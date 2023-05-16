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Смирнов - История Христианской Церкви

Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, Educational, Religious Studies Atheism

История Церкви как наука должна быть стройным, органическим развитием всех сторон своего предмета. Поэтому необходимо, чтобы каждая сторона церковной жизни изображалась в ней в непрерывном порядке и последовательности. Но так как между всеми сторонами церковной жизни существует тесная историческая связь, то нельзя каждую из них рассматривать особо чрез все века; с другой стороны, рассматривать все стороны церковной жизни совокупно в каждом веке также неудобно, потому что есть такого рода события, начало которых в одном веке, а продолжение в другом и даже в третьем веке, отчего может потеряться связь в изложении. Более удобным признается в ученой церковно-исторической литературе разделение церковной истории в ее изложении на периоды, сообразно характеристическим особенностям жизни Церкви в известный промежуток времени.

Таким образом, история Церкви может быть разделена на четыре периода: первый период — период по преимуществу внешнего распространения Церкви Христовой, от времен апостолов до торжества ее над язычеством при Константине Великом (34-313 гг.); второй период — период по преимуществу внутреннего благоустройства Церкви, от торжества Церкви над язычеством при Константине Великом до окончательного отпадения Западной Церкви от Восточной и устройства Церкви Русской (313-1054 гг.); третий период — от окончательного разделения Церквей и устройства Церкви Русской до падения Византийской империи на Востоке (1453 г.) и начала Реформации на Западе (1517 г.), характеризуемый со стороны Восточной Церкви неизменным соблюдением древнего вселенского учения и благоустройства, а со стороны Западной — постепенным уклонением от сего учения и благоустройства; четвертый, наконец, период — от падения Византийской империи на Востоке и начала Реформации на Западе до настоящего времени — для Восточной Церкви период бедственной жизни под игом мусульман, а для Западной — период распадения ее на новые религиозные общества.

История Русской Церкви как составляющая отдельную науку будет занесена в настоящий курс общей истории христианской Церкви только своим началом и окончательным устройством, дабы можно было видеть ее место в общей церковной истории.

Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2007 - 768 с.

Издание 2-е, исправленное

ISBN 978-5-90-3102-02-0

Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви - Содержание

Введение в науку

  • § 1. Понятие о Церкви и ее истории

  • § 2. Предмет церковной истории и составные части

  • § 3. Источники и пособия

  • § 4. Разделение церковной истории на периоды

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ

  • § 5. Характер этого периода

  • ГЛАВА I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕРКВИ

    • § 6. Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви

    • § 7. Распространение Церкви при святых апостолах. Сошествие Святого Духа на апостолов и первые успехи евангельской проповеди в Иерусалиме

    • § 8. Враждебное отношение представителей иудейства к проповеди апостольской; рассеяние верующих из Иерусалима и распространение Евангелия между иудеями и самарянами в Палестине и Сирии; обращение Савла

    • § 9. Основание христианской Церкви между язычниками в Кесарии и Антиохии

    • § 10. Решение вопроса о принятии в Церковь язычников на Апостольском соборе

    • § 11. Святой Павел — апостол язычников и его апостольские труды

    • § 12. Дальнейшие благовестнические труды апостола Петра, Иакова, Иоанна и прочих апостолов

    • § 13. Общий взгляд на распространение Церкви Христовой в век апостольский и причины ее быстрого распространения

    • § 14. Распространение Церкви после апостолов во II и III веках в Европе, Африке и Азии

    • § 15. Гонение на Церковь Христову со стороны иудеев

    • § 16. Причины гонений со стороны язычников

    • § 17. Гонения на христиан со стороны языческих императоров в I веке

    • § 18. Гонение на христиан со стороны языческого правительства в первой половине II века

    • § 19. Гонение на христиан при Марке Аврелии и последующих императорах до Гелиогабала (161-219 гг.)

    • § 20. Положение христиан со времени Гелиогабала до Деция Траяна (218-249 гг.)

    • § 21. Гонение на христиан при Деции Траяне и последующих императорах до Диоклетиана

    • § 22. Гонение на христиан в начале IV столетия при Диоклетиане и других императорах (до 313 г.)

