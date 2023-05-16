Смирнов - История Христианской Церкви
История Церкви как наука должна быть стройным, органическим развитием всех сторон своего предмета. Поэтому необходимо, чтобы каждая сторона церковной жизни изображалась в ней в непрерывном порядке и последовательности. Но так как между всеми сторонами церковной жизни существует тесная историческая связь, то нельзя каждую из них рассматривать особо чрез все века; с другой стороны, рассматривать все стороны церковной жизни совокупно в каждом веке также неудобно, потому что есть такого рода события, начало которых в одном веке, а продолжение в другом и даже в третьем веке, отчего может потеряться связь в изложении. Более удобным признается в ученой церковно-исторической литературе разделение церковной истории в ее изложении на периоды, сообразно характеристическим особенностям жизни Церкви в известный промежуток времени.
Таким образом, история Церкви может быть разделена на четыре периода: первый период — период по преимуществу внешнего распространения Церкви Христовой, от времен апостолов до торжества ее над язычеством при Константине Великом (34-313 гг.); второй период — период по преимуществу внутреннего благоустройства Церкви, от торжества Церкви над язычеством при Константине Великом до окончательного отпадения Западной Церкви от Восточной и устройства Церкви Русской (313-1054 гг.); третий период — от окончательного разделения Церквей и устройства Церкви Русской до падения Византийской империи на Востоке (1453 г.) и начала Реформации на Западе (1517 г.), характеризуемый со стороны Восточной Церкви неизменным соблюдением древнего вселенского учения и благоустройства, а со стороны Западной — постепенным уклонением от сего учения и благоустройства; четвертый, наконец, период — от падения Византийской империи на Востоке и начала Реформации на Западе до настоящего времени — для Восточной Церкви период бедственной жизни под игом мусульман, а для Западной — период распадения ее на новые религиозные общества.
История Русской Церкви как составляющая отдельную науку будет занесена в настоящий курс общей истории христианской Церкви только своим началом и окончательным устройством, дабы можно было видеть ее место в общей церковной истории.
Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви
Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2007 - 768 с.
Издание 2-е, исправленное
ISBN 978-5-90-3102-02-0
Евграф Иванович Смирнов - История Христианской Церкви - Содержание
Введение в науку
§ 1. Понятие о Церкви и ее истории
§ 2. Предмет церковной истории и составные части
§ 3. Источники и пособия
§ 4. Разделение церковной истории на периоды
ПЕРИОД ПЕРВЫЙ
§ 5. Характер этого периода
ГЛАВА I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕРКВИ
§ 6. Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви
§ 7. Распространение Церкви при святых апостолах. Сошествие Святого Духа на апостолов и первые успехи евангельской проповеди в Иерусалиме
§ 8. Враждебное отношение представителей иудейства к проповеди апостольской; рассеяние верующих из Иерусалима и распространение Евангелия между иудеями и самарянами в Палестине и Сирии; обращение Савла
§ 9. Основание христианской Церкви между язычниками в Кесарии и Антиохии
§ 10. Решение вопроса о принятии в Церковь язычников на Апостольском соборе
§ 11. Святой Павел — апостол язычников и его апостольские труды
§ 12. Дальнейшие благовестнические труды апостола Петра, Иакова, Иоанна и прочих апостолов
§ 13. Общий взгляд на распространение Церкви Христовой в век апостольский и причины ее быстрого распространения
§ 14. Распространение Церкви после апостолов во II и III веках в Европе, Африке и Азии
§ 15. Гонение на Церковь Христову со стороны иудеев
§ 16. Причины гонений со стороны язычников
§ 17. Гонения на христиан со стороны языческих императоров в I веке
§ 18. Гонение на христиан со стороны языческого правительства в первой половине II века
§ 19. Гонение на христиан при Марке Аврелии и последующих императорах до Гелиогабала (161-219 гг.)
§ 20. Положение христиан со времени Гелиогабала до Деция Траяна (218-249 гг.)
§ 21. Гонение на христиан при Деции Траяне и последующих императорах до Диоклетиана
§ 22. Гонение на христиан в начале IV столетия при Диоклетиане и других императорах (до 313 г.)
