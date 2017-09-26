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Сломянский - Иврит - это очень просто

Павел Сломянский - Иврит - это очень просто - словарь контекстных ассоциаций
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Educational

Настоящее пособие призвано помочь каждому желающему максимально быстро овладеть необходимым запасом слов на иврите, без которого невозможно полноценно “функционировать” в новой языковой среде.

Среди лингвистов существуют различные мнения о том, что важнее - овладеть базовым запасом слов или уметь правильно строить фразы, грамотно писать, понимать прочитанное и услышанное, бегло говорить.

На наш взгляд, важно все, однако без базового запаса слов ни один человек добиться успеха в изучении и, особенно, практическом применении нового языка не может.

Предлагаемый способ ускоренного запоминания слов можно назвать “МЕТОДОМ КОНТЕКСТНЫХ АССОЦИАЦИЙ”, при котором иностранное слово помещается в контекст фразы или выражения на родном языке.

Павел Сломянский - Иврит - это очень просто - словарь контекстных ассоциаций

Издание второе, исправленное и дополненное

Издательство «Seferlsrael», Тель-Авив, 2004, 300 стр.

Printed in Israel

ISBN 965-555-121-0

Павел Сломянский Иврит - это очень просто - Содержание

  • Предисловие

  • Как пользоватся пособием

  • Сокращения

  • Русский алфавит

  • Ивритский алфавит

  • Часть I. Крылатые выражения и узнаваемые фразы

  • Часть II. Проверочный список слов

Павел Сломянский - Иврит - это очень просто - Как пользоватся пособием

В первой части пособия в левой колонке русскими “жирными” прописными буквами в алфавитном порядке приведены транскрипции ивритских слов. Буквы, на которые падает ударение, выделены наклоном и подчеркнуты.В правой колонке расположены крылатые выражения и узнаваемые фразы, в контекст которых включены ивритские слова из левой колонки.Для правильного определения русских значений ивритских слов важно знать, к каким частям речи они относятся. Большинство слов, расположенных в левой колонке, имеют соответствующие указания.Самая большая группа слов - это существительные в единственном числе. Признаком того, что данное слово - существительное, является род, который указан рядом с его написанием на иврите. Например: АВАЗ - אווז זי. Здесь “,ז” означает, что это слово - существительное мужского рода ( на иврите: захар - זכר ), см. раздел “Сокращения”.

В тех случаях, когда форма множественного числа образуется нерегулярно, она указывается в скобках рядом с единственным числом (по правилу в мужском роде множественное число образуется при помощи окончания “им”, а в женском - окончания “от”). Например, существительное мужского рода АВ (авот) и женского - АФУНА (афуним) являются исключениями. Ударение во множественном числе не ставится, т. к. оно, практически, всегда падает на последний слог.В контексте существительные в большинстве случаев стоят в именительном падеже единственного числа. Иногда существительное может быть в другом падеже, например, винительном: “Не рой другому БОР (яму) - сам в нее попадешь”. Если оно приводится во множественном числе, то обязательно дается в левой колонке в скобках выделенным шрифтом рядом с существительным в единственном числе. Например: серьга - АГИЛb, множественное число - (агилим). Фраза: “У девочки в уши были продеты золотые АГИЛИМ”.

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Rating 5.0 / 5
Added 26.09.2017
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

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