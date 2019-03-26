Итак, почему мы видим не безбрежное, неограниченное море расплывшихся красок, а вещи? Почему, в силу чего краски «прикреплены» к этим центрам притяжения? Почему они собраны в сгустки? Что оправдывает субъектность любой вещи? Как происходит полагание вещи? Происходит ли оно всегда одинаковым образом; иначе говоря, полагаем ли мы вещи одинаково, одним и тем же способом? Речь не о том, чтобы вещи были одинаковы, т. е. имели бы одно и то же содержание; конечно, нет.

Вопрос о том, действительно ли особая содержательная начинка разных вещей сложена и уложена по одной и той же технологии, с использованием одних и тех же приемов. «Мишки в лесу», «Белочка» и «Коровка» — разные конфеты, но все они имеют начинку, которой придана форма параллелепипеда, и обертку. Однако бывают сферические и полусферические шоколадные конфеты без обертки, уложенные в коробки, и технология их предъявления потребителю и, затем, их потребления отличается. Странно будет, если мы забудем снять обертку с «Коровки» (вряд ли нам понравится такая конфета) или откажем коробке шоколадных сластей в конфетности на том основании, что они лишены обертки. Так одинаково ли предъявлены нам вещи мира; по одной ли и той же технологии они сделаны нашим сознанием?

Андрей Смирнов - Событие и вещи

М.: ООО «Седра»; Издательский Дом ЯСК - 2017. - 232 с.

ISBN 978-5-906859-48-8

Андрей Смирнов - Событие и вещи - Содержание

Проект

Теория

Предельное основание

Парадоксальность абсолютного

Неограниченная граница

Предельное основание и граница

Бесплотность предельного основания

То же иначе и изменение

Истина и оправданность

Логика смысла

Субъект-предикатный комплекс и С/П-логики

Связность

Восстановление связности

Иерархия уровней

Наука и С/П-альтернативность

Факты языка и интерпретация

Логико-смысловая техника

Погружение в материал

Харф, взятый отдельно (вещь как субъект-предикатный комплекс)

Теория харфа

Харф и атомарность

Бинарность харфа

Событие и миры-вещей

С/П-трактовки харфа

С-трактовка события звучит-слово в европейской науке: звук и фонема

С-подход в арабо-мусульманской культуре: ал-Фараби и Ибн Сина

П-трактовка события звучит-слово: харф

П-трактовка события звучит-слово: харака

С/П-логики и действительность

Логико-смысловой выбор и чувственное восприятие

Природа и культура

Артикуляция: АЯТ и европейская лингвистика

Задача на перевод

Харф-и-харака: П-интерпретация

Харака как часть харфа

Харф, буква, звук

Итоговые замечания

Харф в составе лафза (вещь как целое-и-часть)

Деление и делимость: С-логика

Деление и делимость: П-логика

Харф как СГ-единица: противоречия концептуализации

Фонематический анализ арабского: проект П-подхода

Заключение

Цитируемая литература

Андрей Смирнов - Событие и вещи - Теория

Прояснить предельное основание — задача, кажущаяся парадоксальной по самой сути используемых понятий. Если основание предельное, если оно — абсолютное, т. е. ничем не ограниченное, то в силу этого ему ничто не может быть предпослано, поскольку всякая предпосланность, всякая «очевидность», исходя из которой мы бы проясняли такое предельное основание, уже самим фактом своей предпо сланности уничтожала бы абсолютность этого основания, совершенно независимо от того, верим ли мы в очевидность предпосланного. Не в этом дело, т. е. не в степени ясности предпосылаемого или нашего согласия по его поводу, а в самом факте его предпосланности, пусть оно как таковое и не вызывает никаких возражений ни у кого. Значит, прояснить предельное основание нельзя, отправляясь от чего-то другого, потому что в таком случае что-то другое, проясняющее, займет место предельной отправной точки, предельного основания, и потребует, в свою очередь, своего прояснения, тогда как проясняемое — наше предельное основание — перестанет быть предельным.