Смит - 101 мнимое противоречие Библии

Книга «101 мнимое противоречие Библии», написанная коллективом авторов (Джей Смит, Алекс Коудри, Тоби Джепсон и Джеймс Шеффер), представляет собой одно из самых известных современных апологетических пособий, посвященных защите безошибочности Священного Писания. Авторы ставят задачу систематически разобрать наиболее популярные обвинения в адрес Библии, выдвигаемые скептиками и критиками христианства. Основная идея произведения заключается в том, что подавляющее большинство так называемых «противоречий» проистекает из непонимания исторического контекста, особенностей перевода, литературных жанров или просто из невнимательного прочтения текста.

Содержательная часть книги структурирована в удобном формате кратких разборов конкретных трудных мест Писания, от Книги Бытия до Откровения. Авторы последовательно анализируют «нестыковки» в генеалогиях Христа, различия в описаниях одних и тех же событий в четырех Евангелиях и кажущиеся расхождения в хронологии правления царей Израиля. Уделяется значительное внимание герменевтическим принципам, объясняющим, почему два разных повествования могут дополнять, а не исключать друг друга. В книге глубоко исследуются лингвистические нюансы древнееврейского и греческого языков, превращая разбор критических замечаний в увлекательный урок библейской экзегезы и истории Древнего Востока.

Текст написан в строгом, логичном и аргументированном стиле, что делает его ценным инструментом для тех, кто сталкивается с интеллектуальными вызовами своей вере. Джей Смит и соавторы мастерски соединяют академическую точность с доступностью изложения, помогая читателю не только найти ответы на сложные вопросы, но и научиться самостоятельному анализу трудных текстов. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов духовных учебных заведений, апологетов и всех, кто стремится к глубокому и осознанному пониманию Слова Божьего. Это чтение помогает осознать, что честное исследование «проблемных зон» Библии в конечном итоге лишь подтверждает ее внутреннее единство и достоверность.

Казань: Христианское издательство "Ключ", б.г. – 112 с.

Обвинение в противоречии

Определение откровения

Определение богодухновенности

Авторитет Библии, признанный Кораном

Бог не меняет Своего Слова

Анализ противоречий

* 90. Действительно ли купцы Мадиамские продали Иосифа “Измаильтянам” (Бытие 37:28) или Потифару, царедворцу фараона (Бытие 37:36)?

* 91. Действительно ли Измаильтяне привели Иосифа в Египет (Бытие 37:28) или это сделали Мадианитяне (Бытие 37:36), или братья Иосифа (Бытие 45:4)?

* 92. Изменил ли Бог Свое решение (Бытие 6:7; Исход 32:14; 1 Царств 15:10-11, 35) или Он не менял его (1 Царств 15:29)?

* 93. Каким образом египетские мудрецы могли превратить воду в кровь (Исход 7:22), если вся вода в стране уже была превращена Моисеем и Аароном в кровь (Исход 7:20-21)?

* 94. Кто убил Голиафа: Давид (1 Царств 17:23,50) или Елханан (2 Царств 21:19)?

95. Действительно ли Саул пал на свой меч и погиб от него (1 Царств 31:4-6) или же Амаликитянин убил его (2 Царств 1:1-16)?.... 19 96. Всякий ли человек грешит (3 Царств 8:46; 2 Паралипоменон 6: 36; Притчи 20:9; Екклесиаст 7:20; 1 Иоанна 1:8-10) или есть люди, которые не грешат (1 Иоанна 3:1, 8-9; 4:7; 5:1)?

1. Кто подтолкнул Давида осуществить перепись населения, Бог (2 Царств 24:1) или сатана (1 Паралипоменон 21:1)?

2. Во 2 Царств 24:9 говорится о том, что количество израильтян после переписи составило 800 000 человек, в то время как в 1 Паралипоменон 21:5 эта цифра составила 1 100 000 человек

3. Во 2 Царств 24:9 говорится о 500 000 иудеев способных к войне, что на000 человек меньше аналогичного отчета в 1 Паралипоменон 21:5

4. Во 2 Царств 24:13 упоминается о семи годах голода в стране, в то время как в 1 Паралипоменон 21:12 говорится только о трех годах

5. Сколько лет было Охозии, когда он воцарился на троне в Иерусалиме(4 Царств 8:26) или(2 Паралипоменон 22:2)?

6. Сколько лет было Иехонии, когда он воцарился на троне в Иерусалиме(4 Царств 24:8) или 8 (2 Паралипоменон 36:9)?

7. Какой срок царь Иехония провел на троне: три месяца (4 Царств 24:8) или три месяца и десять дней (2 Паралипоменон 36:9)?