§ 23. Эдикт Константина Великого в пользу христиан
§ 24. Нападения на христиан со стороны языческих ученых и философов
§ 25. Нападения неоплатоников на христиан
§ 26. Христианские апологеты
ГЛАВА ІІ. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
§27. Источники вероучения Церкви новозаветной
§ 28. Канон священных книг и Священное Предание
§ 29. Краткое изложение церковного учения в символах
§ 30. Частные догматы, раскрывавшиеся Святой Церковью
ГЛАВА III. ЕРЕСИ И СЕКТЫ
§31. Происхождение ересей и лжеучений
§ 32. Еретики иудействующие
§ 33. Гностицизм
§ 34. Манихейство
§ 35. Ересь антитринитариев
§ 36. Монтанизм
§ 37. Хилиазм
ГЛАВА IV. БОГОСЛОВСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И НАУКА
§ 38. Мужи апостольские, их жизнь и творения
§ 39. Богословская наука после апостольского времени
ГЛАВА V. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ
§ 40. Клир и миряне
§ 41. Чрезвычайные дарования и служения в век апостольский
§ 42. Степени постоянной иерархии
§ 43. Неиерархические церковные должности
§ 44. Избрание и посвящение духовных лиц
§ 45. Положение клира в первые века
§ 46. Кафедры епископов и епископское управление
§ 47. Взаимные отношения между церквами и их предстоятелями-епископами
§ 48. Первенствующее положение некоторых епископских кафедр
§ 49. Церковные узаконения
ГЛАВА VI. БОГОСЛУЖЕНИЕ, БЛАГОЧИНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
§ 50. Характер новозаветного богослужения и его составные части
§ 51. Священные места
§ 52. Священные времена
§ 53. Споры о времени празднования Пасхи
§ 54. Совершение таинств
§ 55. Споры о крещении еретиков
§ 56. Церковная дисциплина; расколы против нее
§ 57. Святость и чистота жизни христиан первых веков
§ 58. Христианские обычаи
ПЕРИОД ВТОРОЙ
§ 1. Характер этого периода
ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ
§ 2. Положение Церкви Христовой при Константине Великом и его сыновьях
§ 3. Положение Церкви при Юлиане Отступнике
§ 4. Положение Церкви при последующих императорах и окончательное падение язычества в Греко-Римской империи
§ 5. Распространение Церкви вне пределов Римской империи
§ 6. Усилия ученых язычников защитить падающее язычество; опровержения их со стороны христиан
§ 7. Бедствия Церкви
ГЛАВА ІІ. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ, ОПРЕДЕЛЕННОЕ И УТВЕРЖДЕННОЕ НА ВСЕЛЕНСКИХ И ПОМЕСТНЫХ СОБОРАХ ПО ПОВОДУ РАЗЛИЧНЫХ ЕРЕСЕЙ
§ 8. Общий взгляд на характер ересей IV и последующих веков
§ 9. Ересь Ария и Первый Вселенский собор
§ 10. Продолжение арианской ереси после Никейского собора
§ 11. Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут
§ 12. Второй Вселенский собор и окончательное поражение арианства со всеми его отраслями
§ 13. Ересь пелагианская
§ 14. Ересь Нестория и Третий Вселенский собор
§ 15. История несторианства после собора
§ 16. Ересь Евтихия, или монофизитов, и Четвертый Вселенский собор
§ 17. Продолжение монофизитской ереси после собора
§ 18. Попечение Юстиниана I о мире Церкви; спор о трех главах и Пятый Вселенский собор
§ 19. Упорство монофизитов и монофизитские секты
§ 20. Ересь монофелитов и Шестой Вселенский собор
§ 21. Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский собор
§ 22. Продолжение иконоборческой ереси после собора
§ 23. Filioque
§ 24. Евхиты (мессалиане)
§ 25. Ересь павликиан
ГЛАВА III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА
§ 26. Общий взгляд на состояние духовного просвещения во второй период
§ 27. Главные богословские школы и направления на Востоке в IV и V веках
§ 28. Духовное просвещение в IV и V веках на Западе
§ 29. Состояние духовного просвещения в VI-VIII веках как на Востоке, так и на Западе
§ 30. Состояние духовного просвещения на Востоке в IX и X веках
§ 31. Состояние духовного просвещения на Западе в IX и X веках
