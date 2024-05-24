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Слова утешения

Слова утешения
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling
Стихи в этой брошюре взяты из Библии. Мы надеемся, что ее чтение духовно укрепит Вас и поощрит к личному изучению Библии.
Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого.
Евреям 4,12
Слово Мое... не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно.
Исаия 55,11
Откровение слов Твоих просвещает.
Псалом 118,130
Слова утешения
Господь Иисус Христос сказал: —Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
Иоанна 14,1 и 27
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Матфея 11,28
Первый день
Господи!., я человек грешный.
Луки 5,8
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Римлянам 5,8
Бог сказал: —Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.
Иеремия 31,3
Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его.
1-е Иоанна 5,11

Слова утешения

Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15,4. – Лондон: Общество по распространению Св. Писания, б.г. – 44 с.

Слова утешения – Содержание

  • Заметка читателю
  • Слова утешения
  • Первый день – Тридцать первый день
  • Псалом 24
  • Псалом 33
  • Псалом 102
  • Молитва
Views 271
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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