«Славянская энциклопедия. XVII век»- фундаментальное издание, претендующее на то, чтобы стать полноценным справочником по истории России XVII в. Словарь предлагает читателю широкую панораму исторических лиц, событий и явлений. В центре книги – Московское государство, начиная с царствования Бориса Годунова и заканчивая наступлением эпохи преобразований Петра I.

Славянская энциклопедия - ХVII век – Том 1

Издательство Олма-Пресс, 2004. - 780 с.

ISBN 5-224-02249-5

ISBN 5-224-03659-3

Славянская энциклопедия - ХVII век – Том 1 – Содержание

От издательства

Предисловие автора

Значение слов от «А» до «М»

Славянская энциклопедия - ХVII век – Том 1 – От издательства

Помимо описания царских, княжеских, боярских и дворянских фамилий, читателю впервые представляется возможность ознакомиться с представителями среднего слоя служилых людей (как правило, их биографии не входили в традиционные справочники, изданные прежде всего в советский период. При этом в статьи включены сведения о родственных связях, указаны родственники по не только по мужской, но и по женской линии. Статьи о родах сопровождаются родословными таблицами, которые, по большей части, дополняют и расширяют сведения, помещенные в текстах.

Материал охватывает все сферы жизни России накануне петровских реформ - ремесло, церковь и религию, социальное устройство и т. д. Значительно расширят представления читателя об этой эпохе и карты, последовательно отражающие государственные преобразования в Московской Руси, схемы сражений и походов казаков по Сибири. Одно из существенных достоинств книги - пристатейная библиография (номера в конце статьи соответствуют номерам в списке литературы, помещенном в конце 2-го тома).

«Славянская энциклопедия. XVII век» органично встанет в ряд серий справочных изданий, как вышедших в издательстве, так и готовящихся к публикации. В планах издательства - выпуск следующих томов «Славянской энциклопедии», посвященных истории XVIII века.

Славянская энциклопедия - ХVII век – Том 2

Издательство Олма-Пресс, ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. - 784 с.

ISBN 5-224-02249-5 (общ.) («Олма-Пресс»)

ISBN 5-224-03660-7 (Т.2) («Олма-Пресс»)

ISBN 5-85 197-1 67-3 («Красный пролетарий»)

Славянская энциклопедия - ХVII век – Том 2 – Содержание

Значение слов от «Н» до «Я»

Источники литературы

Славянская энциклопедия - ХVII век – Том 2 - Украинцы

УКРАИНЦЫ - 2-й по численности (после русских) народ в Восточной Европе, относящийся по происхождению к вост. славянам и вместе с русскими и белорусами имеющий общую этнич. основу - др.-рус. народность, сложившуюся к Х в. из близкородственных вост.-слав. племён - полян, древлян, кривичей , северян, радимичей, славен новгородских, дреговичей, вятичей и др. и создавшую своё гос-во - Киевскую Русь. В дальнейшем, в результате соц.-эконом. и культур. развития в условиях политич. разобщённости древнерус. земель в период раздробленности (XII-XIV вв.), на основе др.-рус. развития различных частей Малороссии, разница в географ. условиях предопределили возникновение нескольких крупных историко-этнограф. областей: центр.-вост. (юго-воет.), сев. (Полесье) и зап. (юго-зап.), в пределах к-рых, в свою очередь, выделились более мелкие р-ны и отдельные этнограф. группы У. (напр" в Полесье - литвины и полещуки, на юго-западе - укр. горцы: гуцулы, бойки, лемки). При наличии ряда локальных особенностей народ.-бытовой культуре всех групп У. свойственны общие черты. Согласно Я. Ф. Ставровскому, в среднем У. отличались более высоким ростом, нежели русские или белорусы. Наиболее характерным цветом волос для У. считался тёмнорусый. Серый цвет глаз был более распространённым, хотя У. отдавали предпочтение карим глазам, считая их более красивыми. Характер У. представлял много своеобразного, достаточно резко выделявшегося из среды др. восточнослав. народностей.