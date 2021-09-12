Служебник - Перевод Силуана - Туманова

В данном сборнике представлены тексты основных православных богослужений, переведённые на русский язык для учебных целей. Часть из них уже публиковалась ранее, часть публикуется в данном переводе впервые.

Помимо общепринятых последований здесь впервые предложена авторская реконструкция литургий III - IV веков восточной (св. Серапиона) и западной (св. Ипполита) богослужебных традиций неразделенной Церкви, применённая к современному строению алтаря и храма, что позволяет наглядно сравнить развитие богослужебных обрядов за прошедшие века. Краткие сведения об этих литургиях даны в сносках соответствующих разделов. При работе использованы как дошедшие до нас молитвы, так и необходимые дополнения из богослужебных чинов сходных эпох, а также стилизация под них.

Ряд указанных богослужебных действий призван прояснить тот или иной момент богослужения с точки зрения теории, а не практики совершения службы. Так, в последовании вечерни и утрени све-тильничные молитвы указаны дважды - на привычном месте и перед возгласами. В соответствии с распространенной ныне тенденцией максимального сокращения времени между причащением священников и мирян, молитва перед причащением указана лишь один раз — перед причащением священнослужителей, и т.п.

Служебник. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова)

(Опыт литургической реконструкции)

Санкт-Петербург : ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2021. - 431 с.

ISBN 978-5-6045169-1-1

Служебник. Перевод на русский язык игумена Силуана (Туманова) - Содержание