ГЛАВА IV. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ
§ 32. Взаимные отношения между Церковью и государством в IV-XI веках
§ 33. Церковная иерархия
§ 34. Умножение церковных должностей
§ 35. Церковное управление — епископское, митрополичье и патриаршее
§ 36. Возвышение Константинопольского патриарха
§ 37. Вселенское соборное управление и церковное законодательство
§ 38. Папские притязания на главенство в Церкви и история папства
ГЛАВА V. БОГОСЛУЖЕНИЕ, ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОЧИНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
§ 39. Общие замечания о богослужении
§ 40. Места общественного богослужения, их устройство и принадлежности
§ 41. Богослужебные времена, праздники и посты
§ 42. Богослужебные действия и обряды
§ 43. Особенности, допущенные Западной Церковью в богослужении
§ 44. Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатисто
§ 45. Христианская жизнь вообще
§ 46. Жизнь монашеская на Востоке
§ 47. Монашество на Западе
§ 48. Христианская жизнь в Церкви Западной в ΙΧ-ΧΙ веках
ГЛАВА VI. ОТПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ ОТ СОЮЗА С ВОСТОЧНОЙ
§ 49. Причины, подготовившие разделение Церквей
§ 50. Начало разделения
§ 51. Окончательное разделение Церквей в половине XI века
ПЕРИОД ТРЕТИЙ
§ 1. Характер этого периода
А. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНО-КАФОЛИЧЕСКОЙ (1054-1453 гг.)
ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ
§ 2. Окончательное устройство Православной Церкви в России при святом Владимире и Ярославе
§ 3. Сокращение пределов Греко-Восточной Церкви
§ 4. Попытки к соединению Церквей
ГЛАВА II. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
§ 5. Управление патриаршее
§ 6. Отношение императоров к патриархам. Замечательнейшие из патриархов этого времени
§ 7. Имущества церквей. Содержание духовенства
ГЛАВА III. СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЕРЕСИ
§ 8. Состояние просвещения при Комнинах и Палеологах
§ 9. Замечательные церковные писатели в век Комнинов (1050-1250 гг.)
§ 10. Замечательнейшие писатели в век Палеологов (1250-1450 гг.)
§ 11. Ересь богомильская
§ 12. Споры варлаамитов и паламитов
Глава IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
§ 13. Состояние богослужения
§ 14. Состояние христианской жизни
Б. ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ (1054-1517 гг.)
Глава I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ
§ 15. Миссионерская деятельность латинян
ГЛАВА ІІ. ПАПСТВО И МОНАШЕСТВО
§ 16. Борьба пап с государями за независимость в церковных делах
§ 17. Борьба пап с государями за преобладание в делах светских
§ 18. Постепенный упадок папского могущества
§ 19. Попытки к ограничению папской власти в церковных делах
§ 20. Западное монашество в XI-XV веках
ГЛАВА III. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ
§ 21. Новые уклонения Рима в богослужении от порядка вселенской Церкви
§ 22. Состояние нравственно-религиозной жизни в Римской Церкви
ГЛАВА IV. УЧЕНИЕ, ЕРЕСИ И СЕКТЫ
§ 23. Главные богословские направления на Западе: схоластика и мистика
§ 24. Новые догматы в Римской Церкви
§ 25. Секты в Римской Церкви в XI— XV веках
ГЛАВА V. ПОДГОТОВЛЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ
§ 26. Общее недовольство Римской Церковью и стремление к ее преобразованию
§ 27. Виклиф, Гус и Савонарола
ПЕРИОД ЧЕТВЕРТЫЙ
§ 1. Характер этого периода
А. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНО-КАФОЛИЧЕСКОЙ ОТ ВЗЯТИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ТУРКАМИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
ГЛАВА I. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ ПОД ИГОМ ТУРЕЦКИМ
§ 2. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи
§ 3. Отношение турецкого правительства к Церкви при Магомете II (1451-1481 гг.)
