Мифы и легенды народов мира Одна из отличительных черт славянской мифологии — универсальность, благодаря которой верования находят свое воплощение не только в иерархии богов, сказаниях, легендах, мифах и заговорах, но и в быту: в приметах, в обрядах и обычаях, в песнях и потешках. Именно это помогло славянским верованиям дойти до наших дней, несмотря на двухвековую христианизацию и десятилетня, отмеченные знаком борьбы с религией. Древнеславянские мифологические тексты не сохранились до настоящего времени, и современное представление о славянском пантеоне — это реконструкция, основанная на глубинном изучении народного творчества (песен, потешек, закличек. сказок, легенд и сказаний), редких памятников славянской культуры и средневековых европейских трактатов. Мифология славян формировалась на основе обожествления сил природы в сочетании с культом предков. Мир, природа, даже строения и предметы обихода наделялись ими собственной волей, обретали духов-хранителей. Некоторые духи были добрыми и оберегали молодой людской род от деяний злых сил и последствий собственной глупости людей или их поспешных действий. Они выступали помощниками, хранителями и защитниками. Были и злобные, коварные духи, но в их действиях порой скрывалось назидание. Если к ним бережно относились и должным образом почитали, они не вредили и даже оказывались полезными. Так. при правильном обращении огонь становится безопасным помощником, а при неосторожности и халатности превращается в чудовище, пожирающее и дома, и скотину, и людей.

Славянские мифы

Москва : Издательство «Э». 2016. — 96 с.: ил.

(Мифы и легенды народов мира).

ISBN 97S-5-699-840S0-9 Славянские мифы - Содержание Введение

Божества древних славян

Сотворение мира

Как появились месяц и звезды

Как Сварог превратил женщин в камни

Как Чернобог хотел подчинить Вселенную

Как Белее запер подземные воды

Как Белес воровал небесных коров

Сказание о Дажьбоге, Кощее и Морене

Сказание о волшебном ландыше

Сказание о самом длинном дне в году

Как Жива вызволила Дажьбога из плена

Как Девана сражалась за трон Сварога

Сказание о Деване и Симаргле

Сказание о Леле и Огненном Волхе

Сказание о палице Перуна

Миф об огне-Сварожиче

Сказание о Стрибоге и княжеской дружине

Сказание о Матери Сыра Земля и Яриле

Сказание о раненом охотнике

Как Месяц похитил жену Хорса

Сказание о Симаргле и берегинях

Сказание о Карачуне

Сказание о Костроме и Купале

Как появились болота

Легенда о мельнике и баннике

Легенда о мельнике и лешем

Список славянских богов

Славянские мифы - Введение

Долго люди поклонялись богам неба и земли, приносили им жертвы, но про владыку подземного мира Велеса совсем забыли. И зарос идол Велеса-Змея высокой травой, а угли в священном костре, куда приносили ему раньше жертвы, совсем остыли).

Разгневался Велес-Змей на людей, запер на замки родники и колодцы. Завяла тогда трава на пастбищах и начал болеть скот. Стали люди возносить молитвы богам: один из родов даже покинул селение и отправился в лесное капище, чтобы просить Перуна послать на землю дождь. Увидел это ворон, спустился на дерево рядом с капищем и выслушал людские молитвы. После взмахнул крыльями и взметнулся ввысь, чтобы достичь Ирия, обиталища богов на небе. Прилетел ворон в чертог Перуна и поведал ему о людских бедах.

Прогневался Перун на Велеса и воскликнул: — Негоже Велесу подземные воды на могучие замки запирать, негоже землю сушью сушить! И взял Перун лук со стрелами, вскочил на белоснежного коня с золотой упряжью и помчался по небу. Велес-Змей в это время прохаживался по иссушенной земле, радуясь, что наказал людей. Вдруг заметил Велес летящего по небу Перуна, обернулся змеем, чтобы спрятаться в подземную пещеру, да не успел. Разгневанный Перун ловким движением извлек стрелу из золотого колчана и метко пустил ее в змея. Ударила стрела-молния рядом с его хвостом.

Попытался Велес-Змей спрятаться в огромное дупло старого раскидистого дуба, но Перун опередил его, пустив огненную стрелу с небес, — вспыхнуло тотчас дерево огнем. Тогда Велес-Змей спрятался под камень, но стрела-молния Перуна расколола камень на маленькие кусочки. И куда бы ни скрывался Велес-Змей, везде его настигали Перуновы стрелы-молнии. Наконец выдохся злодей, поняв, что не может тягаться с самим громовержцем, и взмолился о пощаде: — Помилуй меня. Перун! Все места укромные, где замки на подземные воды навесил, укажу! Смягчил гнев Перун, опустил лук с огненными стрелами.