Словарь библейских имен

Broken Arrow, OK: Славянское Христианское Издательство, США, 1999. – 164 с.

ISBN: 1-885024-14-2

ИАХИН (он утвердит):

в) 1 Пар. 24:17 — глава двадцать первого жребия в чреде служения в храме Иерусалимском.

б) Неем. 11:10 — священник, живший в Иерусалиме во времена Неемии. Он также упоминается в 1 Пар. 9:10.

а) Быт. 46:10 —сын Симеона, прибывший в Египет с Иаковом.

МИХА (кто, как Иегова) — имя следующих лиц:

а) Суд. 17:1-5 —муж, живший на горе Ефремовой во времена Судей, который ввел идолослужение в царстве Израильском.

б) 1 Пар. 5:5—Рувимлянин, правнук которого был отведен в плен Феглафелассаром.

в) 1 Пар. 8:34, 35; 9:40 —сын Мериббаала, внук Ионафана, сына Саулова.

г) 1 Пар. 9:15; Неем. 11:17 — отец левита Матфании, из потомства Асафа.

д) 1 Пар. 23:20 — сын Озии- ла, левит, живший во времена Давида.