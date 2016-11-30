Славянофильство - pro et contra
В самые трудные времена русские люди неизменно обращались за помощью к своему духовному наследию, черпали веру в собственные силы из лучших творений прошлого, обращались к вечным ценностям отечественной мысли. Одной из таких незыблемых первооснов русской культуры, несмотря на все очевидные противоречия и недостатки индивидуальных проявлений, было и до сих пор является славянофильское наследие.
Гонимое властями уже со времен своего зарождения к середине XIX столетия, подвергавшееся осмеянию влиятельными либеральными и радикальными критиками, это течение русской философской и общественной мысли в советское время подвергалось, как, впрочем, и всякая самостоятельная мысль, почти полному замалчиванию. Но сколько бы ни ниспровергалось славянофильство, в наши дни становится очевидным, что это одно из главных, магистральных направлений отечественной культуры.
Только в последние десятилетия появилась возможность представить на рассмотрение читателей в непредвзятом виде широкий спектр мнений о славянофильстве.
Славянофильство - pro et contra
2-е изд./ Сост., вступ. ст., коммент., библиогр. В. А. Фатеева
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. — 1056 с. —(Русский Путь).
Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»
Славянофильство - pro et contra - Содержание
От издателя В. А. Фатеев. В спорах о самобытном пути России
I СЛАВЯНОФИЛЫ О ЕДИНОМЫШЛЕННИКАХ
А. С. Хомяков. Иван Васильевич Киреевский <Некролог>
Ю. Ф. Самарин. Программа предисловия ко II тому сочинений А. С. Хомякова
И. С. Аксаков. Речь о Ю. Ф. Самарине (Сказана в заседании Славянского комитета 18 апреля 1876 г.)
II ИСПОВЕДАНИЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА
A. С. Хомяков. Церковь одна
И. В. Киреевский. Отрывки
К. С. Аксаков. <Россия>
К. С. Аксаков. <Народность>
К. С. Аксаков. Опыт синонимов. Публика — народ
И. С. Аксаков. «Пора домой!»
III МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ
B. С. Аксакова. Из дневника
А. И. Герцен. Не наши <фрагменты>
А. А. Козлов. Алексей Степанович Хомяков
А. И. Кошелев. Мои воспоминания об А. С. Хомякове
А. И. Кошелев. Записки <фрагмент>
C. М. Соловьев. Мои записки для детей моих, а если можно, и для всех <фрагмент>
Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания <фрагмент>
Б. Я. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов <фрагмент>
IV PRO ЕТ CONTRA
1. Идейные споры периода возникновения и расцвета «раннего славянофильства»
- П. Я. Чаадаев. Письмо из Ардатова в Париж
- Д. А. Валуев. <Россия и Запад>. Предисловие к «Сборнику исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (Ч. 1. М., 1845)
- Ю. Ф. Самарин. О мнениях «Современника», исторических и литературных <фрагмент>
- B. Г. Белинский. Ответ «Москвитянину» <фрагменты>
- C. П. Шевырев. О новом происхождении имени славян и славянофилов
- Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья третья <фрагмент>
- П.А. Вяземский. О славянофилах
- Н. П. Гиляров-Платонов. О судьбе убеждений. По поводу А. С. Хомякова <фрагменты>
2. Полемика и исследования периода «почвенничества» и «позднего славянофильства»
- А. А. Григорьев. Народность и литература <фрагмент>
- М. А. Антонович. Московское словенство
- Д. И. Писарев. Русский Дон-Кихот
- К. Н. Бестужев-Рюмин. Славянофильское учение и его судьба в русской литературе <фрагмент>
- Свящ.А. Иванцов-Платонов. Несколько слов о богословских сочинениях А. С. Хомякова (по поводу пражского издания)
- Н. Н. Страхов. сСлавянофильство. Фрагменты>
- A. Н. Пыпин. Славянофильство <фрагмент>
- Т. И. Филиппов. В память А. Ф. Гильфердинга
- М. П. Погодин. К вопросу о славянофилах
- Ф. М. Достоевский. Признания славянофила
- B. О. Ключевский. И. С. Аксаков (31 января 1886 г.)