    • § 23. Эдикт Константина Великого в пользу христиан

    • § 24. Нападения на христиан со стороны языческих ученых и философов

    • § 25. Нападения неоплатоников на христиан

    • § 26. Христианские апологеты

  • ГЛАВА ІІ. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ

    • §27. Источники вероучения Церкви новозаветной

    • § 28. Канон священных книг и Священное Предание

    • § 29. Краткое изложение церковного учения в символах

    • § 30. Частные догматы, раскрывавшиеся Святой Церковью

  • ГЛАВА III. ЕРЕСИ И СЕКТЫ

    • §31. Происхождение ересей и лжеучений

    • § 32. Еретики иудействующие

    • § 33. Гностицизм

    • § 34. Манихейство

    • § 35. Ересь антитринитариев

    • § 36. Монтанизм

    • § 37. Хилиазм

  • ГЛАВА IV. БОГОСЛОВСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И НАУКА

    • § 38. Мужи апостольские, их жизнь и творения

    • § 39. Богословская наука после апостольского времени

  • ГЛАВА V. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ

    • § 40. Клир и миряне

    • § 41. Чрезвычайные дарования и служения в век апостольский

    • § 42. Степени постоянной иерархии

    • § 43. Неиерархические церковные должности

    • § 44. Избрание и посвящение духовных лиц

    • § 45. Положение клира в первые века

    • § 46. Кафедры епископов и епископское управление

    • § 47. Взаимные отношения между церквами и их предстоятелями-епископами

    • § 48. Первенствующее положение некоторых епископских кафедр

    • § 49. Церковные узаконения

  • ГЛАВА VI. БОГОСЛУЖЕНИЕ, БЛАГОЧИНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

    • § 50. Характер новозаветного богослужения и его составные части

    • § 51. Священные места

    • § 52. Священные времена

    • § 53. Споры о времени празднования Пасхи

    • § 54. Совершение таинств

    • § 55. Споры о крещении еретиков

    • § 56. Церковная дисциплина; расколы против нее

    • § 57. Святость и чистота жизни христиан первых веков

    • § 58. Христианские обычаи

ПЕРИОД ВТОРОЙ

  • § 1. Характер этого периода

  • ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ

    • § 2. Положение Церкви Христовой при Константине Великом и его сыновьях

    • § 3. Положение Церкви при Юлиане Отступнике

    • § 4. Положение Церкви при последующих императорах и окончательное падение язычества в Греко-Римской империи

    • § 5. Распространение Церкви вне пределов Римской империи

    • § 6. Усилия ученых язычников защитить падающее язычество; опровержения их со стороны христиан

    • § 7. Бедствия Церкви

  • ГЛАВА ІІ. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ, ОПРЕДЕЛЕННОЕ И УТВЕРЖДЕННОЕ НА ВСЕЛЕНСКИХ И ПОМЕСТНЫХ СОБОРАХ ПО ПОВОДУ РАЗЛИЧНЫХ ЕРЕСЕЙ

    • § 8. Общий взгляд на характер ересей IV и последующих веков

    • § 9. Ересь Ария и Первый Вселенский собор

    • § 10. Продолжение арианской ереси после Никейского собора

    • § 11. Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут

    • § 12. Второй Вселенский собор и окончательное поражение арианства со всеми его отраслями

    • § 13. Ересь пелагианская

    • § 14. Ересь Нестория и Третий Вселенский собор

    • § 15. История несторианства после собора

    • § 16. Ересь Евтихия, или монофизитов, и Четвертый Вселенский собор

    • § 17. Продолжение монофизитской ереси после собора

    • § 18. Попечение Юстиниана I о мире Церкви; спор о трех главах и Пятый Вселенский собор

    • § 19. Упорство монофизитов и монофизитские секты

    • § 20. Ересь монофелитов и Шестой Вселенский собор

    • § 21. Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский собор

    • § 22. Продолжение иконоборческой ереси после собора

    • § 23. Filioque

    • § 24. Евхиты (мессалиане)

    • § 25. Ересь павликиан

  • ГЛАВА III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА

    • § 26. Общий взгляд на состояние духовного просвещения во второй период

    • § 27. Главные богословские школы и направления на Востоке в IV и V веках

    • § 28. Духовное просвещение в IV и V веках на Западе

    • § 29. Состояние духовного просвещения в VI-VIII веках как на Востоке, так и на Западе

