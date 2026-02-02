Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1 и 2
Книга написана на основе изучения большого количества опубликованных источников и литературы дореволюционных и советских авторов.
Данный словарь дает возможность читателю в доступной форме и достаточно подробно ознакомиться с большим фактологическим материалом, представленным по таким разделам русской истории с древнейших времен до XVII века, как историческая география, политика и дипломатия, персоналии, военное дело, социально-экономические уклады, культура, церковь, строительство и архитектура, краткая история сопредельных стран и народов, метрология и др.
Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1
Издательство Олма-Пресс, 2003. - 784 с.
ISBN 5-224-02249-5
ISBN 5-224-02250-9
Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1 – Содержание
Слова от «А» до «М»
Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1 – Предисловие автора
Славянская энциклопедия представляет собой двухтомное издание, причем в приложении ко второму тому помещена отечественная и зарубежная библиография, а также рекомендуемый список художественной литературы, относящейся к периоду и темам словаря. Словарь содержит около десяти тысяч статей, расположенных в алфавитном порядке, материал в которых доведен до 1600 года. Отдельные статьи переходят этот рубеж и затрагивают последние годы царствования Бориса Годунова и начало Смутного времени из-за невозможности разрыва биографий отдельных политических и государственных деятелей, действовавших в этот период (Годуновы, Шуйские, Голнцыны, Одоевские, Романовы и др.).
В словаре достаточно широко представлены родословные таблицы наиболее известных княжеских, боярских и дворянских фамилий, доведенные также до XVII в., если они не пресеклись раньше. Обычно таблицы следуют за статьей либо с наименованием рода (Апраксины, Друцкие, Долгорукие и др.), либо за наименованием княжеского дома (Галицкие, Боровские, Смоленские, Ярославские и др.), либо за именем князяродоначальника или выходца из татар, новгородцев (Всеволод Ярославич, Сабуровы, Радша и др.). Звездочка с правой стороны имени в родословной таблице означает, что от данного лица в словаре имеется отдельная родословная таблица. Под названием каждой таблицы, отпочковавшейся от основной родословной схемы, дается наименование этой основной таблицы.
Статьи о великих, удельных и служилых князьях, не потерявших удел, а также новгородских и псковских посадниках, боярах и выезжих татарских князьях обычно начинаются с имени и отчества (Владимир Ярославич, Изяслав Мстиславич, Иван Михайлович, Борис Негочевич, Кайбула Ахкубекович и т. д.); статьи о потерявших удел князьях, о боярах, дворянах, дьяках, посадских людях и т. д. начинаются обычно с фамилии (Великий Андрей Петрович, Вельяминов Василий Васильевич, Чохов Андрей, Кузьмин Истома и др.); статьи о высших иерархах церкви или преподобных начинаются с церковного имени (Алексей, Климент, Пафнутий, Сергий Радонежский и т. д.); статьи, посвященные женщинам, начинаются либо с имени и отчества, либо с фамилии (Ксения Мстиславна, Бельская Марфа Васильевна и т. д.).
Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 2
Издательство Олма-Пресс, 2003. - 816 с.
ISBN 5-224-02249-5
ISBN 5-224-02251-7
Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 2 – Содержание
Слова от «Н» до «Я»
Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 2 – Наливайко
НАЛИВАЙКО Северин - один из атаманов украинских казаков в кон. XVI в. Род. в г. Каменец, по другим сведениям, - в г. Острог, где жили его мать, сестра и два брата, один из которых, Дамиан, был священником при дворе князя К. К. Острожского. У него же служил и Н. Неподалеку от Острога жил их престарелый отец, владевший небольшим участком земли в местечке Гусятине.
Сначала Н. выступал против запорожских казаков и их атамана К. Косинского, но насильственная смерть отца, убитого по приказу владетеля местечка Гусятина, некоего Калиновского, оттолкнула Н. от шляхты, и он примкнул к казакам. Согласно М. Бельскому, Н. был незаурядной личностью; красивый, сильный, храбрый мужчина и отличный пушкарь, он с беззаветной храбростью с юных лет занимался "козацким ремеслом": много раз воевал в разных землях против разных народов и под началом у различных гетманов, а под конец поступил на службу к князю Острожскому и под его знаменами воевал против казаков во главе с атаманом К. Косинским. Особенно же стал известен со времени заключения в 1 594 г. запорожскими казаками договора с послом императора Священной Римской империи Рудольфа II против турок. Согласно ему казаки предприняли в 1594-1595 rr. три похода против турок и их союзников - татар и молдавских господарей. Первый поход в конце июля 1 594 г. с целью разведки и диверсии в тылу турецкого войска совершил Н., собравший вокруг себя вольницу, состоявшую из людей разных социальных групп: беглых, воров, убийц, грабителей и др. Не имея ни средств, ни союзников для отпора туркам, Рудольф II просил Речь Посполитую не пропускать через ее территорию в его владения - Венгрию крымских и буджакских татар - вассалов Османской империи. Турецкий султан в это же время прислал своего посла в Варшаву с просьбой пропустить в Венгрию через Украину татар. Король Сигизмунд III Ваза отказал туркам, но татары все-таки решили идти через Украину. Узнав об этом, Н., служивший тогда еще у князя Острожского, с его позволения, отправил письмо к коронному гетману Я. Замойскому с предложением своих услуг в борьбе с татарами. В конце июня он выступил со своим отрядом против татар, чтобы не дать им соединиться с войском султана Амурата. Однако татары обманули казаков и сумели проскочить в Венгрию через Покутье.
спасибо!