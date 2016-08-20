Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев неоднократно подчеркивал необходимость исследования старообрядческой культуры, собирания и описания древнерусского книжного наследия, до настоящего времени хранимого в старообрядческих общинах. Настоящее исследование опубликовано в честь столетия Д.С. Лихачева.

ISBN 978-5-85759-426-1

Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура - Содержание

Часть I. Старообрядцы между Прутом, Дунаем и Днестром



Глава I. Старообрядческие поселения Бессарабии и Белая Криница: к истории возникновения и развития (Е.Б. Смилянская)

Глава 2. Некоторые особенности культуры и книжности старообрядцев междуречья Прута, Дуная и Днестра (Е.Б. Смилянская)

Глава 3. Певческая культура и репертуар певческих книг бессарабских старообрядцев (Н.Г. Денисов)

Глава 4. Культурные центры старообрядческой Бессарабии (Н.Г. Денисов, Е.Б. Смилянская)

4.1. Старообрядческий центр на Днестре — с. Кунича

4.2. «Старообрядческая Венеция» — традиции жизни и пения общины г. Вилково

4.3. Дунайская староверческая Килия

Заключение



Часть II. Рукописи старообрядцев Бессарабии и Белой Криницы (каталог Бессарабского собрания Научной библиотеки МГУ)

Принципы описания рукописей Бессарабского собрания МГУ Каталог ненотированных рукописей (сост. Е.Б. Смилянская)

Каталог певческих (йотированных) рукописей (сост. Н.Г. Денисов, Е.Б. Смилянская)



Указатели

Хронологический указатель рукописей Бессарабского собрания

Указатель названий рукописей Бессарабского собрания

Указатель стихотворных небогослужебных текстов (духовные стихи, стихи покаянные) в Бессарабском собрании

Указатель старообрядческих сочинений в Бессарабском собрании

Указатель названий населенных пунктов, из которых поступили рукописи в Бессарабское собрание

Именной указатель

Список сокращений и библиографических отсылок

Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура - Введение

Старообрядцы появились за юго-западными границами России, а затем и на юго-западе самой Российской империи после раскола Русской православной церкви, последовавшего в результате Церковной реформы сер. XVII в. Пока удается восстановить историю наиболее ранних поселений старообрядцев в междуречье Прута, Днестра и Дуная с 1720-х гг.

На протяжении столетий русские старообрядцы создавали и сохраняли свой довольно замкнутый в духовном и культурном плане, но экономически открытый мир. Этот мир мало трансформировался, переживая геополитические и культурные катаклизмы: войны, изменения границ, наступление цивилизации, антирелигиозную агрессию, языковую и культурную экспансию соседей. Сохраняется он и теперь, в чем-то даже начиная возрождаться, в чем-то не избегая общих для постсоветского пространства проблем.

Своеобразие культуры русского этнического и конфессионального меньшинства междуречья Прута, Дуная и Днестра заслуживает пристального внимания исследователей, и нельзя сказать, чтобы этого внимания ему не оказывали. В XIX — нач. XX в. интерес к русским старообрядцам в Бессарабии проявляли не только историки и этнографы :, но и военные [1] , миссионеры [2] , даже близкие к А.И. Герцену демократически настроенные писатели, искавшие в старообрядчестве опору в антимонархической борьбе [3]

В дальнейшем интерес к русскому населению Бессарабии (особенно ее части, вошедшей в состав Молдавской ССР) в значительной степени определялся вопросами межэтнического взаимодействия русского, молдавского и украинского населения, динамики численности русского населения Молдавии, хотя и в это время фольклористы, этнографы и лингвисты выполняли исследования в поселениях бессарабских старообрядцев [4] . В числе значительных научных исследований русского меньшинства Молдавии — монография И.В. Табак, в которой свое место занимают вопросы истории и демографии старообрядческой Молдавии [5] , а также выходящие с 1990-х гг. публикации И.А. Анцупова.