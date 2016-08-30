Макарий Оптинский - Смирение заменяет всё
Жалуешься на обстоятельства жизни, препятствующие твоему намерению. Но что делать? Наклони главу твою и смирись под крепкую десницу Всесильного Владыки — Господа. И старайся всегда предавать себя в Его святую волю. Только не забывай своего намерения поступить в монашество и моли о том непрестанно Господа.
Придет время — и, неожиданно, откроется пред тобой давно желанный путь к иночеству. Многие из братии нашей обители испытали подобные обстоятельства, но все препятствия миновали, и теперь они иноки. Проклят враг спасения твоей души, не перестающий сеять в помыслах твоих отчаяние. Пишешь, что помысл говорит: «Нет тебе спасения. Нет потому, что Творец твой не имеет в тебе нужды, и ад тебе награда за дела твои». Рассуди: откуда знает враг, что нет тебе спасения? Как он мог проникнуть в судьбы Божий о нас, недоведомые и самим Ангелам святым? Напротив, Сам Господь говорит устами пророка Исайи: Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33,11).
Для устроения этого пути спасения падшему человеку Бог послал в мир Единородного Сына Своего, Который действительно совершил это дело Своими страданиями, Крестною смертью и Воскресением. С нашей стороны требуется только жалеть о содеянных грехах и приносить покаяние, произвольно и посильно удаляться при содействии Божией благодати от беззаконных дел и, делая добро, не себе его приписывать, но Богу и ходатайству о нас святых.
Смирение заменяет всё - Письма прп. Макария Оптинского о духовной жизни - Сборник
Сост. мон. Макария (Игнатьева), Марина Алешина
М.: Местная религиозная организация Православный приход храма Святаго Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви
Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского), 2015.—416 с.
ISBN 978-5-98891-842-4
Смирение заменяет всё - Письма прп. Макария Оптинского о духовной жизни - Сборник - Содержание
Письма к монашествующим
Краткие высказывания
Всем полезно самоукорение и всем вредно самооправдание
Увещание к живущим в монастырях — не уклоняться от монашеского образа и не искать его
Предостережение читающим духовные отеческие книги и желающим проходить умную Иисусову молитву
Послесловие составителя
Приложение: сведения о некоторых адресатах, представленных в сборнике писем
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Схиигумения Великолукского Вознесенского монастыря Палладия (Юревич)
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Сведения об игумений Севского девичьего монастыря Магдалине (Пономаревой) и ее сподвижнице монахине Досифее (Лыкашиной)
Источники и литература
Смирение заменяет всё - Письма прп. Макария Оптинского о духовной жизни - Сборник - Послесловие составителя
30 января 1827 года преподобный Макарий был назначен духовником Севского девичьего монастыря.
С этого времени его духовническое служение совершалось постоянно, до самой смерти в 1860 году. Батюшка трудился на этой ниве усердно, до изнеможения телесных сил, и эти его труды дали обильные всходы. Кроме Севского монастыря, под его руководство перешел и Белёвский монастырь, сестры которого претерпели скорби и изгнания за окормление у старцев, Тихвинская Борисовская Пустынь; переписывались со старцем и монахини многих других обителей.
Некоторые из духовных чад старца, воспитанные им от монашеского новоначалия, проходили впоследствии начальническое послушание и игуменское служение. Игумений Павлина (Добычина), Макария (Сомова), Палладия (Юревич), Дорофея (Веревкина), Аркадия (Шаховская), Магдалина (Длотовская) и другие, продолжали руководствоваться наставлениями старца в управлении монастырями.
Эпистолярное наследие преподобного велико; опубликована лишь его малая часть. По смерти батюшки Макария в 1860 году, Оптина пустынь издала сборник его писем в шести томах. В него вошли письма к монахам, монахиням и мирянам. Из этих писем в 1994 году были переизданы репринтом тома первый, второй и шестой. Кроме того, письма к мирянам частично переиздавались и переиздаются в составе различных сборников. Некоторые письма к монашествующим из тех же второго и третьего томов вошли в сборник, изданный в 2009 г. Сретенским монастырем под названием «Письма Великих Оптинских старцев». Петрозаводский Государственный университет в настоящее время предпринимает труды по изданию полного наследия святого в авторской орфографии.
Работа по сбору и систематизации писем преподобного продолжалась в Опиной пустыни и после выхода шести томов. Была начата и редакторская правка выпущенных писем, но после закрытия Оптиной пустыни деятельность эта, конечно, была прервана.
В настоящий сборник вошли письма из всех (с первого по пятый) томов писем к монашествующим, письма, опубликованные в других изданиях до 1917 года, а также некоторые письма из собрания НИОР РГБ. При подборе главной целью составителя было отобрать письма о внутреннем делании, решающие вопросы, которых не избежит никто из шествующих монашеским путем, дополнительной — распространение писаний преподобного старца.
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