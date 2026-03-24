Словарь библейских имен - с пояснениями и ссылками из Библии
Broken Arrow, OK: Славянское Христианское Издательство, США, 1999. – 164 с.
ISBN: 1-885024-14-2
ИАХИН (он утвердит):
а) Быт. 46:10 —сын Симеона, прибывший в Египет с Иаковом.
б) Неем. 11:10 — священник, живший в Иерусалиме во времена Неемии. Он также упоминается в 1 Пар. 9:10.
в) 1 Пар. 24:17 — глава двадцать первого жребия в чреде служения в храме Иерусалимском.
МИХА (кто, как Иегова) — имя следующих лиц:
а) Суд. 17:1-5 —муж, живший на горе Ефремовой во времена Судей, который ввел идолослужение в царстве Израильском.
б) 1 Пар. 5:5—Рувимлянин, правнук которого был отведен в плен Феглафелассаром.
в) 1 Пар. 8:34, 35; 9:40 —сын Мериббаала, внук Ионафана, сына Саулова.
г) 1 Пар. 9:15; Неем. 11:17 — отец левита Матфании, из потомства Асафа.
д) 1 Пар. 23:20 — сын Озии- ла, левит, живший во времена Давида.
е) Неем. 10:11 — один из левитов во времена Ездры и Неемии.
Словарь библейских имен – Содержание
А – Я
Comments (1 comment)