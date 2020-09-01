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Славянские мифы

Славянские мифы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Мифы и легенды народов мира
Одна из отличительных черт славянской мифологии — универсальность, благодаря которой верования находят свое воплощение не только в иерархии богов, сказаниях, легендах, мифах и заговорах, но и в быту: в приметах, в обрядах и обычаях, в песнях и потешках. Именно это помогло славянским верованиям дойти до наших дней, несмотря на двухвековую христианизацию и десятилетня, отмеченные знаком борьбы с религией.
Древнеславянские мифологические тексты не сохранились до настоящего времени, и современное представление о славянском пантеоне — это реконструкция, основанная на глубинном изучении народного творчества (песен, потешек, закличек. сказок, легенд и сказаний), редких памятников славянской культуры и средневековых европейских трактатов. Мифология славян формировалась на основе обожествления сил природы в сочетании с культом предков. Мир, природа, даже строения и предметы обихода наделялись ими собственной волей, обретали духов-хранителей. Некоторые духи были добрыми и оберегали молодой людской род от деяний злых сил и последствий собственной глупости людей или их поспешных действий. Они выступали помощниками, хранителями и защитниками. Были и злобные, коварные духи, но в их действиях порой скрывалось назидание. Если к ним бережно относились и должным образом почитали, они не вредили и даже оказывались полезными. Так. при правильном обращении огонь становится безопасным помощником, а при неосторожности и халатности превращается в чудовище, пожирающее и дома, и скотину, и людей.

Славянские мифы

Москва : Издательство «Э». 2016. — 96 с.: ил.
(Мифы и легенды народов мира).
ISBN 97S-5-699-840S0-9

Славянские мифы - Содержание

  • Введение
  • Божества древних славян
  • Сотворение мира
  • Как появились месяц и звезды
  • Как Сварог превратил женщин в камни
  • Как Чернобог хотел подчинить Вселенную
  • Как Белее запер подземные воды
  • Как Белес воровал небесных коров
  • Сказание о Дажьбоге, Кощее и Морене
  • Сказание о волшебном ландыше
  • Сказание о самом длинном дне в году
  • Как Жива вызволила Дажьбога из плена
  • Как Девана сражалась за трон Сварога
  • Сказание о Деване и Симаргле
  • Сказание о Леле и Огненном Волхе
  • Сказание о палице Перуна
  • Миф об огне-Сварожиче
  • Сказание о Стрибоге и княжеской дружине
  • Сказание о Матери Сыра Земля и Яриле
  • Сказание о раненом охотнике
  • Как Месяц похитил жену Хорса
  • Сказание о Симаргле и берегинях
  • Сказание о Карачуне
  • Сказание о Костроме и Купале
  • Как появились болота
  • Легенда о мельнике и баннике
  • Легенда о мельнике и лешем
  • Список славянских богов

Славянские мифы - Введение

Долго люди поклонялись богам неба и земли, приносили им жертвы, но про владыку подземного мира Велеса совсем забыли. И зарос идол Велеса-Змея высокой травой, а угли в священном костре, куда приносили ему раньше жертвы, совсем остыли).
Разгневался Велес-Змей на людей, запер на замки родники и колодцы. Завяла тогда трава на пастбищах и начал болеть скот. Стали люди возносить молитвы богам: один из родов даже покинул селение и отправился в лесное капище, чтобы просить Перуна послать на землю дождь. Увидел это ворон, спустился на дерево рядом с капищем и выслушал людские молитвы. После взмахнул крыльями и взметнулся ввысь, чтобы достичь Ирия, обиталища богов на небе. Прилетел ворон в чертог Перуна и поведал ему о людских бедах.
Прогневался Перун на Велеса и воскликнул: — Негоже Велесу подземные воды на могучие замки запирать, негоже землю сушью сушить! И взял Перун лук со стрелами, вскочил на белоснежного коня с золотой упряжью и помчался по небу. Велес-Змей в это время прохаживался по иссушенной земле, радуясь, что наказал людей. Вдруг заметил Велес летящего по небу Перуна, обернулся змеем, чтобы спрятаться в подземную пещеру, да не успел. Разгневанный Перун ловким движением извлек стрелу из золотого колчана и метко пустил ее в змея. Ударила стрела-молния рядом с его хвостом.
Попытался Велес-Змей спрятаться в огромное дупло старого раскидистого дуба, но Перун опередил его, пустив огненную стрелу с небес, — вспыхнуло тотчас дерево огнем. Тогда Велес-Змей спрятался под камень, но стрела-молния Перуна расколола камень на маленькие кусочки. И куда бы ни скрывался Велес-Змей, везде его настигали Перуновы стрелы-молнии. Наконец выдохся злодей, поняв, что не может тягаться с самим громовержцем, и взмолился о пощаде: — Помилуй меня. Перун! Все места укромные, где замки на подземные воды навесил, укажу! Смягчил гнев Перун, опустил лук с огненными стрелами.
— Показывай, коли так! — воскликнул он. — И после отправляйся в свой подземный мир. чтобы я тебя здесь больше не видел! Испугался Велес-Змей гнева Перунова. Показал все замки. Да вот беда: потерял он ключи, которыми их запирал, пока от бога-громовержца старался укрыться. Тогда Перун разбил своей палицей замки на подземных водах- Хлынули они в родники, реки, озера и колодцы, и пролился на землю дождь. А Велес-Змей уполз в подземный мир. Люди после этого больше не забывали приносить жертвы Велесу-Змею и почитать его, как и других богов.
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Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2020
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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