    • § 30. Состояние духовного просвещения на Востоке в IX и X веках

    • § 31. Состояние духовного просвещения на Западе в IX и X веках

  • ГЛАВА IV. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ

    • § 32. Взаимные отношения между Церковью и государством в IV-XI веках

    • § 33. Церковная иерархия

    • § 34. Умножение церковных должностей

    • § 35. Церковное управление — епископское, митрополичье и патриаршее

    • § 36. Возвышение Константинопольского патриарха

    • § 37. Вселенское соборное управление и церковное законодательство

    • § 38. Папские притязания на главенство в Церкви и история папства

  • ГЛАВА V. БОГОСЛУЖЕНИЕ, ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОЧИНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

    • § 39. Общие замечания о богослужении

    • § 40. Места общественного богослужения, их устройство и принадлежности

    • § 41. Богослужебные времена, праздники и посты

    • § 42. Богослужебные действия и обряды

    • § 43. Особенности, допущенные Западной Церковью в богослужении

    • § 44. Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатисто

    • § 45. Христианская жизнь вообще

    • § 46. Жизнь монашеская на Востоке

    • § 47. Монашество на Западе

    • § 48. Христианская жизнь в Церкви Западной в ΙΧ-ΧΙ веках

  • ГЛАВА VI. ОТПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ ОТ СОЮЗА С ВОСТОЧНОЙ

    • § 49. Причины, подготовившие разделение Церквей

    • § 50. Начало разделения

    • § 51. Окончательное разделение Церквей в половине XI века

ПЕРИОД ТРЕТИЙ

  • § 1. Характер этого периода

  • А. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНО-КАФОЛИЧЕСКОЙ (1054-1453 гг.)

  • ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ

    • § 2. Окончательное устройство Православной Церкви в России при святом Владимире и Ярославе

    • § 3. Сокращение пределов Греко-Восточной Церкви

    • § 4. Попытки к соединению Церквей

  • ГЛАВА II. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    • § 5. Управление патриаршее

    • § 6. Отношение императоров к патриархам. Замечательнейшие из патриархов этого времени

    • § 7. Имущества церквей. Содержание духовенства

  • ГЛАВА III. СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЕРЕСИ

    • § 8. Состояние просвещения при Комнинах и Палеологах

    • § 9. Замечательные церковные писатели в век Комнинов (1050-1250 гг.)

    • § 10. Замечательнейшие писатели в век Палеологов (1250-1450 гг.)

    • § 11. Ересь богомильская

    • § 12. Споры варлаамитов и паламитов

  • Глава IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

    • § 13. Состояние богослужения

    • § 14. Состояние христианской жизни

  • Б. ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ (1054-1517 гг.)

  • Глава I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

    • § 15. Миссионерская деятельность латинян

  • ГЛАВА ІІ. ПАПСТВО И МОНАШЕСТВО

    • § 16. Борьба пап с государями за независимость в церковных делах

    • § 17. Борьба пап с государями за преобладание в делах светских

    • § 18. Постепенный упадок папского могущества

    • § 19. Попытки к ограничению папской власти в церковных делах

    • § 20. Западное монашество в XI-XV веках

  • ГЛАВА III. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ

    • § 21. Новые уклонения Рима в богослужении от порядка вселенской Церкви

    • § 22. Состояние нравственно-религиозной жизни в Римской Церкви

  • ГЛАВА IV. УЧЕНИЕ, ЕРЕСИ И СЕКТЫ

    • § 23. Главные богословские направления на Западе: схоластика и мистика

    • § 24. Новые догматы в Римской Церкви

    • § 25. Секты в Римской Церкви в XI— XV веках

  • ГЛАВА V. ПОДГОТОВЛЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ

    • § 26. Общее недовольство Римской Церковью и стремление к ее преобразованию

    • § 27. Виклиф, Гус и Савонарола

ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ

  • § 1. Характер этого периода

  • А. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНО-КАФОЛИЧЕСКОЙ ОТ ВЗЯТИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ТУРКАМИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

  • ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ ПОД ИГОМ ТУРЕЦКИМ

    • § 2. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи

    • § 3. Отношение турецкого правительства к Церкви при Магомете II (1451-1481 гг.)

