Смирнов - История Христианской Церкви

История Церкви как наука должна быть стройным, органическим развитием всех сторон своего предмета. Поэтому необходимо, чтобы каждая сторона церковной жизни изображалась в ней в непрерывном порядке и последовательности. Но так как между всеми сторонами церковной жизни существует тесная историческая связь, то нельзя каждую из них рассматривать особо чрез все века; с другой стороны, рассматривать все стороны церковной жизни совокупно в каждом веке также неудобно, потому что есть такого рода события, начало которых в одном веке, а продолжение в другом и даже в третьем веке, отчего может потеряться связь в изложении. Более удобным признается в ученой церковно-исторической литературе разделение церковной истории в ее изложении на периоды, сообразно характеристическим особенностям жизни Церкви в известный промежуток времени.

Таким образом, история Церкви может быть разделена на четыре периода: первый период — период по преимуществу внешнего распространения Церкви Христовой, от времен апостолов до торжества ее над язычеством при Константине Великом (34-313 гг.); второй период — период по преимуществу внутреннего благоустройства Церкви, от торжества Церкви над язычеством при Константине Великом до окончательного отпадения Западной Церкви от Восточной и устройства Церкви Русской (313-1054 гг.); третий период — от окончательного разделения Церквей и устройства Церкви Русской до падения Византийской империи на Востоке (1453 г.) и начала Реформации на Западе (1517 г.), характеризуемый со стороны Восточной Церкви неизменным соблюдением древнего вселенского учения и благоустройства, а со стороны Западной — постепенным уклонением от сего учения и благоустройства; четвертый, наконец, период — от падения Византийской империи на Востоке и начала Реформации на Западе до настоящего времени — для Восточной Церкви период бедственной жизни под игом мусульман, а для Западной — период распадения ее на новые религиозные общества.

История Русской Церкви как составляющая отдельную науку будет занесена в настоящий курс общей истории христианской Церкви только своим началом и окончательным устройством, дабы можно было видеть ее место в общей церковной истории.

Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2007 - 768 с.

Издание 2-е, исправленное

ISBN 978-5-90-3102-02-0

Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви - Содержание

Введение в науку

§ 1. Понятие о Церкви и ее истории

§ 2. Предмет церковной истории и составные части

§ 3. Источники и пособия

§ 4. Разделение церковной истории на периоды

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ

§ 5. Характер этого периода

ГЛАВА I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕРКВИ § 6. Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви § 7. Распространение Церкви при святых апостолах. Сошествие Святого Духа на апостолов и первые успехи евангельской проповеди в Иерусалиме § 8. Враждебное отношение представителей иудейства к проповеди апостольской; рассеяние верующих из Иерусалима и распространение Евангелия между иудеями и самарянами в Палестине и Сирии; обращение Савла § 9. Основание христианской Церкви между язычниками в Кесарии и Антиохии § 10. Решение вопроса о принятии в Церковь язычников на Апостольском соборе § 11. Святой Павел — апостол язычников и его апостольские труды § 12. Дальнейшие благовестнические труды апостола Петра, Иакова, Иоанна и прочих апостолов § 13. Общий взгляд на распространение Церкви Христовой в век апостольский и причины ее быстрого распространения § 14. Распространение Церкви после апостолов во II и III веках в Европе, Африке и Азии § 15. Гонение на Церковь Христову со стороны иудеев § 16. Причины гонений со стороны язычников § 17. Гонения на христиан со стороны языческих императоров в I веке § 18. Гонение на христиан со стороны языческого правительства в первой половине II века § 19. Гонение на христиан при Марке Аврелии и последующих императорах до Гелиогабала (161-219 гг.) § 20. Положение христиан со времени Гелиогабала до Деция Траяна (218-249 гг.) § 21. Гонение на христиан при Деции Траяне и последующих императорах до Диоклетиана § 22. Гонение на христиан в начале IV столетия при Диоклетиане и других императорах (до 313 г.) § 23. Эдикт Константина Великого в пользу христиан § 24. Нападения на христиан со стороны языческих ученых и философов § 25. Нападения неоплатоников на христиан § 26. Христианские апологеты

ГЛАВА ІІ. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ §27. Источники вероучения Церкви новозаветной § 28. Канон священных книг и Священное Предание § 29. Краткое изложение церковного учения в символах § 30. Частные догматы, раскрывавшиеся Святой Церковью

ГЛАВА III. ЕРЕСИ И СЕКТЫ §31. Происхождение ересей и лжеучений § 32. Еретики иудействующие § 33. Гностицизм § 34. Манихейство § 35. Ересь антитринитариев § 36. Монтанизм § 37. Хилиазм

ГЛАВА IV. БОГОСЛОВСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И НАУКА § 38. Мужи апостольские, их жизнь и творения § 39. Богословская наука после апостольского времени

ГЛАВА V. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ § 40. Клир и миряне § 41. Чрезвычайные дарования и служения в век апостольский § 42. Степени постоянной иерархии § 43. Неиерархические церковные должности § 44. Избрание и посвящение духовных лиц § 45. Положение клира в первые века § 46. Кафедры епископов и епископское управление § 47. Взаимные отношения между церквами и их предстоятелями-епископами § 48. Первенствующее положение некоторых епископских кафедр § 49. Церковные узаконения

ГЛАВА VI. БОГОСЛУЖЕНИЕ, БЛАГОЧИНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ § 50. Характер новозаветного богослужения и его составные части § 51. Священные места § 52. Священные времена § 53. Споры о времени празднования Пасхи § 54. Совершение таинств § 55. Споры о крещении еретиков § 56. Церковная дисциплина; расколы против нее § 57. Святость и чистота жизни христиан первых веков § 58. Христианские обычаи



