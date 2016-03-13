В других обстоятельствах, несмотря на свою религиозно-церковную и культурную значимость, библейские переводы не оказывали столь существенного влияния на сам процесс становления конкретного национального литературного языка нового времени, поскольку они появлялись тогда, когда система норм этого языка в основном уже была сформирована и получила воплощение в различных литературных текстах светского характера.

Правда, и в подобной ситуации библейские переводы имели все же определенное значение, так как пополняли корпус литературных текстов на данном славянском языке и наряду со светскими текстами являлись престижными репрезентантами существующих, достаточно унифицированных литературно-языковых норм.

В статьях данного сборника это показано, в частности, на материале первых переводов Библии на новоболгарский литературный язык и на словацкий литературный язык.

Статьи сборника содержат также интересные материалы и наблюдения, свидетельствующие о том, что в истории славянских библейских переводов важную роль играли меж славянские языковые, литературные и культурные связи.

Гл. редактор Л. Н. Смирнов - Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков

г. Москва, Институт славяноведения РАН, 2002 г., - 290 с.

ISBN 5-7576-0129-9

Гл. редактор Л. Н. Смирнов - Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков

От редактора

A. А. Алексеев (Санкт-Петербург). Первый русский перевод Нового Завета в издании 1823 года

B. В. Нимчук (Киев). Священное Писание на украинском языке

A. С. Яскевич (Минск). Библейские традиции в истории белорусского литературного языка

Л. Н. Смирнов (Москва). История переводов Библии на словацкий язык

М. И. Ермакова (Москва). Роль верхнелужицкого протестантского перевода Библии 1728 г. в становлении и развитии верхнелужицкого литературного языка

Д. Беньковская (Лодзь). О влиянии переводов Священного Писания на польский литературный язык (до конца XVI века)

Г. А. Лилич (Санкт-Петербург). Отражение библейского текста в русском и чешском средневековых переводах «Повести о Варлааме и Иоасафе»

Г. К. Венедиктов (Москва). О месте новоболгарских печатных переводов Нового Завета в формировании современного болгарского литературного языка

Г. Г. Тяпко (Москва). Концепции литературного языка и переводы Библии у сербов, хорватов и словенцев в XIX веке

B. С. Ефимова (Москва). К характеристике книжной лексики в первом литературном языке славян (роль перевода Апостола)

Гл. редактор Л. Н. Смирнов - Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков – От редактора

В последнее время как в нашей стране, так и за рубежом заметно активизировалось изучение истории Библии и славянских библейских переводов не только в богословском и историко-церковном плане, но также в филологическом, текстологическом и историко-культурном аспектах. Это объясняется, помимо прочего, все более глубоким осознанием значительной роли переводов книг Священного Писания в развитии духовной культуры, литературы и литературных языков славянских народов. Об этом свидетельствует большое число статей, сборников и монографий (например: Biblia а kultura Europy. Lodi, 1992; Переводы Библии и их значение в развитии духовной культуры славян. СПб., 1994; Библия и возрождение духовной культуры славян. СПб., 1995; О prekladoch Biblie do slovenfiny a do inych slovanskych jazykov. Bratislava, 1997; Interpretation of the Bible. Interpretacija Svetoga pisma. Ljubljana, 1998; Роль библейских переводов в развитии литературных языков и культуры славян. М., 1999; V. Kyas. Ceskd Bible ν dejinich njirodniho pisemnictvi. VySehrad, 1997; А. А. Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб., 1999 и др.), публикация старых и новых библейских переводов, а также целый ряд проведенных международных научных конференций.

К числу необходимых и важных аспектов изучения истории славянской Библии следует отнести вопрос о переводах книг Св. Писания на древние и современные славянские литературные языки. Этот вопрос уже привлекал внимание ученых, однако он нуждается в дальнейшем разностороннем научном освещении. Внести свою лепту в его разработку стремятся, и авторы коллективного труда «Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков», посвященного сложной и малоизученной проблематике, связанной с выяснением места библейских переводов в древней славянской письменности и в процессе формирования национальных литературных языков славян.

Данный труд представляет собой проблемно-тематический сборник. Он состоит из десяти статей, в которых на основе материала восточнославянских, западнославянских и южнославянских языков исследуется историко-культурный, конфессиональный и языковой контекст возникновения и судеб анализируемых библейских переводов, определяется их место в корпусе текстов на конкретном славянском литературном языке, их роль и значение в плане становления и стабилизации норм, развития лексики, фразеологии, терминологии, словообразования и грамматического строя славян-ских литературных языков. Ряд статей представляют собой целостные очерки истории переводов Библии на данный славянский язык. В других статьях детально исследуются переводы отдельных книг Св. Писания, знаменующие собой важные этапы формирования национальной традиции библейских переводов. Имеются также работы сопоставительного плана.

Существенной особенностью труда является то, что в нем предпринята попытка осветить историю переводов Библии в славянских странах и историю славянских литературных языков в тесной органической взаимосвязи. Этот новый ракурс исследования позволил сделать ряд интересных наблюдений и выводов. В целом книга является комплексным многоаспектным исследованием: в ней трактуются вопросы лингвистического, филологического, текстологического, переводоведческого и историко-культурного плана. Большую ценность представляет введенный в научный оборот богатый, порой уникальный материал, почерпнутый из рукописных, первопечатных и современных переводных библейских текстов на разных славянских языках.

Изучение истории переводов книг Св. Писания на славянские языки свидетельствует о том, что эти переводы играли значительную роль не только в историко-церковном, религиозном и богословском плане, но и в более широком общекультурном аспекте. У всех славянских народов библейские переводы на родной язык в немалой степени способствовали зарождению и развитию национальной культуры вообще и национальной литературы в частности. Известно, что само возникновение древней славянской письменности было органически связано с переводами текстов Библии на старославянский язык - первый литературный язык всех славян.