    • § 4. Отношение турецкого правительства к Церкви при преемниках Магомета до конца XVI столетия

    • § 5. Отношение турецкого правительства к Церкви в XVII и XVIII веках

    • § 6. Отношение турецкого правительства к Церкви в XIX столетии

    • § 7. Борьба греков за религиозную и политическую независимость

    • § 8. Основание самостоятельной Эллинской Церкви

    • § 9. Постоянное участие России в облегчении бедственной судьбы восточных христиан

  • ГЛАВА II. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    • § 10. Права, власть и важное значение Константинопольского патриарха

    • § 11. Искательство многими патриаршего престола и гибельные следствия сего искательства

    • § 12. Замечательнейшие патриархи от Геннадия до Самуила I (1453-1764 гг.)

    • § 13. Патриарх Самуил I (1764-1780 гг.) и произведенная им реформа в патриаршем управлении

    • § 14. Состояние иерархии после Самуила I

    • § 15. Современное состояние константинопольской иерархии

    • § 16. Способы содержания Константинопольской патриархии и духовенства

    • § 17. Состояние иерархии в патриархатах Александрийском, Антиохийском и Иерусалимском

  • ГЛАВА III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

    • § 18. Состояние просвещения

    • § 19. Духовно-учебные заведения в Греко-Восточной Церкви в настоящее время

    • § 20. Ограждение Православия от латинской пропаганды

    • § 21. Попытки латинян к завладению святыми местами в Палестине

    • § 22. Новейшие попытки пап в пользу унии

    • § 23. Ограждение Православия от протестантства

    • § 24. Попытка Англиканской Церкви к соединению с Православной

    • § 25. Соборы, ограждавшие Православие от латинян и протестантов

    • § 26. Замечательнейшие писатели Греко-Восточной Церкви

  • ГЛАВА IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

    • § 27. Состояние богослужения

    • § 28. Состояние христианской жизн

  • ГЛАВА V. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ И НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

    • § 29. Состояние Церкви в Болгарии

    • § 30. Состояние Церкви в королевстве Сербском

    • § 31. Православная Церковь в Боснии и Герцеговине

    • § 32. Православная Церковь в Черногории

    • § 33. Православная Церковь у славян в австро-венгерских владениях

  • Б. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ РИМСКОЙ И ДРУГИХ ХРИСТИАНСКИХ ОБЩЕСТВ НА ЗАПАДЕ ОТ НАЧАЛА РЕФОРМАЦИИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

  • Первая эпоха — от начала Реформации до Вестфальского мира (1517—1648 гг.)

  • ГЛАВА I. РЕФОРМАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И ОСНОВАНИЕ ЛЮТЕРАНСКОГО ОБЩЕСТВА

    • § 34. Реформация в Германии до Шпейерского сейма 1526 года

    • § 35. История Реформации в Германии до Вестфальского мира (1658 г.)

    • § 36. Распространение лютеранства в других странах Европы

  • ГЛАВА II. РЕФОРМАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИИ И ОСНОВАНИЕ РЕФОРМАТСКОГО ИЛИ КАЛЬВИНСКОГО ОБЩЕСТВА

    • § 37. Ульрих Цвингли и его учение

    • § 38. Кальвин; его учение и реформа

    • § 39. Распространение кальвинского учения в других страна

    • § 40. Протестантские секты до Вестфальского мира

  • ГЛАВА III. РЕФОРМАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ И ОСНОВАНИЕ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ

    • § 41. Церковные нововведения Генриха VIII и основание Англиканской епископальной Церкви при Эдуарде VI и Елисавете

  • ГЛАВА IV. РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БОРЬБЕ С ПРОТЕСТАНТСТВОМ

    • § 42. Тридентский собор

    • § 43. Орден иезуитов и другие ордена

  • Вторая эпоха — от Вестфальского мира до начала XX в.

  • ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ПРОТЕСТАНТСКИХ ОБЩЕСТВ

    • § 44. Взаимные отношения между католиками и протестантами

    • § 45. Протестантские миссии между язычниками и библейские общества

    • § 46. Внутреннее разъединение в протестантских обществах

    • § 47. Новые протестантские секты

  • ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

    • § 48. Папство и католические государства в их взаимных отношениях

    • § 49. Различные религиозные направления в Римской Церкви

    • § 50. Новые догматы в Римской Церкви

Views 2 364
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (5)

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