Красивый отрывок (который почти довёл меня до слёз) находится ближе к концу новеллы Германа Гессе «Кнулп». Кнулп смертельно замерзает в снегу и ведёт диалог с Богом. Он сожалеет о том, что вёл жизнь бродяги, а Бог говорит:

- Ну, хватит. Что хорошего в жалобах?! Разве ты не видишь, что всё, что случается, хорошо и правильно и ничто не может происходить по-другому? Неужели ты сейчас хотел бы быть джентльменом или женатым ремесленником с детьми, читающим газету у домашнего камина? Не хочешь ли ты в эту минуту спать в лесу с лисицами, ставить ловушки на птиц и ловить ящериц?

Далее следует великолепный фрагмент:

- Видишь ли, - сказал Бог, - я хотел бы, чтобы ты шел по тому пути, на котором находишься, и ни по какому другому. Ты странник именем моим, и в пути своем ты несёшь успокоившемуся народу немного ностальгии по свободе. Именем моим ты поступаешь неразумно, и люди насмехаются над тобой. Я сам делал это и любил тебя. Ты мой ребёнок, брат мой и часть меня. Ты не радовался ничему и не страдал ни от чего того, чему не радовался бы и от чего не страдал бы с тобой и я.

Джон Бэрридж о бессмертии

Джон Бэрридж - американский писатель, работы которого хорошо известны сегодня, как они того и заслуживают. Хотя известен он был в первую очередь как писатель-натуралист, я ссылаюсь на его Дневники, содержащие некоторые из его лучших произведений. Вообще говоря, я считаю, что дневники лучше выражают реальную личность, чем то, что написано явно для публики. (Источником мне служит Сердце дневников Бэрриджа, изданное Кларрой Бэррас.)

В одном месте Бэрридж говорит, что причин многих своих поступков он не знал в свои младые годы и узнал их много позже! Это явный даосизм, так как многие его приверженцы превозносили того, кто не знает, куда идёт, но обязательно туда попадает!

Таких живых фрагментов мало в литературе. Прелестно то, что отдельные писатели могут создать образ Бога более красивый, чем тот, который появляется в любой ортодоксальной религии!

Смаллиан Рэймонд М. - Духовное путешествие

Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон* РООИ «Реабилитация», 2021. - 256 с.

ISBN 978-5-88373-676-5

Смаллиан Рэймонд М. - Духовное путешествие – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I Размышления о философии религии

Диалог с Богом

Джон Бэрридж о бессмертии

Джон Бэрридж о религии

О доказательстве существования или несуществования Бога

Почему же люди верят в Бога?

Желание и верование

Бог умер?

Чудеса

Ещё о чудесах

Рождённое зло?

Падение человека

Мысль о свободе воли и детерминизм

Другой вопрос о свободе воли

Некоторые мысли об экзистенциализме

Трагично?

Кратко о философии Кьеркегора

Об отрывке из Кьеркегора

Два других отрывка из Кьеркегора

Об отрывке из Вальтера Кауфмана

Эгоизм и желание бессмертия

Грядёт великая война

Отрывок из Теодора Драйзера

Безумный философ

О философах и свиньях

Краткий разговор о вере в Бога

Честный Бог

Мысль о реинкарнации

Чувство и мнение

Слово «лучше»

Добро, Красота и Истина

Довод Унамуно

Бессмертие животных и человека

Немного воспоминаний

Неумышленный комплимент

Некоторые мечты

История

Разве не было бы смешно, если бы

О, это другое дело, не правда ли?

Некоторые теологические алогичности

Пара вопросов

Почему это так?

Говоря об Уитмене

Непротиворечивость

Рациональность и рационализация

Мысль об иррациональности

Пути выхода

Этому действительно нет конца!

Радикальное расширение прагматизма

Мысленный эксперимент

Джеймс и Мейерс

Ещё о бессмертии

ЧАСТЬ II Трансцендентальное путешествие

Трансцендентализм Ральфа Вальдо Эмерсона

Эмерсон в отношении к другим трансценденталистам

Генри Дэвид Торе

Бронсон Олкотт

О трансцендентализме и трансценденталистах

ЧАСТЬ III Покорение Космического Сознания

Космическое Сознание доктора Ричарда Маврикия Баке

Что такое Космическое Сознание?

Постижение Космического Сознания

Является ли Космическое Сознание формой сумасшествия?

Основана ли религия на заблуждениях

Об истинности мистического опыта

Очер случаев Космического Сознания

Уильям Шекспир

Святой Павел

Хэвлок Эллис

Уолт Уитмен

Эдвард Карпентер

Плотин

Уильям Блейк

Данте

Оноре де Бальза к

Жорж Санд

Уильям Вордсворт

Альфред лорд Теннисон

Космическое Сознание и мистицизм

Космическое Сознание и трансцендентализм

Библиографические ссылки