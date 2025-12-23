Смирнов — Динамика религии в современном мире
Тема актуальной религиозной ситуации в её глобальном состоянии, региональных и локальных аспектах, относится к ряду константных в полемическом дискурсе современных исследований религии. Причём периодическое обострение полемики на эту тему обусловлено не только противоречивым отношением её участников к месту и роли религиозного фактора в социальном пространстве, но и невозможностью оперировать едиными и удовлетворяющими всех понятиями религии и религиозности. Пожалуй, что одним из немногих обстоятельств, признаваемых большинством представителей различающихся подходов, является понимание условности трактовок религии, их ограниченности конкретными смыслами в «системах координат» разных исследовательских направлений.
Отсутствие общеразделяемого определения религии нельзя считать показателем якобы беспомощности научной мысли. Напротив, в этом можно видеть проявление принципиально необходимых для научной рефлексии качеств — критического отношения к стереотипам и неприятия догматизма. Любые дефиниции изучаемых объектов функциональны для научного познания, если они выводятся как обобщение эмпирически удостоверенной реальности. А реальность существования религии — это сочетание относительного постоянства традиций с трансформациями, неизбежными при адаптации этих традиций к динамике изменений социокультурного контекста. И ключевая проблема видится в том, чтобы опознавать те или иные явления именно как религиозные либо как секулярные, и давать им определения, адекватные действительности. Это означает, что требуется постоянное уточнение понятийно-категориального аппарата, применяемого для их фиксации и описания.
Представляется, что уменьшить риски от разрозненности частных научных интересов и достичь систематизированных общих позиций в результатах исследования того, что разными направлениями мысли трактуется как религия, возможно только конвенциональным путём — выявлением близких значений, приемлемых для разных подходов.
Смирнов М. Ю. — Динамика религии в современном мире: опыт религиоведческой рефлексии
Монография / Отв. ред. В. А. Егоров. — СПб. : РХГА, 2025. — 236 с.
ISBN 978-5-907987-29-6
Смирнов М. Ю. — Динамика религии в современном мире — Содержание
- О религиоведческой рефлексии и её предмете
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Раздел первый. РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
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Глава 1. Страсти по секуляризации в XXI веке
- 1.1. Перманентная секуляризация и симулякр постсекулярного общества
- 1.2. Проблемное поле отечественных дискуссий о секуляризации
- 1.3. Секуляризация и секуляризм
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Глава 2. Трансформации религиозного фактора
- 2.1. Современные форматы религиозного фактора
- 2.2. Светское государство и религиозные объединения
- 2.3. Религия и проблема диалога
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Глава 3. Религия в политике и международных отношениях
- 3.1. «Параллельные» общества в ракурсе религиоведения
- 3.2. Светский взгляд на религиозную миссию
- 3.3. Религия между войной и миром
- Глава 1. Страсти по секуляризации в XXI веке
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Раздел второй. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОВЕСТКЕ
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Глава 4. Новые формы религиозной жизни общества
- 4.1. Феномен религиозных новообразований
- 4.2. Цифровизация как «обнуление» религий
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Глава 5. Христианство и вызовы современности
- 5.1. Дехристианизация христианской Европы
- 5.2. Христианский экуменизм на распутье
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Глава 6. Образы религии в современной России
- 6.1. «Российский путь» религии на постсоветском пространстве
- 6.2. Стратегии религиозных организаций в России
- Глава 4. Новые формы религиозной жизни общества
- Заключение
- Литература
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