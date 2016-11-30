Славянофильство - pro et contra

В самые трудные времена русские люди неизменно обращались за помощью к своему духовному наследию, черпали веру в собственные силы из лучших творений прошлого, обращались к вечным ценностям отечественной мысли. Одной из таких незыблемых первооснов русской культуры, несмотря на все очевидные противоречия и недостатки индивидуальных проявлений, было и до сих пор является славянофильское наследие.

Гонимое властями уже со времен своего зарождения к середине XIX столетия, подвергавшееся осмеянию влиятельными либеральными и радикальными критиками, это течение русской философской и общественной мысли в советское время подвергалось, как, впрочем, и всякая самостоятельная мысль, почти полному замалчиванию. Но сколько бы ни ниспровергалось славянофильство, в наши дни становится очевидным, что это одно из главных, магистральных направлений отечественной культуры.

Только в последние десятилетия появилась возможность представить на рассмотрение читателей в непредвзятом виде широкий спектр мнений о славянофильстве.