§ 4. Отношение турецкого правительства к Церкви при преемниках Магомета до конца XVI столетия
§ 5. Отношение турецкого правительства к Церкви в XVII и XVIII веках
§ 6. Отношение турецкого правительства к Церкви в XIX столетии
§ 7. Борьба греков за религиозную и политическую независимость
§ 8. Основание самостоятельной Эллинской Церкви
§ 9. Постоянное участие России в облегчении бедственной судьбы восточных христиан
ГЛАВА II. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
§ 10. Права, власть и важное значение Константинопольского патриарха
§ 11. Искательство многими патриаршего престола и гибельные следствия сего искательства
§ 12. Замечательнейшие патриархи от Геннадия до Самуила I (1453-1764 гг.)
§ 13. Патриарх Самуил I (1764-1780 гг.) и произведенная им реформа в патриаршем управлении
§ 14. Состояние иерархии после Самуила I
§ 15. Современное состояние константинопольской иерархии
§ 16. Способы содержания Константинопольской патриархии и духовенства
§ 17. Состояние иерархии в патриархатах Александрийском, Антиохийском и Иерусалимском
ГЛАВА III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
§ 18. Состояние просвещения
§ 19. Духовно-учебные заведения в Греко-Восточной Церкви в настоящее время
§ 20. Ограждение Православия от латинской пропаганды
§ 21. Попытки латинян к завладению святыми местами в Палестине
§ 22. Новейшие попытки пап в пользу унии
§ 23. Ограждение Православия от протестантства
§ 24. Попытка Англиканской Церкви к соединению с Православной
§ 25. Соборы, ограждавшие Православие от латинян и протестантов
§ 26. Замечательнейшие писатели Греко-Восточной Церкви
ГЛАВА IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
§ 27. Состояние богослужения
§ 28. Состояние христианской жизн
ГЛАВА V. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ И НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
§ 29. Состояние Церкви в Болгарии
§ 30. Состояние Церкви в королевстве Сербском
§ 31. Православная Церковь в Боснии и Герцеговине
§ 32. Православная Церковь в Черногории
§ 33. Православная Церковь у славян в австро-венгерских владениях
Б. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ РИМСКОЙ И ДРУГИХ ХРИСТИАНСКИХ ОБЩЕСТВ НА ЗАПАДЕ ОТ НАЧАЛА РЕФОРМАЦИИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Первая эпоха — от начала Реформации до Вестфальского мира (1517—1648 гг.)
ГЛАВА I. РЕФОРМАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И ОСНОВАНИЕ ЛЮТЕРАНСКОГО ОБЩЕСТВА
§ 34. Реформация в Германии до Шпейерского сейма 1526 года
§ 35. История Реформации в Германии до Вестфальского мира (1658 г.)
§ 36. Распространение лютеранства в других странах Европы
ГЛАВА II. РЕФОРМАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИИ И ОСНОВАНИЕ РЕФОРМАТСКОГО ИЛИ КАЛЬВИНСКОГО ОБЩЕСТВА
§ 37. Ульрих Цвингли и его учение
§ 38. Кальвин; его учение и реформа
§ 39. Распространение кальвинского учения в других страна
§ 40. Протестантские секты до Вестфальского мира
ГЛАВА III. РЕФОРМАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ И ОСНОВАНИЕ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ
§ 41. Церковные нововведения Генриха VIII и основание Англиканской епископальной Церкви при Эдуарде VI и Елисавете
ГЛАВА IV. РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БОРЬБЕ С ПРОТЕСТАНТСТВОМ
§ 42. Тридентский собор
§ 43. Орден иезуитов и другие ордена
Вторая эпоха — от Вестфальского мира до начала XX в.
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ПРОТЕСТАНТСКИХ ОБЩЕСТВ
§ 44. Взаимные отношения между католиками и протестантами
§ 45. Протестантские миссии между язычниками и библейские общества
§ 46. Внутреннее разъединение в протестантских обществах
§ 47. Новые протестантские секты
ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ
§ 48. Папство и католические государства в их взаимных отношениях
§ 49. Различные религиозные направления в Римской Церкви
§ 50. Новые догматы в Римской Церкви
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