8. Сколько человек убил копьем один из храбрых вождей войска Давида: 800 (2 Царств 23:8) или всего лишь 300 (1 Паралипоменон 11:11)?

9. Когда Давид перевез Ковчег Завета в Иерусалим после разгрома Филистимлян (2 Царств 5 и 6) или до битвы с ними (1 Паралипоменони 14)?

10. Взял ли Ной в Ковчег по паре всех живых творений на земле (Бытие 6: 19-20) или только по семь пар “чистых” животных (Бытие 7:2; см. также Бытие 7:8-9)?

11. Сколько всадников захватил Давид, разбив царя Адраазара: 1700 (2 Царств 8:4) или 7000 (1 Паралипоменон 18:4)?

12. Сколько стойл для коней было у Соломона: 40000 (3 Царств 4:26) или 4000 (2 Паралипоменон 9:25)?

13. Когдгі умер Вааса, царь Израильский: вгод правления царя Асы (3 Царств 15:33) или он был еще жив вгод правления Асы (2 Паралипоменон 16:1)?

14. Сколько надзирателей Соломон назначил над рабочими во время строительства храма: 3600 (2 Паралипоменон 2:2) или 3300 (3 Царств 5: 16)?

15. Какое количество батов вмещало в себя отлитое из меди море: 2000 батов (3 Царств 7:26) или более 3000 батов (2 Паралипоменон 4:5)?

16-21. У кого из пророков количество израильтян, освобожденных, из плена правильное: у Ездры (Ездра 2:6, 8, 12, 15, 19, 28) или у Неемии (Неемия 7:11, 13, 17, 20, 22, 32)?

22. Оба автора, Ездра 2:64 и Неемия 7:66, сходятся в общем количестве людей, которое у них составляет 42360 человек; но если складывать количество людей, перечисленных каждым автором, то получится, что у Ездры в списке состоит 29818 человек, а у Неемии - 31089 человек, почему?

23. Сколько певцов сопровождало людей: 200 (Ездра 2:65) или 245 (Неемия 7:67)?

24. Как звали мать царя Авия: Михаия, дочь Уриилова, из Гивы (2 Паралипоменон 13:2) или Мааха, дочь Авессалома (2 Паралипоменон 11:20 и 3 Царств 15:2)?

25. Завоевал ли Иисус Навин и израильтяне Иерусалим (Иисус Навин 10:23, 40) или нет (Иисус Навин 15:63)?

26. Кто был отцом Иосифа, мужа Марии: Иаков (Матфея 1:16) или Илий (Луки 3:23)?

27. Иисус - потомок Соломона (Матфея 1:6) или Нафана (Луки 3:31), сыновей Давида?

28. Кого считать отцом Салафииля: Иехонию (Матфея 1:12) или Нирию (Луки 3:27)? 41

29. Кто из сыновей Зоровавеля был предком Иисуса Христа: Авиуд (Матфея 1:13) или Рисай (Луки 3:27), и что можно сказать о Зоровавеле в (1 Паралипоменон 3:19-20)?

30. Кто был отцом Озии: Иорам (Матфея 1:8) или Амасия (2 Паралипоменон 26:1)?

31. Кто был отцом Иехонии: Иосия (Матфея 1:11) или Иоаким (1 Паралипоменон 3:16)?

32. Сколько родов было от переселения в Вавилон до Христа: четырнадцать (Матфея 1:17) или тринадцать (Матфея 1:12-16)?

33. Кто был отцом Салы: Каииан (Луки 3:35-36) или Арфаксад (Бытие 11:12)?

34. Был ли Иоанн Креститель Илией, которому должно прийти (Матфея 11:14; 17:10-13) или не был (Иоанна 1:19-21)?

35. Должен ли Иисус (Луки 1:32) или не должен (Матфея 1:11; 1 Паралипоменон 3:16 и Иеремия 36:30) унаследовать престол Давида?...36. На чем Иисус въехал в Иерусалим: на осленке (Марка 11:7; сравни Луки 19:35) или на осленке и ослице (Матфея 21:7)?

37. Как Симон Петр узнал, что Иисус был Христос: из откровения свыше (Матфея 16:17) или от своего брата Андрея (Иоанна 1:41)?

38. Где Иисус впервые повстречал Петра и Андрея: у моря Галилейского (Матфея 4:18-22) или на берегу Иордана (Иоанна 1:42-43)?

39. В каком состоянии была дочь Иаира, когда Иисус встретился с ним: она умирала (Матфея 9:18) или была при смерти (Марка 5:23)?

40. Позволил ли Иисус (Марка 6:8) своим ученикам взять в дорогу посох или нет (Матфея 10:9-10; Луки 9:3)?

