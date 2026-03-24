Сборник «Служение женщин в церкви — Исследования», подготовленный коллективом авторов под руководством священника А. Постернака, представляет собой фундаментальный научный труд, объединяющий исторические изыскания начала XX века и современные церковно-исторические исследования. Авторы ставят задачу реконструировать институт женского служения, опираясь на строгую источниковую базу и каноническое право. Основная идея произведения заключается в том, что служение женщин, в частности чин диаконисс, не было случайным эпизодом, а являлось органичной и легитимной частью церковной жизни, формы которой трансформировались в зависимости от нужд общины и исторического контекста.

Содержательная часть книги разделена на два крупных блока, связывающих эпоху предреволюционных дискуссий с современностью. В первом разделе представлены работы выдающегося канониста С. В. Троицкого, который детально анализирует статус церковнослужительниц в Древней и Русской Церкви, а также житийные примеры, такие как служение святой Олимпиады. Особое внимание уделено опыту великой княгини Елизаветы Феодоровны и её Марфо-Мариинской обители, где предпринималась попытка возрождения древнего чина в форме сестер милосердия. Современные исследования, включенные в сборник, расширяют горизонт темы, анализируя как литургические аспекты посвящения женщин в первые века христианства, так и сложные административные вопросы, с которыми сталкивалась Русская Церковь в попытках институционализировать женское служение в начале XX столетия.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для ПСТГУ, и снабжен обширным справочным аппаратом: указателем имен, библиографией и архивными приложениями. Составители мастерски соединяют богословский анализ с исторической документалистикой, что делает книгу незаменимым ресурсом для исследователей церковного права и гендерных аспектов христианства. Работа служит фундаментальным основанием для любого серьезного обсуждения места женщины в церкви, показывая, что традиция хранит гораздо более широкую палитру форм женского призвания, чем принято считать в рамках упрощенного благочестия. Это чтение помогает осознать глубину и преемственность женского подвига, направленного на созидание церковного тела через дела милосердия и молитвенного предстояния.

Служение женщин в церкви - Исследования

Cоставители свящ. А. Постернак, С. Н. Баконина, А. В. Белоусов

М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. -518 с. + вкл.

ISBN 978-5-7429-0614-8

Предисловие

Исследования 1912 года

С В. ТРОИЦКИЙ. Церковнослужительницы в Православной Церкви

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР. Святая Олимпиада - диаконисса IV века

Приложение. Принятие «обета служения Богу и ближним» великой княгиней Елисаветой Феодоровной

С. В. ТРОИЦКИЙ. Восточные диакониссы Магнаи Марфана и западная церковнослужительница Эферия

С. В. ТРОИЦКИЙ. Диакониссы в Русской Церкви

Современные исследования