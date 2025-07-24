«Господи Ісусе, не покидай нас, додай нам Божої сили й моді подолати всі труднощі та разом із Тобою і задля Тебе зносити з любови всі страждання. І тоді ціле життя буде залічено нам на карб вічного спасіння», — цю прегарну молитву Анна сформулювала в одному з листів, адресованому заміжній доньці Станіславі. Вона написала його в 1968 році, коли прожила вже понад п’ятдесят років і добре знала, що означають життєві труднощі.

Анна Августин, до шлюбу Бохенек, народилася 22 травня 1915 року в підкарпатському селі Олпіни. Її батьки, Ян і Цецилія Бохенеки, мали десятьох дітей — вісьмох синів і двох доньок. Анна була наймолодшою дитиною. У вісімнадцять років вона вийшла заміж за Яна Авґустина. У новому будинку в Сікорувці народилося дев’ятеро їхніх дітей.

Ян був ковалем, столяром, пасічником і господарем, але головне — землеробом. Сім'я пережила багато труднощів під час Другої світової війни, включно з переслідуваннями гестапо, арештом Анни, загибеллю брата чоловіка, і переховуванням Яна від фашистів.

Усе це стало частиною глибокого духовного досвіду, який Анна передавала у своїх листах дітям. Її життя стало живим свідченням віри, стійкості, покори Божій волі та любові до сім’ї, зберігаючи гідність і людяність у найважчі часи.

Ця книга — не лише духовний порадник, але й справжнє свідчення сили материнської любові, глибокої віри й жертовного життя жінки-християнки в ХХ столітті.

Люцина Слуп – Духовність матері

пер. з пол. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2021. – 160 с.

ISBN 978-966-938-497-3

Люцина Слуп – Духовність матері – Зміст