41. Действительно ли Ирод считал, что Иисус был Иоанном Крестителем (Матфея 14:2; Марка 6:16) или нет (Луки 9:9)?

42. Знал ли Иоанн Креститель Иисуса, прежде чем крестить Его (Матфея 3:13-14) или нет (Иоанна 1:32-33)?

43. Узнал ли Иоанн Креститель Иисуса после крещения (Иоанна 1:32-33) или нет (Матфея 11:2-3)?

44. Было ли свидетельство Иисуса о Самом Себе истинно (Иоанна 8:14) или нет (Иоанна 5:31)?

45. Войдя в Иерусалим, Иисус очистил храм в тот же день (Матфея 21:12) или на следующий день (Марка 11:1-17)?

46. В Матфея 21:19 говорится о том, что дерево, проклятое Иисусом, немедленно засохло, но Марка 11:20 утверждает, что оно засохло лишь следующим утром

47. В Матфея 26:48-50 говорится о том, что Иуда подошел к Иисусу и поцеловал Его, а в Иоанна 18:3-12 о том, что Иуда просто не мог подойти к Иисусу достаточно близко, чтобы поцеловать Его

48. Когда Петр трижды отрекся от Иисуса: прежде, чем пропел петух (Иоанна 13:38) или прежде, чем петух пропел дважды (Марка 14:30, 72)?

49. Несли Иисус Свой крест (Иоанна 19:17) или нет (Матфея 27:31-32)?

50. Когда Иисус умер: до того, как завеса в храме разодралась надвое (Матфея 27:50-51; Марка 15:37-38) или после (Луки 23:45-46)?

51. Все ли Иисус говорил открыто (Иоанна 18:20) людям или что-то оставлял в тайне и раскрывал только Своим ученикам (Марка 4:34; Матфея 13:10-11)?

52. Где был Иисус в шестой час, в день распятия: на кресте (Марка 15:23) или во дворце Пилата (Иоанна 19:14)?

53. Каждый ли из воров, распятых с Иисусом, высмеивал Его (Марка 15: 32) или не каждый (Луки 23:43)?

54. Когда Иисус попал в рай: в день распятия (Луки 23:43) или двумя днями позже (Иоанна 20:17)?

55. По дороге в Дамаск Павел видел свет и слышал голос. Слышали ли его попутчики голос (Деяния 9:7) или нет (Деяния 22:9)?

56. Когда Павел увидел свет и пал на землю, упали ли вместе с ним его спутники (Деяния 26:14) или нет (Деяния 9:7)?

57. Сказал ли голос Павлу, что ему надлежало делать там же, на месте (Деяния 26:16-18) или ему было приказано идти в Дамаск, где он и получит дальнейшие указания (Деяния 9:6; 22:10)?

58. Какое количество израильтян пало от наказания Божьего в Ситтиме: 24000 (Числа 25:1,9) или 23000 (1 Коринфянам 10:8)?

59. Сколько членов дома Иаковлева ушли в Египет:человек (Бытие 46:27) иличеловек (Деяния 7:14)?

60. Что сделал Иуда с кровавыми деньгами, полученными им за предательство Иисуса: купил землю (Деяния 1:18) или бросил в храме (Матфея 27:5)?

61. Как умер Иуда: повесился (Матфея 27:5) или низринулся так, что расселось чрево его, и выпали все внутренности его (Деяния 1:18)?

62. Откуда произошло название “земля крови”: потому что священники купили ее за кровавые деньги (Матфея 27:8) или из-за смерти Иуды (Деяния 1:19)?

63. Как мог выкуп, заплаченный Христом за каждого человека, - что является благом, - (Марка 10:45; 1 Тимофею 2:5-6) быть подобным выкупу нечестивого (Притчи 21:18)?

64. Все ли Писание полезно (2 Тимофею 3:16) или нет (Евреям 7:18)?

65. Был ли текст, написанный на табличке прибитой к кресту Иисуса, идентичным или разным (Матфея 27:37; Марка 15:26; Луки 23:38 и Иоанна 19:19)?

66. Кто хотел убить Иоанна Крестителя, Ирод (Матфея 14:5) или его жена, Иродиада (Марка 6:20)?

67. Кто был десятым учеником Иисуса: Фаддей (Матфея 10:1-4; Марка 3: 13-19) или Иуда Иаковлев (Луки 6:12-16)?

68. Как звали человека, которого Иисус увидев сидящим у сбора пошлин, призвал следовать за Ним: Матфей (Матфея 9:9) или Левий (Марка 2:14; Луки 5:27)?

