Первый современный справочник, где исследуются символы, основные темы, метафоры и литературные стили, представленные в Библии.Здесь прослеживается цепочка образов, тянущихся от Едема до Нового Иерусалима, привлекается внимание к смыслу сюжетов библейского повествования, раскрывается рассчитанная на образное восприятие структура библейских книг.

«Словарь библейских образов» — творчески составленный справочник, который позволит многим исследователям Библии прочитать Слово Божье свежим взглядом и с новым пониманием. Уникальный по своим задачам и подходу, он окажет большую помощь исследователям, пасторам, учителям и простым мирянам. Дэвид Докери, президент Университета «Юнион» Джексон, Теннесси Человеческий мозг представляет собой картинную галерею, и мы живем находящимися в ней образами. Эта фундаментальная и тщательно выверенная работа поможет нам разобраться во множестве образов Писания, предназначенных для преобразования нашей жизни. Элизабет Ахтмайер, писатель, лектор, проповедник Если мы, проповедники, стремимся сделать наши проповеди конкретными, привлекательными и яркими, «Словарь библейских образов» нам просто необходим. Он поможет отойти от общих слов и обратиться к библейской поэзии. Практически каждая его страница и статья дают пищу воображению, источают творческие соки, побуждая к составлению проповеди, которая была бы не только верной и основанной на Библии, но и интересной. Уильям Уиллимон, церковь Дьюкского университета

«Словарь библейских образов» задуман как справочник в помощь простым читателям, студентам семинарий и проповедникам, исследующим удивительный и разносторонний мир библейских образов, метафор и архетипов. Обычные библейские словари и энциклопедии не очень помогают в этом деле. Отсутствие такого справочника выглядит преступлением в глазах тех, у кого Библия испещрена карандашными пометками, указывающими на места, где встречаются аналогичные образы, рассматриваются параллельные темы и используются одинаковые литературные приемы.



Поставив в центр внимания образность библейского повествования, составители постепенно пополняли словарь статьями, в которых рассматриваются характерные личности, сюжетные линии, типовые сцены, риторические обороты, литературные жанры, а также целые книги Библии. И в конце концов одни статьи разрослись до охвата достаточно крупных тем (например «Животные» или «Правовые образы»), а другие свелись к рассмотрению вполне конкретных вопросов (например «Гусли» или «Горчичное зерно»).



Многие статьи отличаются новаторским подходом, резко выделяющим эту работу на фоне других библейских словарей (например «Встреча у колодца» или «Попытки отменить пророчество»). Даже в таких статьях, как «Стена» или «Башня», обычно вызывающих у читателя скуку детальным описанием археологических находок, упор делается на образное восприятие этих сооружений.

Хотя в словаре примерно 850 статей, его все равно нельзя считать исчерпывающим. Это свидетельствует о необычайной широте и разносторонности библейской символики, а также о недостатке времени у редакторов и издателей и о недостаточности затраченных ими усилий. Создавать справочное издание в области, в которой еще никто не установил канонов, всегда очень трудно. Вместе с тем, обнаруживая все новые и новые углы и точки зрения на библейский текст, редакторы испытывали чувство восхищения и хотели поделиться им с читателями. И вот теперь, после семи лет подготовительной и исследовательской работы, продолжавшейся гораздо дольше, чем планировалось, настало время прекратить ее и просто издать словарь. Мы находим утешение в мысли, что те, кто станет заниматься выпуском аналогичных словарей в будущем, примут во внимание наш труди используют его как основание для новых исследований. Мы надеемся также, что наши читатели, поработав с этим словарем, осознают собственные возможности и поймут, что могут самостоятельно исследовать другие стороны библейской символики.