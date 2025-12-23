Смирнов — Динамика религии в современном мире

Тема актуальной религиозной ситуации в её глобальном состоянии, региональных и локальных аспектах, относится к ряду константных в полемическом дискурсе современных исследований религии. Причём периодическое обострение полемики на эту тему обусловлено не только противоречивым отношением её участников к месту и роли религиозного фактора в социальном пространстве, но и невозможностью оперировать едиными и удовлетворяющими всех понятиями религии и религиозности. Пожалуй, что одним из немногих обстоятельств, признаваемых большинством представителей различающихся подходов, является понимание условности трактовок религии, их ограниченности конкретными смыслами в «системах координат» разных исследовательских направлений.

Отсутствие общеразделяемого определения религии нельзя считать показателем якобы беспомощности научной мысли. Напротив, в этом можно видеть проявление принципиально необходимых для научной рефлексии качеств — критического отношения к стереотипам и неприятия догматизма. Любые дефиниции изучаемых объектов функциональны для научного познания, если они выводятся как обобщение эмпирически удостоверенной реальности. А реальность существования религии — это сочетание относительного постоянства традиций с трансформациями, неизбежными при адаптации этих традиций к динамике изменений социокультурного контекста. И ключевая проблема видится в том, чтобы опознавать те или иные явления именно как религиозные либо как секулярные, и давать им определения, адекватные действительности. Это означает, что требуется постоянное уточнение понятийно-категориального аппарата, применяемого для их фиксации и описания.

Представляется, что уменьшить риски от разрозненности частных научных интересов и достичь систематизированных общих позиций в результатах исследования того, что разными направлениями мысли трактуется как религия, возможно только конвенциональным путём — выявлением близких значений, приемлемых для разных подходов.

Смирнов М. Ю. — Динамика религии в современном мире: опыт религиоведческой рефлексии

Монография / Отв. ред. В. А. Егоров. — СПб. : РХГА, 2025. — 236 с.

ISBN 978-5-907987-29-6

Смирнов М. Ю. — Динамика религии в современном мире — Содержание