- К. П. Победоносцев. Аксаковы
- Н. Н. Страхов. Поминки по И. С. Аксакову
- О. Ф. Миллер. Славянофилы и Катков
- С. Ф. Шарапов. «Русская идея» (По поводу брошюры «L’idee russe» г. Вл. Соловьева)
- И. Ф. Романов. Гиляров и Хомяков
- В. С. Соловьев. Славянофильство и его вырождение. Гл. I—III 465 Д. Ф. Самарин. Поборник вселенской правды. Возражение В. С. Соловьеву на отзывы о славянофилах 40-х и 50-х годов
- В. С. Соловьев. Новая защита старого славянофильства (Ответ Д. Ф. Самарину)
- A. А Киреев. Славянофильство и национализм. Ответ В. С. Соловьеву <фрагменты>
- Ю. Я. Говоруха-Отрок. Поход на славянофилов. По поводу статьи г. Чуйко «Старое и новое славянофильство», «Наблюдатель», январь
- О. Иосиф Фудель. Преемство от «отцов» (Письмо к кормчему «Благовеста»)
- К, Н. Леонтьев. Славянофильство теории и славянофильство жизни
- <Прот.А. В. Горский>. <3амечания на богословские сочинения А. С. Хомякова>
- Д. А. Хомяков. О замечаниях А. В. Горского на богословские сочинения Хомякова
- Н. /7. Аксаков. О старом и новом славянофильстве (Письмо к А. В. Васильеву) <фрагменты>
- Ю. Н. Говоруха-Отрок. Новый критик славянофильства. «Разочарованный славянофил». Статья князя С. Н. Трубецкого. «Вестник Европы», октябрь
- П. Н. Милюков. Разложение славянофильства. Данилевский, Леонтьев, Соловьев <фрагменты>
- B. С. Соловьев. Замечания на лекцию II. Н. Милюкова
- Кн. С. Н. Трубецкой. Противоречия нашей культуры
- A. Л. Волынский. <Писарев об И. В. Киреевском>
3. Споры и мнения периода «неославянофильства» М. О. Меньшиков. Суть славянофильства
- М.О. Гершензон. Славянофильство
- C. Л. Франк. О национализме в философии
- B. Ф. Эрн. Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку
- Андрей Белый. Неославянофильство и западничество в современной русской философской мысли
- C. Л. Франк. Возрождение славянофильства
- Я. Я. Перцов. Тень славянофильства
- A. С. Глинка-Волжский. Святая Русь и русское призвание. Гл. 1
- B. Ф. Эрн. Время славянофильствует <фрагмент>
- Н. А. Бердяев. Эпигонам славянофильства
- B. И. Иванов. Живое предание. Ответ Бердяеву
- Н. А. Бердяев. Омертвевшее предание
- Ф. К. Андреев. Московская Духовная Академия и славянофилы <Предисловие>
- C. А. Аскольдов. Отзвуки славянофильства в год войны
- В. В. Розанов. Бердяев о молодом московском славянофильстве
- B. В. Розанов. Еще о московских славянофилах
4. Мнения о славянофильстве в русской эмиграции
- Л. П. Карсавин. <А. С. Хомяков. Фрагменты>
- П. Б. Струве. Аксаковы и Аксаков
- О. Георгий Флоровский. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов
- Прот. В. В. Зенъковский. Славянофилы
- C. А. Левицкий. Ранние славянофилы
5. Отзывы о славянофильстве в СССР и постсоветской России
- A. Ф. Лосев. Филология и эстетика Константина Аксакова. Г. А. X. Н. 8 марта 1928 г
- B. В. Кожинов. О главном в наследии славянофилов
- C. С. Дмитриев. Подход должен быть конкретно исторический
- А. С. Панарин. Способна ли построить царство христианская душа?
Комментарии
Библиография
Указатель имен
Славянофильство - pro et contra - Введение
В истории отечественной мысли едва ли найдется много более важных проблем, чем вопрос о взаимоотношениях двух основных идейных течений, известных под весьма условными, но общепринятыми названиями «славянофильства» и «западничества». Эти проблемы, затрагивающие самую суть нашей национальной идентичности, вызывали горячие споры на протяжении почти двух столетий и продолжают оставаться чрезвычайно актуальными до сих пор. История России полна катастрофических событий и эпохальных изменений. И можно сказать, что едва ли не важнейшую роль в идейном обосновании большинства глубочайших перемен в жизни страны в последние три столетия играл вопрос об отношении к западной цивилизации, вылившийся в первой половине XIX века в спор двух ведущих направлений отечественной мысли.
Н. А. Бердяев писал: «Русское национальное сознание родилось в постановке проблемы Востока и Запада. <...> Уже один факт борьбы славянофильства и западничества, которым заполнена русская литература, русская философия, русская общественность, свидетельствует о центральности этой проблемы. Славянофильство было первым опытом национального самосознания и национальной нашей идеологии» [1]. Ту же мысль развивал и В. В. Розанов, утверждавший, что этот «спор этот не окончен, и... значение его далеко переступает тесные границы национального и имеет всемирно-историческую важность» [2].
В самых общих чертах тема исторического противостояния «славянофильства» и «западничества» известна каждому образованному человеку, как и сами эти понятия. И в то же время вряд ли есть еще такие же важные термины, которые вызывали бы столько нареканий ввиду своей расплывчатости. Считается, что, термин «славянофильство» был введен Белинским[3], первоначально в качестве насмешливой клички, для обозначения группы московских сторонников русской самобытности.
И. С. Аксаков отмечал, что «ни К. С. Аксаков, ни Хомяков, ни Юрий Самарин, ни другие литературные и общественные деятели одного с ними направления не любили этой клички и сами себя так не называли» [4]. В самой дефиниции явно чрезмерно подчеркнуто «славянолюбие» — «панславистская» направленность этого течения. Более точным, по мнению некоторых авторов, включая Страхова[5] и Бердяева[6], было бы определение «руссофильство», однако оно имеет другой существенный недостаток: это название слишком ассоциируется с национализмом, что по отношению к славянофилам явно неверно. С. А. Левицкий предлагает термин «православный русизм», который действительно «был бы гораздо точнее» [7], однако он неудобен в использовании...
[1] Бердяев Н.А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева // Бердяев Н. А. Собр. соч. Paris, 1989. Т. 3. С. 218.
[2] Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 36.
[3] Белинский В. Г. Русская литература в 1843 году // Отечественные записки. 1844. № 1. С. 21.
[4] Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России. М., 2002. С. 477.
[5] Страхов Н.Н. Критические статьи. Киев, 1902. Т. 2. С. 18.
[6] См.: Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1918. С. 136.
[7] Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. М., 1996. С. 52.
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