро — это способ смыслам обрести форму». И в этой книге они щедро делятся инсайтами и теми смыслами, которые увидели в арканах, работая с ними долгие годы.

Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта - Глубинный смысл каждой карты

Москва: Издательство АСТ, 2023. — 640 с. — (Законы мироздания).
ISBN 978-5-17-156472-8

Славович-Досаева, Тереза - Загадочное Таро Уэйта – Содержание

В путь — по тропам Великих арканов. Константин Лаво
Мир, в котором Арканы обернутся неожиданными смыслами. Ольна Лембергг
От редактора
Об авторах
Что вам даст эта книга
Искусство и магия Таро. Добро пожаловать!
  • Что такое Таро
  • Зачем вообще нужны карты?
  • Немного истории
  • Таро Райдера — Уэйта
Мажорные арканы
Особенности Мажорных арканов
Порядок Мажорных арканов, или Путешествие Героя
Таро как метафизическая карта мира. 22 жизненных принципа
0 аркан — Дурак
I аркан — Маг
II аркан — Верховная Жрица
III аркан — Императрица
IV аркан — Император
V аркан — Иерофант
VI аркан — Влюбленные
VII аркан — Колесница
VIII аркан — Сила
IX аркан — Отшельник
Х аркан — Колесо Фортуны
XI аркан — Справедливость
XII аркан — Повешенный
Итоги по 12 изученным арканам
  • 12 земных уроков
  • Практики земных уроков
XIII аркан — Смерть
Напутствие перед духовными уроками
XIV аркан — Умеренность
XV аркан — Дьявол
XVI аркан — Башня
XVII аркан — Звезда
XVIII аркан — Луна
XIX аркан — Солнце
ХХ аркан — Суд
XXI аркан — Мир
Формирование мировоззрения через карты Таро
Последовательности и взаимосвязи
Минорные арканы
Как возникли Минорные арканы
Философия Минорных арканов
  • Почему мастей четыре
  • Зачем нужны Минорные арканы
Числовые арканы
  • Проекция на номинал
  • Тузы — появление
  • Двойки — сдерживание
  • Тройки — шаги
  • Четверки — утверждение
  • Пятерки — ошибка
  • Шестерки — встреча
  • Семерки — результат
  • Восьмерки — реакция
  • Девятки — тенденция
  • Десятки — история
Придворные арканы
  • Рыцари — право
  • Пажи — жертва
Теория темпераментов и королевская чета
  • Чета Жезлов — холероидная группа
  • Чета Мечей — флегматоидная группа
  • Чета Кубков — меланхоидная группа
  • Чета Пентаклей — сангвиноидная группа
  • Чета и жизненные ситуации
Единый двор
Расклады
Методы интерпретации карты в раскладе
Правила структурного метода интерпретации
Как получить дополнительный слой значений расклада
  • Операция сложения
  • Операция вычитания
  • Позиция В-В
Создание структурного расклада
  • Что должно быть в структурном раскладе
  • Сравнение структурного и обычного раскладов
  • Расклад на четыре позиции
  • Расклад на пять позиций
  • Расклад на шесть позиций
  • Расклад на семь позиций
  • Расклад на восемь позиций
  • Расклад на девять позиций
  • Расклад на десять позиций
  • Расклад на одиннадцать позиций
  • Расклад на двенадцать позиций
Знакомство с трансформационными играми
Игра в числа
Игра «Нити»
Игра «Разрушенная Башня»
Игра в поток
Игра «Расклад наоборот»
Игра «Вперед за Солнцем!»
Игра в знаки
Игра в Таро
ПРИЛОЖЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 301
Rating 4.2 / 5
Added 17.05.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.2/5 (5)

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