ПЕРИОД ВТОРОЙ

§ 1. Характер этого периода

ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ § 2. Положение Церкви Христовой при Константине Великом и его сыновьях § 3. Положение Церкви при Юлиане Отступнике § 4. Положение Церкви при последующих императорах и окончательное падение язычества в Греко-Римской империи § 5. Распространение Церкви вне пределов Римской империи § 6. Усилия ученых язычников защитить падающее язычество; опровержения их со стороны христиан § 7. Бедствия Церкви

ГЛАВА ІІ. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ, ОПРЕДЕЛЕННОЕ И УТВЕРЖДЕННОЕ НА ВСЕЛЕНСКИХ И ПОМЕСТНЫХ СОБОРАХ ПО ПОВОДУ РАЗЛИЧНЫХ ЕРЕСЕЙ § 8. Общий взгляд на характер ересей IV и последующих веков § 9. Ересь Ария и Первый Вселенский собор § 10. Продолжение арианской ереси после Никейского собора § 11. Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут § 12. Второй Вселенский собор и окончательное поражение арианства со всеми его отраслями § 13. Ересь пелагианская § 14. Ересь Нестория и Третий Вселенский собор § 15. История несторианства после собора § 16. Ересь Евтихия, или монофизитов, и Четвертый Вселенский собор § 17. Продолжение монофизитской ереси после собора § 18. Попечение Юстиниана I о мире Церкви; спор о трех главах и Пятый Вселенский собор § 19. Упорство монофизитов и монофизитские секты § 20. Ересь монофелитов и Шестой Вселенский собор § 21. Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский собор § 22. Продолжение иконоборческой ереси после собора § 23. Filioque § 24. Евхиты (мессалиане) § 25. Ересь павликиан

ГЛАВА III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА § 26. Общий взгляд на состояние духовного просвещения во второй период § 27. Главные богословские школы и направления на Востоке в IV и V веках § 28. Духовное просвещение в IV и V веках на Западе § 29. Состояние духовного просвещения в VI-VIII веках как на Востоке, так и на Западе § 30. Состояние духовного просвещения на Востоке в IX и X веках § 31. Состояние духовного просвещения на Западе в IX и X веках

ГЛАВА IV. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ § 32. Взаимные отношения между Церковью и государством в IV-XI веках § 33. Церковная иерархия § 34. Умножение церковных должностей § 35. Церковное управление — епископское, митрополичье и патриаршее § 36. Возвышение Константинопольского патриарха § 37. Вселенское соборное управление и церковное законодательство § 38. Папские притязания на главенство в Церкви и история папства

ГЛАВА V. БОГОСЛУЖЕНИЕ, ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОЧИНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ § 39. Общие замечания о богослужении § 40. Места общественного богослужения, их устройство и принадлежности § 41. Богослужебные времена, праздники и посты § 42. Богослужебные действия и обряды § 43. Особенности, допущенные Западной Церковью в богослужении § 44. Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатисто § 45. Христианская жизнь вообще § 46. Жизнь монашеская на Востоке § 47. Монашество на Западе § 48. Христианская жизнь в Церкви Западной в ΙΧ-ΧΙ веках

ГЛАВА VI. ОТПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ ОТ СОЮЗА С ВОСТОЧНОЙ § 49. Причины, подготовившие разделение Церквей § 50. Начало разделения § 51. Окончательное разделение Церквей в половине XI века



ПЕРИОД ТРЕТИЙ

§ 1. Характер этого периода

А. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНО-КАФОЛИЧЕСКОЙ (1054-1453 гг.)

ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ § 2. Окончательное устройство Православной Церкви в России при святом Владимире и Ярославе § 3. Сокращение пределов Греко-Восточной Церкви § 4. Попытки к соединению Церквей

ГЛАВА II. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ § 5. Управление патриаршее § 6. Отношение императоров к патриархам. Замечательнейшие из патриархов этого времени § 7. Имущества церквей. Содержание духовенства

ГЛАВА III. СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЕРЕСИ § 8. Состояние просвещения при Комнинах и Палеологах § 9. Замечательные церковные писатели в век Комнинов (1050-1250 гг.) § 10. Замечательнейшие писатели в век Палеологов (1250-1450 гг.) § 11. Ересь богомильская § 12. Споры варлаамитов и паламитов

Глава IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ § 13. Состояние богослужения § 14. Состояние христианской жизни

Б. ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ (1054-1517 гг.)

Глава I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ § 15. Миссионерская деятельность латинян

ГЛАВА ІІ. ПАПСТВО И МОНАШЕСТВО § 16. Борьба пап с государями за независимость в церковных делах § 17. Борьба пап с государями за преобладание в делах светских § 18. Постепенный упадок папского могущества § 19. Попытки к ограничению папской власти в церковных делах § 20. Западное монашество в XI-XV веках

ГЛАВА III. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ § 21. Новые уклонения Рима в богослужении от порядка вселенской Церкви § 22. Состояние нравственно-религиозной жизни в Римской Церкви

ГЛАВА IV. УЧЕНИЕ, ЕРЕСИ И СЕКТЫ § 23. Главные богословские направления на Западе: схоластика и мистика § 24. Новые догматы в Римской Церкви § 25. Секты в Римской Церкви в XI— XV веках

ГЛАВА V. ПОДГОТОВЛЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ § 26. Общее недовольство Римской Церковью и стремление к ее преобразованию § 27. Виклиф, Гус и Савонарола



ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