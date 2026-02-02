Книга написана на основе изучения большого количества опубликованных источников и литературы дореволюционных и советских авторов. Данный словарь дает возможность читателю в доступной форме и достаточно подробно ознакомиться с большим фактологическим материалом, представленным по таким разделам русской истории с древнейших времен до XVII века, как историческая география, политика и дипломатия, персоналии, военное дело, социально-экономические уклады, культура, церковь, строительство и архитектура, краткая история сопредельных стран и народов, метрология и др. Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1 Издательство Олма-Пресс, 2003. - 784 с. ISBN 5-224-02249-5 ISBN 5-224-02250-9 Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1 – Содержание Слова от «А» до «М» Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 1 – Предисловие автора Славянская энциклопедия представляет собой двухтомное издание, причем в приложении ко второму тому помещена отечественная и зарубежная библиография, а также рекомендуемый список художественной литературы, относящейся к периоду и темам словаря. Словарь содержит около десяти тысяч статей, расположенных в алфавитном порядке, материал в которых доведен до 1600 года. Отдельные статьи переходят этот рубеж и затрагивают последние годы царствования Бориса Годунова и начало Смутного времени из-за невозможности разрыва биографий отдельных политических и государственных деятелей, действовавших в этот период (Годуновы, Шуйские, Голнцыны, Одоевские, Романовы и др.). В словаре достаточно широко представлены родословные таблицы наиболее известных княжеских, боярских и дворянских фамилий, доведенные также до XVII в., если они не пресеклись раньше. Обычно таблицы следуют за статьей либо с наименованием рода (Апраксины, Друцкие, Долгорукие и др.), либо за наименованием княжеского дома (Галицкие, Боровские, Смоленские, Ярославские и др.), либо за именем князяродоначальника или выходца из татар, новгородцев (Всеволод Ярославич, Сабуровы, Радша и др.). Звездочка с правой стороны имени в родословной таблице означает, что от данного лица в словаре имеется отдельная родословная таблица. Под названием каждой таблицы, отпочковавшейся от основной родословной схемы, дается наименование этой основной таблицы. Статьи о великих, удельных и служилых князьях, не потерявших удел, а также новгородских и псковских посадниках, боярах и выезжих татарских князьях обычно начинаются с имени и отчества (Владимир Ярославич, Изяслав Мстиславич, Иван Михайлович, Борис Негочевич, Кайбула Ахкубекович и т. д.); статьи о потерявших удел князьях, о боярах, дворянах, дьяках, посадских людях и т. д. начинаются обычно с фамилии (Великий Андрей Петрович, Вельяминов Василий Васильевич, Чохов Андрей, Кузьмин Истома и др.); статьи о высших иерархах церкви или преподобных начинаются с церковного имени (Алексей, Климент, Пафнутий, Сергий Радонежский и т. д.); статьи, посвященные женщинам, начинаются либо с имени и отчества, либо с фамилии (Ксения Мстиславна, Бельская Марфа Васильевна и т. д.). Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 2 Издательство Олма-Пресс, 2003. - 816 с. ISBN 5-224-02249-5 ISBN 5-224-02251-7 Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 2 – Содержание Слова от «Н» до «Я»

Славянская энциклопедия - Киевская Русь – Московия - том 2 – Наливайко

НАЛИВАЙКО Северин - один из атаманов украинских казаков в кон. XVI в. Род. в г. Каменец, по другим сведениям, - в г. Острог, где жили его мать, сестра и два брата, один из которых, Дамиан, был священником при дворе князя К. К. Острожского. У него же служил и Н. Неподалеку от Острога жил их престарелый отец, владевший небольшим участком земли в местечке Гусятине.