Смирнов - От Фалеса до современной религиозной антропологии
Книга Юлиана Смирнова «От Фалеса до современной религиозной антропологии» представляет собой масштабный историко-философский обзор, прослеживающий эволюцию представлений о человеке и его связи с трансцендентным на протяжении более чем двух с половиной тысячелетий. Автор ставит перед собой задачу показать, как из натурфилософских догадок античности выросла сложная система современной религиозной мысли.
Повествование начинается с Фалеса Милетского и ранних греческих мыслителей, которые первыми попытались рационально осмыслить устройство мира. Смирнов демонстрирует, как фокус философского поиска постепенно смещался от внешнего космоса к внутреннему миру человека (антропологический поворот Сократа). Значительная часть труда посвящена синтезу античной философии с христианским откровением в трудах Отцов Церкви и средневековых схоластов, где закладывались основы христианской антропологии.
Особый интерес представляет раздел о современной религиозной антропологии (XIX–XXI вв.). Здесь автор анализирует взгляды таких мыслителей, как Кьеркегор, Бердяев, Бубер и другие, исследуя темы свободы, личности, страха и поиска Бога в условиях секулярного мира. Смирнов подчеркивает, что несмотря на смену эпох, фундаментальные вопросы о смысле жизни и природе человеческой души остаются неизменными, лишь приобретая новые формы выражения.
Смирнов Юлиан - От Фалеса до современной религиозной антропологии
СПб.: Алетейя, 2022. - 364 с.
ISBN 978-5-00165-530-5
Смирнов Юлиан - От Фалеса до современной религиозной антропологии – Содержание
Апофтегмы Фалеса - Контуры теологии Ксенофана - Антропология Алкмеона - О провидении и судьбе - Апология единства у Парменида - Война Гераклита - Центральная ось философии Эмпедокла - Человек-скиталец Эмпедокла - Слово об атомизме - Сущность идеализма Платона - Гносеология Платона - Гносеологические аспекты диалога Платона «Критий» - Апология иррационального в диалоге Платона «Федр» - О времени у Платона - О монотеизме и политеизме Платона - «Имена» бога в диалоге Платона «Тимей» - Благо в диалоге Платона «Филеб» - О бессмертии души - То πρώτον κινούν Аристотеля - То υποκείμενον Аристотеля - Черты стоического холизма - О шестом тропе Энесидема - Пять «ипостасей» идеи в «Учебнике догматов Платона» - Две оси философии Марка Аврелия - Кульминация философской психологии Тертуллиана - О единстве в философии Плотина - «Сущностно единое» Плотина - Случайность в реальности Плотина - Контуры антропологии Плотина - Плотин и астральный фатализм - Плотин. [Второй трактат] о сущности души - Центральная философская архитектоника Плотина у Порфирия... - Материя. Взгляд Порфирия - Взгляд Прокла на космологию Аттика - Корень трансцендентной онтологии Псевдо-Дионисия Ареопагита - Модусы бытия и небытия - modi essendi et non essendi - Иоанна Скота Эриугены - Об онтологическом доказательстве бытия Божьего Ансельма Кентерберийского - Два Провидения Иоанна Дунса Скота - Четыре модуса бытия - quattuor modi essendi - Николая из Кузы .. - О философии Спинозы - Критика антиномий чистого разума Иммануила Канта - Черты онтологии Гегеля - Свобода и необходимость в философии Шопенгауэра - «Мандукья-упанишада», путь вверх и путь вниз - Julianus Smimovus. Malum in realitate Plotini - Вариации на тему девяносто третьего ороса «Определений» Псевдо-Платона - О «русском Сократе» - О философии Александра Николаевича Скрябина - Кирилл Иванович Никонов. Современная религиозная антропология - Краткий словарь древнегреческих, латинских и немецких философских терминов
