Жалуешься на обстоятельства жизни, препятствующие твоему намерению. Но что делать? Наклони главу твою и смирись под крепкую десницу Всесильного Владыки — Господа. И старайся всегда предавать себя в Его святую волю. Только не забывай своего намерения поступить в монашество и моли о том непрестанно Господа.

Придет время — и, неожиданно, откроется пред тобой давно желанный путь к иночеству. Многие из братии нашей обители испытали подобные обстоятельства, но все препятствия миновали, и теперь они иноки. Проклят враг спасения твоей души, не перестающий сеять в помыслах твоих отчаяние. Пишешь, что помысл говорит: «Нет тебе спасения. Нет потому, что Творец твой не имеет в тебе нужды, и ад тебе награда за дела твои». Рассуди: откуда знает враг, что нет тебе спасения? Как он мог проникнуть в судьбы Божий о нас, недоведомые и самим Ангелам святым? Напротив, Сам Господь говорит устами пророка Исайи: Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33,11).

Для устроения этого пути спасения падшему человеку Бог послал в мир Единородного Сына Своего, Который действительно совершил это дело Своими страданиями, Крестною смертью и Воскресением. С нашей стороны требуется только жалеть о содеянных грехах и приносить покаяние, произвольно и посильно удаляться при содействии Божией благодати от беззаконных дел и, делая добро, не себе его приписывать, но Богу и ходатайству о нас святых.