69. Когда был распят Иисус: днем, после того, как народ сел за пасхальный стол (Марка 14:12-17) или днем до того, как люди начали праздновать Пасху и сели за праздничный стол (Иоанна 13:1, 30, 29; 18:28; 19:14)?

70. Молился ли Иисус Отцу о том, чтобы избежать распятия (Матфея 26:39; Марка 14:36; Луки 22:42) или нет (Иоанна 12:27)?

71. Сколько раз Иисус оставлял учеников и молился в одиночестве: три раза (Матфея 26:36-46; Марка 14:32-42) или один раз (Луки 22:39-46)?

72. Когда Иисус уходил молиться, были ли слова двух Его молитв идентичными, (Марка 14:39) или они различались (Матфея 26:42)?

73. Что именно сказал сотник в отношении Иисуса: что Он был невиновен (Луки 23:47) или что Он был Сыном Божиим (Марка 15:39)?

74. На каком языке Иисус воскликнул: “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”: на древнееврейском (Матфея 27:46) или на арамейском (Марка 15:34)?

75. Каковы были последние слова, сказанные Иисусом: “Отче! в руки Твои предаю дух Мой” (Луки 23:46) или: “совершилось!” (Иоанна 19:30)?

76. Кто именно просил Иисуса об исцелении слуги сотника из Капернаума: сам сотник (Матфея 8:5) или он послал иудейских старейшин, а затем и друзей (Луки 7:3,6)?

77. Когда умер Адам: в тот же день, когда вкусил запретный плод, (Бытие 2:17) или прожил еще 930 лет (Бытие 5:5)?

78. Какую продолжительность жизни Бог определил человеку: 120 лет (Бытие 6:3) или дольше (Бытие 11:12-16)?

79. Если не считать Иисуса, больше никто не был восхищен на небеса (Иоанна 3:13), или все-таки были такие люди (4 Царств 2:11)?

80. Кто был первосвященником, когда Давид вошел в дом Божий и ел хлеб предложения: Авиафар (Марка 2:26) или Ахимелех (1 Царств 21:1; 22:20)?

81. Было ли тело Иисуса умащено благовониями и завернуто в саван согласно погребальному обычаю иудеев в день смерти (Иоанна 19: 39-40) или женщины пришли с благовониями, чтобы умастить тело на следующий день (Марка 16:1)?

82. Когда женщины купили благовония: по прошествии субботы (Марка 16:1) или до наступления субботы (Луки 23:55 до 24:1)?

83. Когда женщины пришли навестить гробницу: “на рассвете” (Матфея 28:1) или “при восходе солнца” (Марка 16:2)?

84. С какой целью женщины пришли ко гробу: умастить тело Иисуса (Марка 16:1; Луки 23:55 - 24:1), посмотреть гроб (Матфея 28:1) или без причины (Иоанна 20:1)?

85. Что было с камнем, закрывающим вход в гробницу Иисуса, когда женщины пришли туда утром: он был “отвален” (Марка 16:4), он был “отваленный” (Луки 24:2), он был “отвален” (Иоанна 20:1) или они увидели, как ангел делал это (Матфея 28:1-6)?

86. В Матфея 28:5-7; Марка 16:5-6; Луки 24:4-7; женщинам было сказано, что случилось с телом Иисуса, но в Иоанна 20:2 Марии никто ничего не говорил

87. Когда Мария Магдалина встретила воскресшего Иисуса: во время первого посещения гробницы (Матфея 28:9) или второго (Иоанна 20:11-17)? Какова была ее реакция?

88. Что Иисус хотел, чтобы Мария передала ученикам: ожидать Его появления в Галилее (Матфея 28:10) или то, что Он восходит к Отцу и Богу (Иоанна 20:17)?

89. Выполняя распоряжение Иисуса, вернулись ли ученики в Галилею немедленно (Матфея 28:16-17) или спустя 40 дней (Луки 24:33, 49; Деяния 1:3-4)?

97. Должны ли мы носить бремена друг друга (Галатам 6:2) или только собственные (Галатам 6:5)?

98. Скольким ученикам Иисус явился после воскресения: двенадцати (1 Коринфянам 15:5) или только одиннадцати (Матфея 27:3-5; 28:16; Марка 16:14; Луки 24:9; 33; Деяния 1:9-26)?

99. Когда Иисус отправился в пустыню после крещения: сразу (Марка 1:12-13) или после посещения Галилеи, встречи с учениками и участия в свадебном пире (Иоанна 1:35, 43; 2:1-11)?

100. Что сделал Иосиф после рождения Иисуса: бежал с Ним в Египет (Матфея 2:13-23) или спокойно принес его в храм, в Иерусалиме, а затем вернулся в Галилею (Луки 2:21-40)?