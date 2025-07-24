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Слуп – Духовність матері

Люцина Слуп – Духовність матері
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, *Biographies Memoirs

«Господи Ісусе, не покидай нас, додай нам Божої сили й моді подолати всі труднощі та разом із Тобою і задля Тебе зносити з любови всі страждання. І тоді ціле життя буде залічено нам на карб вічного спасіння», — цю прегарну молитву Анна сформулювала в одному з листів, адресованому заміжній доньці Станіславі. Вона написала його в 1968 році, коли прожила вже понад п’ятдесят років і добре знала, що означають життєві труднощі.

Анна Августин, до шлюбу Бохенек, народилася 22 травня 1915 року в підкарпатському селі Олпіни. Її батьки, Ян і Цецилія Бохенеки, мали десятьох дітей — вісьмох синів і двох доньок. Анна була наймолодшою дитиною. У вісімнадцять років вона вийшла заміж за Яна Авґустина. У новому будинку в Сікорувці народилося дев’ятеро їхніх дітей.

Ян був ковалем, столяром, пасічником і господарем, але головне — землеробом. Сім'я пережила багато труднощів під час Другої світової війни, включно з переслідуваннями гестапо, арештом Анни, загибеллю брата чоловіка, і переховуванням Яна від фашистів.

Усе це стало частиною глибокого духовного досвіду, який Анна передавала у своїх листах дітям. Її життя стало живим свідченням віри, стійкості, покори Божій волі та любові до сім’ї, зберігаючи гідність і людяність у найважчі часи.

Ця книга — не лише духовний порадник, але й справжнє свідчення сили материнської любові, глибокої віри й жертовного життя жінки-християнки в ХХ столітті.

Люцина Слуп – Духовність матері

пер. з пол. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2021. – 160 с.
ISBN 978-966-938-497-3

Люцина Слуп – Духовність матері – Зміст

  • вступ
  • РОЗДІЛ І. ЗУСТРІЧ З АННОЮ АВҐУСТИН
    • 1. «Життя, залічене на карб вічного спасіння»
    • 2. «Бачу й відчуваю очима віри»
    • Чверть години для душі
  • Розділ II. МАТЕРИНСТВО, ВІДКРИТЕ НА ВІЧНІСТЬ
    • 1. Особиста залученість
    • 2. «Найпалкіше прагнення»
    • 3. Внутрішня свобода
    • 4. Дати дітям Бога!
    • Чверть години для душі
  • Розділ III. ІДЕНТИЧНІСТЬ МАТЕРІ
    • 1. Донька Бога
    • Чверть години для душі
    • 2. Дружина
    • Чверть години для душі
    • 3. Донька своїх батьків
    • Чверть години для душі
  • Розділ IV. ВИХОВНІ ДОРОГОВКАЗИ
    • 1. «Плід виховання»
    • Чверть години для душі
    • 2. Прості засоби
    • Чверть години для душі
  • ЗАКІНЧЕННЯ
  • ДЕКАЛОГ МАТЕРІ
  • Чверть години для душі
  • Післямова. Юзеф Августин ТІ. ТАКОЇ МАТЕРІ, МОЄЇ МАТЕРІ, Я НЕ ЗНАВ
  • ПОДЯКИ
  • БІБЛІОГРАФІЯ
Views 270
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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